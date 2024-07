Sin editar: lea aquí la declaración completa de Tonka Tomicic en el caso relojes y las referencias a su exesposo Parived

El 17 de junio pasado, Tonka Tomicic Petric, animadora y exrostro de Canal 13, decidió -junto a su abogado Alberto Aguilera- renunciar a su derecho a guardar silencio que había mantenido en el denominado caso Relojes y declarar ante la Fiscalía lo que ella vivió y supo de su exesposo, Marco Antonio López, quien está imputado en el caso.

Así fue el interrogatorio:

1. Indique y describa cómo ha conformado su patrimonio

He trabajado desde los 13 años de edad ininterrumpidamente. Comencé trabajando en publicidad y en desfiles de moda, por el que me pagaban entre 15 y 50 mil pesos por probarme ropa y desfilar. Diez años después logré llegar a la televisión y desarrollar una actividad exitosa como presentadora de televisión, rostro publicitario de grandes compañías nacionales e internacionales y en grandes eventos sociales, lo que me permitió aumentar considerablemente mis ingresos. Durante varios años fui la profesional mejor pagada de la televisión llegando a ganar 40 millones de pesos mensuales más todos los ingresos provenientes de las otras actividades por la cuales firmé contratos de uno a tres años por sumas que oscilaban entre los 80 y 250 millones de pesos.

En TVN comencé a desarrollar mi actividad profesional entre el 2002 y 2008, dirigiendo el Festival de Viña del Mar en los años 2007 y 2008. A Canal 13 ingresé el año 2008 y cumplí funciones hasta el 2022 y enero de 2023. En este periodo tuve mi máximo desarrollo profesional.

2. Describa su relación con el imputado Marco Antonio López Spagui (desde cuándo lo conoce y en qué circunstancias)

A Marco Antonio lo conocí el año 2002, durante un tiempo fuimos amigos, luego comenzamos a pololear, después nos fuimos a vivir juntos como pareja y finalmente, nos casamos el 2014. Fue una relación sentimental que se prolongó por más de 20 años. A Marco Antonio me lo presentaron, no recuerdo quien, para ayudarme a superar el difícil momento que atravesaba por el término de mi relación sentimental, la muerte de mi abuela y un accidente muy grave que sufrió mi única hermana. Estas situaciones me tenían muy triste y con mucha angustia.

Recuerdo que Marco Antonio se presentó como un hombre muy espiritual, sabio, austero, y a la vez muy entusiasta por las cosas positivas de la vida. Una persona muy especial en relación con las que yo había conocido hasta esa época. Él había viajado por el mundo y cultivado una profunda espiritualidad y amistad con muchos maestros, en especial de la India. Me dijo que uno de ellos lo había bautizado como Parived, razón por la cual sus amigos le dicen Pari.

En este periodo yo estaba comenzando mi carrera en TVN y me di cuenta de que me que faltaba confianza y seguridad para enfrentar los desafíos que impone el mundo del espectáculo. A pesar de que intenté perfeccionarme con cursos no observé cambios, hasta que comencé a relacionarme con Parived. Él, primero como amigo y después como pareja, me preparó emocional y profesionalmente para enfrentar con confianza las exigencias de nuestra actividad.

Cuando conocí a Marco Antonio, éste vivía modestamente en una pequeña casa de adobe en la comuna de Lo Barnechea y me dijo que se dedicaba a la espiritualidad y para vivir vendía cuadros y antigüedades. Su espiritualidad coincidía con la forma sencilla y digna que vivía. Además, nunca había conocido a una persona que tuviera tanta sensibilidad y generosidad con las personas modestas, a las que siempre intentaba ayudar. También sentía un gran amor por todos los animales porque los veía como seres vivos absolutamente inocentes frente a las acciones del hombre. Estas actitudes me impresionaron y maravillaron.

Con Marco Antonio nos hicimos pareja y nos casamos. Yo estuve profundamente enamorada, porque desde que lo conocí sentí que renací y todo comenzó a funcionar de maravilla, en lo personal y profesional. Siempre sentí que sus consejos y orientaciones fueron la clave de nuestra relación y de mi éxito profesional. Toda decisión mía en lo profesional y personal la consultaba con él y siempre hacía lo que me aconsejaba. Llegué a tener la impresión o seguridad que él nunca se equivocaba. Así consolidamos nuestra relación personal y profesional, y cuando a veces teníamos diferencias él siempre se encargaba de recordarme que yo llegué a ser una gran profesional gracias a él, a sus consejos, a su visión y estrategia.

Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba. Él siempre estuvo conmigo, dándome consejos e indicándome lo que debía hacer para seguir adelante, en especial cuando me correspondió dirigir en dos oportunidades el Festival de Viña. También me orientaba en los contratos que debía suscribir y con quien no debía trabajar o relacionarme socialmente. En el periodo más intenso de mi actividad mi rutina diaria fue trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él llegó a conocer a todas las personas que interactuaban conmigo en el trabajo respecto de los cuales me daba consejos, y desconfiaba de los desconocidos que se me acercaban para conversar.

Tonka Tomicic estaría rehaciendo su vida tras su bullada separación matrimonial.

En ese contexto Marco Antonio, por el año 2006, aproximadamente, comenzó a hacerse cargo de todo lo que estuviera relacionado con compras, pagos, manejo de dinero con absoluta libertad. Como dije Marco no trabajaba y tuvo un emprendimiento en la minería (cobre y oro) que yo siempre apoyé porque deseaba que surgiera y fuera exitoso. Nunca me entregó detalles del emprendimiento, pero siempre me dijo que si el negocio resultaba sería un gran negocio. Una de las características que hoy reconozco de Marco Antonio es que tenía la tendencia a no darle importancia a las cosas materiales, nunca pensó en ahorrar para el futuro y yo nunca se lo hice ver, pero, por otro lado, le encantaba la buena vida y los lujos y formar parte de un entorno social de contactos.

Hoy me arrepiento mucho no haberme dado cuenta que debía ser cuidadosa y estricta con la administración de mis recursos, sobre todo porque hoy estoy sin trabajo y mi madre que padece de alzheimer y depende de mí. Desde el punto de vista económico yo fui el soporte de la familia. Su negocio en el ámbito minero fue puro gasto y nunca prosperó como esperábamos. No obstante, yo siempre lo apoyé económicamente y nunca le pedí explicaciones, por lo que yo no tenía conocimiento del detalle de tales negocios.

Recuerdo que cuando llegó la pandemia me dijo que todo se había estancado, que el mundo entero se estaba paralizando así que el negocio no resultaría en los tiempos previstos. Los gastos que se habían realizado más la mala administración de Marco Antonio eran excesivos y mi sueldo empezaba a no alcanzar para cumplir con todos los compromisos que se habían generado por su negocio minero. Yo estaba copada con mis créditos bancarios y los bancos no le prestaban dinero porque él nunca trabajó. Fue entonces que, aproximadamente el 2019, me comunicó que para obtener liquidez y arreglar los asuntos económicos comenzaría a factorizar mis cheques, ante lo cual, como siempre, no pregunté donde, con quién, cuánto, ni ningún detalle de lo que haría Marco Antonio. Nunca me preguntó ni informó de nada de lo que hacía con los cheques que factorizaba y yo nunca le pregunté. Solo observé que todos mis ingresos apenas cubrían las deudas que se habían generado, mientras él operaba con la bicicleta del factoring, para cubrir los gastos de la actividad que desarrollaba.

En general Marco Antonio era muy persuasivo y entusiasta con sus ideas, razón por lo cual yo estuve de acuerdo, porque tenía fe en que sus negocios iban a resultar y de verdad siempre quise que le fuera bien. Un día, no recuerdo bien, pero creo que fue al final del año 2019, me avisó que lo estaban investigando penalmente. Mi primera reacción fue de incredulidad, pensé que estaba exagerando o decorando el tema, muchas veces agrandaba las cosas, era una persona grandilocuente, pero luego cuando me di cuenta de que era cierto, sentí sorpresa, luego rabia, pero nuevamente terminé apoyándolo. Siempre lo entendí y lo apoyé, porque él era muy persuasivo.

Recuerdo que le pregunté por qué lo investigaban y me dijo que estuviera tranquila, que no había nada indebido y que confiáramos en la justicia. Esa misma semana me acompañó al Canal 13 para dar explicaciones por el caso penal. En esos momentos Marco Antonio me decía que todos los problemas financieros pasarían, que él lo iba a arreglar y que mientras yo siguiera trabajando con absoluta normalidad. Como siempre esa actitud me animaba, pero a veces amanecía muy angustiada y sentía que de un momento a otro todo mi trabajo se perdería.

Cuando la investigación penal se hizo noticia, tuve que hablar públicamente apoyando a mi marido, pero a esa altura yo tenía claro que Marco Antonio no había actuado bien conmigo. Sentí que había despertado de un sueño y estaba muy decepcionada de su comportamiento, me había descuidado a mí y al proyecto en común. No era la persona que yo había conocido. Todo esto coincidió con el término del programa matinal donde trabajaba, en noviembre de 2021.

3. Relate cuál era la ocupación (profesión u oficio) de Marco Antonio López Spagui y si usted tenía conocimiento de sus actividades económicas.

Cuando conocí a Marco Antonio, coincidió con mi primer contrato importante en televisión, en TVN. Él se dedicaba a vender antigüedades y era una persona que leía mucho sobre temas espirituales y de conocimiento personal. Una vez que formalizamos la relación, Marco Antonio comenzó a dedicarse casi en forma exclusiva a apoyarme y asesorarme en mi actividad. Yo trabajaba mucho, con horarios extenuantes y él comenzó a compatibilizar sus actividades, que básicamente y en el último tiempo fue su negocio minero, con un apoyo activo a mi carrera profesional.

El departamento que compartía Tonka con Parived.

Nuestro estilo de vida, de manera natural, cambió muchísimo, pues lo que ganaba en la televisión, nos permitía tener una vida acomodada. Todo lo que ganaba era para - de los dos, sin restricciones, preguntas ni cálculos. Yo estaba abocada a trabajar al 100%. Me levantaba a las 5 am y llegaba al canal a las 6:30 de la mañana. Mi trabajo consistía en animar un matinal de televisión, que me tenía en promedio 5 horas al aire y llegaba a casa después de las 16 horas. A veces la jornada se extendía porque tenía que grabar comerciales o notas que se exhibían en el programa.

Además de las extensas grabaciones, tenía que hacer spots publicitarios, que también ocupaban la mayoría de mis fines de semana. Frente a esta dinámica de trabajo, Marco Antonio se hizo cargo de administrar mis ingresos, además de negociar junto a mí los contratos televisivos y publicitarios.

Otra actividad que desarrolló Marco Antonio dice relación con un negocio minero de cobre y oro en el Norte de Chile, cerca de Copiapó. Este emprendimiento, cuyos detalles nunca conocí, comenzó antes de la pandemia y lo apoyé sin limitaciones, pero nunca fue lo exitoso que esperábamos.

4. ¿Usted participaba de los negocios que Marco López hacía?, ¿de qué manera participaba usted?, ¿Qué nivel de conocimiento tenía de ellos?

Como le expliqué anteriormente, tenía conocimiento muy a distancia del tema minero, yo estudié diseño gráfico en la UTEM y luego me dediqué al modelaje y luego a ser presentadora de televisión. Nunca conocí detalles del negocio minero. Ese proyecto minero lo apoyé porque podía ser una inversión económica y era su gran sueño, además que confiaba ciegamente en él. Pero fuera de eso nunca intervine porque no era mi área. Además, mi trabajo era absorbente y a tiempo completo. Cuando le consultaba sobre ese negocio me daba respuestas generales.

Además, nunca tuve conocimiento que él estuviera en el negocio de artículos de lujo. Le gustaban los autos de lujo y también los relojes de lujo, de hecho, el año 2010 le regalé uno marca IWC que compré en la tienda HBC, que luego él vendió, durante todos los años que estuvimos juntos debe haber tenido no más de tres relojes para su uso personal. Nunca supe que él se dedicara a la venta de relojes y nunca observé este tipo de especies en nuestro hogar.

Sus actividades giraban en torno a mi persona, en lo personal y profesional, y alrededor de lo que sería su gran negocio minero, en el cual invirtió gran parte de mi patrimonio. Cuando comenzaron los problemas financieros, también comenzó a factorizar mis cheques.

5. ¿Está en condiciones de explicar todos los movimientos bancarios que usted registra? De lo contrario, ¿hay alguien que se encargue o la asesore al respecto?

Como ya dije era Marco Antonio quien administraba los recursos que yo generaba. Yo lo apoya en eso porque quería que él fuera exitoso y se sintiera feliz conmigo, lo quería mucho. Él tenía total acceso a mis cuentas corrientes, conocía mis claves bancarias y en estos temas nunca cuestioné sus decisiones o la forma en que administraba los bienes hasta que el tema hizo crisis. Para financiar mis gastos, yo usaba mi tarjeta de débito o crédito de Banco de Chile y de Banco Itaú, principalmente.

6. Explique los siguientes movimientos bancarios que registra:

- Un cheque por $3.100.000 el 2018 y 4 cheques por un total de $10.000.000 durante el 2020, a la cuenta Banco BCI de Domingo Jalil Allel, ¿lo conoce?,¿desde cuándo y en qué circunstancias?

Como dije nunca conocí los detalles de los negocios de Marco Antonio, ni conocí a las personas con las que interactuaba. De Domingo Jalil supe recién ahora por lo que he podido leer en la carpeta de investigación y en menciones en la prensa cuando se hizo público el caso.

Respecto a los cheques, lo que le puedo decir es que Marco Antonio utilizó mis cheques para factorizarlos, como un crédito. Desconozco la cantidad, los intereses, y las operaciones que realizó con ellos. Siempre me dijo que así iba arreglar nuestra situación financiera.

En cuanto a firma de los cheques, recuerdo que en alguna oportunidad me pidió que dejara firmado los cheques, lo que hice. El manejaba el tema económico familiar solo. Yo firmaba varios cheques, no sabría decir la cantidad, pero como he señalado, era para temas domésticos, también para la inversión en negocios mineros de Marco Antonio, entre otros.

Un cheque por $5.000.000 el año 2019 y 3 cheques por un total de $8.800.000 durante el 2020, a la cuenta de Banco BCI de DyC SPA perteneciente a Domingo Jalil Allel, ¿conoce esta empresa?, ¿sabe cuál es el giro o rubro de la empresa?

No tengo conocimiento de esa empresa, ni de esa persona. Lo que puedo decir es que mis cheques fueron factorizados por diferentes empresas y personas sin que yo tuviera conocimiento de esas empresas y personas, montos e intereses pactados.

Un cheque por $2.250.000 el año 2020 a la cuenta de Banco Santander de Importadora e Inversiones Milano SPA, ¿conoce esta empresa?, ¿sabe que pertenece a Jean Franco Álvarez Epul y que es controlada en realidad por Leonardo Álvarez Álvarez?, ¿conoce a alguno de los dos?, ¿sabe cuál es el giro o rubro de la empresa?, ¿sabe el motivo por el cual se depositaron estos cheques?

No conozco a ninguna de estas personas. Con la revisión de la carpeta investigativa, recordé que Marco Antonio había comprado unos muebles o unas lámparas en el negocio a una de ellas, pero ignoro detalles.

A su pregunta, sobre lo señalado por Grace Morgado en su declaración ante Fiscalía, en la que indicó que yo y Marco Antonio teníamos una relación cercana o de amistad con Leonardo Álvarez, puedo decir que no tengo una relación cercana con él, no es amigo ni conocido mío.

A su pregunta, sobre las fotos que se me exhiben que se encuentran en el Informe Policial 108 de 20 de febrero de 2024 de la Brigada de Lavado de Activos, en la página 3, donde se visualiza una fotografía donde aparezco junto a un hombre y una mujer, puedo indicar que no recuerdo haberme tomado esta fotografía, ya que es común para mí tomarme fotos con personas, promocionar productos y ayudar de productos y ayudar de esta manera emprendedores. Además, no se aprecia el rostro de las personas en la fotografía, por que lo que no puedo identificarlas siquiera.

Por otro lado, respecto a la imagen de la página 4 del mismo Informe Policial, donde se visualiza una captura de pantalla de un correo electrónico en el cual se indica que Leonardo tiene a su favor, por solicitud de Marco Antonio López y Tonka Tomicic, un pasaje aéreo a la ciudad de Buenos Aires, con dos noches de alojamiento en un Hotel de aquel lugar, puedo indicar que no recuerdo esta situación, desconozco haberla tramitado.

Recibió 2 trasferencias electrónicas por un total $10.000.000 el año 2017 de la cuenta Banco Santander de Luis Vásquez Carraha, ¿lo conoce?, ¿desde cuándo y en qué circunstancias?, ¿sabe a qué se dedica?

Conozco a la familia Vásquez desde que entré a trabajar al programa Buenos días a todos en TVN en los 2000. Especialmente a Don Augusto, dueño del clásico restaurante del mercado central. Era muy cotidiano que Augusto o sus hijos, fueran a cocinar al set de televisión. También fue habitual que el equipo de Buenos Días a Todos fuéramos a almorzar o hiciéramos alguna celebración como grupo en sus instalaciones.

De hecho, uno de los últimos encuentros que tuvimos con el equipo matinal de Bienvenidos en Canal 13 fue en la parcela de Don Augusto.

A Luis solo lo conozco en ese contexto, nunca tuve relaciones comerciales con él ni menos le entregué cheques. Marco Antonio, conoció a Luis Vásquez en ese entorno, aproximadamente en el año 2004, y al igual que en el caso anterior, le entregaba mis documentos para que Luis los factorizara, ignoro los detalles, cantidad e intereses.

Entre los años 2018 y 2019, Luis Vásquez Carraha, desde su cuenta corriente Santander giró 03 cheques a su nombre que suman un monto total de $31.980.000, ¿sabe el motivo de giro de dichos cheques?

No, no conozco el motivo de giro de dichos cheques hacia mi cuenta, pero imagino que es por la factorización de los mismos. Como dije yo firmaba las chequeras y los documentos quedaban a disposición de Marco Antonio, para cubrir nuestros gastos ordinarios, y para destinarlos a los negocios en los que él participaba. Yo nunca tuve operaciones comerciales ni deposité un documento de la cuenta de Luis Vásquez.

A su vez, entre los años 2017 y 2020 usted depositó 76 cheques a la cuenta corriente Santander de Luis Vásquez Carraha, por un monto total de $550.063.000, ¿sabe el motivo de depósito de dichos cheques?

Lo ignoro, pero esos cheques los firmé, y como he referido mi patrimonio y los cheques, los administraba Marco Antonio.

Entrevista a Marco Antonio López conocido como Parived. Foto: Andres Perez

7. ¿Los cheques fueron firmados por usted en todos los casos?

Como he dicho, sí. No recuerdo la fecha, pero en una oportunidad Marco Antonio me pidió que dejara firmados los cheques porque él podía necesitarlos para el negocio que estaba o iba a desarrollar. Él también maneja las claves de la cuenta corriente bancaria (sociedad y personal) y en general tenía libre acceso a los recursos que yo generaba, además en la sociedad éramos justamente socios y él era el representante de la empresa y gerente general.

Los cheques también se podían necesitar para cubrir gastos ordinarios del hogar y la familia (salud, pagos de cuentas, compras, etc). Como le dije yo trabajaba desde la madrugada (5am) hasta horarios pm, por lo mismo Marco Antonio tenía tiempo disponible para encargarse de nuestros gastos y de lo que necesitara para su emprendimiento. Con mis ingresos también ayudábamos a la familia de Marco Antonio, a la mía y a terceras personas.

8. Refiérase a los puntos donde se hace referencia a usted en el Informe Policial N°453 de la BRILAC. En primer lugar, quiero señalar que no conozco y nunca tuve algún tipo de relación personal o comercial con Estrella Dinamarca Sánchez, Domingo Jalil y Jaime Quiroz Jara.

Durante el periodo en que mantuve mi relación de pareja y luego matrimonio con Marco Antonio nunca realicé operaciones comerciales de compra y venta de relojes de alta gama y joyas.

Nunca supe ni tuve conocimiento de que Marco Antonio se dedicara a este tipo de negocio y que utilizara mis cheques para garantizar o comprar este tipo de artículos. Lo que sí puedo decir es que le gustaban mucho los relojes (también los autos), no era un coleccionista, debe haber tenido en total durante el periodo que estuvimos juntos unos tres relojes, yo le regalé uno de marca el 2010 de la tienda HBC de Alonso de Córdova.

Yo me encontraba abocada al 100% en mis actividades y Marco Antonio, que no tenía trabajo formal, siempre me decía que el negocio minero estaba en proceso. Nunca lo cuestioné por no generar ingresos para la familia, porque yo generaba recursos, porque lo amaba y no quería hacerlo sentir mal. Además, siempre tuve la esperanza que él pudiera tener éxito en sus negocios.

En lo que dice relación a ciertas situaciones consignadas en el informe policial 453 de la PDI, de noviembre de 2023, no puedo hacerme cargo de conversaciones donde interviene Marco Antonio y en las que se menciona mi nombre o se hace referencia a mi persona, en especial porque no conozco a las personas señaladas en dicho informe y Marco Antonio actuó de propia iniciativa y sin mi conocimiento.

En particular:

1) Respecto de la conversación telefónica que hubo entre Marco Antonio y yo, en donde utilicé la expresión: “Hacerse el huevón”. La verdad no recuerdo por qué le dije eso o el contexto en que ocurrió. Quizás simplemente que estaba exagerando la situación como era habitual en él y le bajé el perfil.

2) En cuanto a los cheques de mi propiedad en poder de una persona que se llama o apellida Holmer, debió entregárselos Marco Antonio repitiéndose la situación que expliqué de los cheques factorizados. En todo caso no conozco a esa persona ni había oído hablar de ella.

3) A Cristóbal Catalán lo conozco, me ayudó en lo personal en mi actividad profesional por su experiencia y sus conocimientos como productor de eventos. Somos amigos desde hace muchos años. Hemos trabajado en una infinidad de programas. Respecto a los números telefónicos pedidos, tal como lo informé en su momento en mis redes sociales, sufrí un hackeo, mientras trabajaba en Canal 13. Fue un hecho público e incluso detectives de la Policía de Investigaciones fueron a investigar los hechos al Canal 13.

A consecuencia de este hecho, yo pensé en cambiar de compañía telefónica y Marco Antonio me dijo que sólo de número telefónico. Este tipo de delito en esa época era nuevo, por lo que la situación me preocupó en lo personal y por ser yo una figura pública muy conocida. En ese contexto, le pedimos ayuda a Cristóbal, pues como dije él se hacía cargo de determinados asuntos personales míos, y le pedimos que nos comprara esos números, finalmente cambié mi número, pero mantuve la compañía que era diferente a la de Marco Antonio.

4) Es falso que yo le haya solicitado 400 millones de pesos al señor Leonardo Farkas para que invirtiera en el negocio minero de Marco Antonio. Cuando Marco Antonio comenzó con el tema minero alrededor del 2017, nuestra amistad con el señor Farkas se había terminado y no fue por causa de dinero.

FOTO: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO

5) Como dije no conozco a Estrella Dinamarca. Nunca la he visto ni he estado con ella. Con respecto a las joyas que, según las transcripciones me habría prestado, ignoro si eso fue así o no. Lo que sí puedo decir es que en mi calidad de animadora y figura pública era habitual que joyerías me prestaran joyas para lucirlas, pero también otras empresas me facilitaban vestidos, zapatos e incluso prestación de servicios de maquillaje y peluquería para las distintas galas y programas de televisión en las que tenía que participar semanalmente.

Esto es una práctica habitual en este mercado, pero tengo absolutamente claro que yo nunca hice un trato con ella para lucir sus productos, pues como dije no la conozco. Ahora bien, recién, leyendo la carpeta fiscal de investigación he tomado conocimiento que, según su versión, ella le habría entregado joyas a Marco Antonio para que yo las usara, cuestión de la que nunca tuve conocimiento.

Tonka y Parived.

6) En lo que dice relación a las sociedades que he creado, todas tuvieron por finalidad desarrollar una actividad comercial y no prosperaron por diversas razones. La sociedad Hvar (constituida en 2004 y hoy con termino de giro ante el Servicio de Impuestos Internos) fue la primera empresa que creé cuando entré a trabajar a la televisión. Posteriormente, comencé a desarrollar mi actividad a través de la empresa Goldberg, de la cual fui socia a través de la sociedad Diamond SpA, la que a la fecha sigue vigente, sin término de giro, pero sin movimientos.

Posteriormente, con Marco Antonio López constituimos la sociedad Sumitomo, que es la empresa con la cual facturé mis últimos años de actividad profesional y de la que dejé de ser socia a principios de 2024. Todos mis contratos profesionales fueron canalizados a través de la sociedad que se encontraba vigente y de la cual yo era socia al tiempo de firmarse los contratos respectivos. En total fueron 3 empresas en un lapso de 20 años, que fueron constituidas en el marco de asesorías legales. Estas sociedades y otras tuvieron por objetos diversificar mi actividad profesional, produciendo eventos, emprendimiento que finalmente no prosperaron.

Quiero indicar, que las cuentas bancarias mayormente utilizadas, son Banco de Chile y Banco Itaú.

7) Durante mi desempeño profesional en la televisión abierta y en múltiples. actividades en las que fui rostro de importantes marcas logré ganar mucho dinero, que ingresó a cuentas corrientes bancarias; dineros que en los hechos fueron administrados por Marco Antonio López, desde la sociedad que teníamos en conjunto y quien tenía toda mi confianza y amor. Él manejaba mis claves bancarias, los cheques que yo firmaba y gestionaba los saldos de las cuentas corrientes para hacer el negocio minero que nunca fue exitoso, del que nunca conocí detalles.

Pero quiero ser enfática en señalar que nunca supe ni participé del negocio de compra y venta de relojes y joyas de alta gama.