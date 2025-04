Gira en India: Los diálogos de Boric con Pacheco y los llamado a la calma de la ministra de minería ante amenaza de Trump

Meses atrás, cuando el Presidente Gabriel Boric y sus equipos de relaciones internacionales proyectaron las giras del último año de su gobierno, en La Moneda apuntaron a India como prioridad.

Así lo confidenció el Mandatario chileno, quien llegó este martes a Nueva Delhi para iniciar una de sus giras más ambiciosas. La misión era avanzar lo más posible en un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), un símil a un Tratado de Libre Comercio (TLC) y un objetivo que el Presidente concretó esa misma jornada, tras sostener una reunión bilateral con el Primer Ministro indio, Narendra Modi.

El subcontinente asiático se convirtió en una de las ambiciones de esta administración, pues en 2027 se proyecta que se convierta en la tercera potencia económica del mundo, solo por detrás de China y Estados Unidos, países que hoy sostienen un enfrentamiento comercial. Por eso, la meta del Ejecutivo en su último año era diversificar sus socios económicos, lo que se ratificó el martes con el anuncio de las negociaciones para cerrar este 2025 con un CEPA entre ambos países.

La pretensión de abrirse a otros mercados y así evitar la dependencia de China y Estados Unidos es algo que el propio Boric recalcó este miércoles. “India es hoy nuestro séptimo socio comercial y no tengo ninguna duda de que hay mucho potencial para seguir creciendo. Chile no quiere depender de un solo país. El mundo ha visto las dificultades que implican tener una dependencia demasiado grande de un solo país, como en el caso de Alemania con el gas ruso. Por eso, aumentar nuestro intercambio comercial con India es positivo”, dijo el Mandatario en su exposición en la 53° Sapru House Lecture, que se hizo en el Indian Council of World Affairs de Nueva Delhi.

Desde ese mismo espacio dijo que quiere conocer mucho más la historia del país, citó a uno de los redactores de la Constitución política de India, nombró a poetas del subcontinente y afirmó que quiere acercarse “de manera respetuosa a los principios que forman la espiritualidad que es tan importante en su manera de concebir el mundo”.

En ese mismo lugar, Boric lanzó dardos al Presidente de Estados Unidos Donald Trump por su amenaza de subir los aranceles a productos como el cobre, medida que golpearía profundamente a Chile.

El Mandatario chileno, esta vez, llegó a plantear que “en la asunción del Presidente de Estados Unidos veíamos a los grandes millonarios -Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg- acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretende ser un nuevo emperador”.

La medida de Trump, que se informará la tarde de este miércoles desde Estados Unidos, ha generado la preocupación de quienes integran la comitiva presidencial, conformada por más de 50 invitados -más de la mitad son empresarios-, quienes se han acercado a las autoridades competentes para abordar el tema y consultar con temor sobre las implicancias de esta arremetida.

Conversaciones con Pacheco

Este miércoles fue el propio Presidente Boric quien conversó, por ejemplo, con el timonel de Codelco, Máximo Pacheco, a quien, antes del viaje, le pidió buscar maneras para diversificar las exportaciones de cobre, “más allá de esta alza circunstancial de precio ante los aumentos de aranceles”.

Pacheco también ha conversado en la gira con la ministra de Minería, Aurora Williams quien ha difundido la idea de no dramatizar las amenazas de Donald Trump.

“Estamos tranquilos de que el mundo necesita mucho cobre, Estados Unidos necesita mucho cobre. Nosotros como empresa tenemos las mayores reservas de cobre del mundo y hemos sido un socio comercial de larga data con EE.UU.. Nuestra posición en ese mercado es muy sólida y EE.UU. seguirá necesitando de nuestro cobre”, señaló a La Tercera el exministro de Energía.

“Nosotros hemos transmitido un mensaje de tranquilidad, porque la posición de Chile como productor de cobre es muy sólida y confiable”, añadió, para luego agregar, al ser consultado sobre si lo ha conversado con el Presidente durante la gira, que “definitivamente, el Presidente, la Cancillería y el gobierno ha expresado su preocupación y nos han preguntado nuestra opinión. Nosotros se la hemos dado a lo largo del viaje”.

La situación fue abordada por el canciller Alberto van Klaveren, quien dijo, desde el hotel Taj Mahal, que “hemos estado monitoreando la situación, lo hemos hecho como gobierno en estrecho contacto con el sector privado y tenemos distintas mesas de trabajo que están funcionando”.

La ministra Williams también ha debido intentar aplacar los temores de la comitiva en India. Ella habló con el senador José García Ruminot (RN) sobre el tema, en el marco del viaje de casi 24 horas desde Santiago a Nueva Delhi. “Lo hemos conversado entre los miembros de la comitiva, parlamentarios, empresarios, ministros. Son conversaciones naturales que se van produciendo en los minutos que nos vamos encontrando. Sin duda que son noticias que nos preocupan y que seguimos con mucha atención”, expresó el expresidente de la Cámara Alta.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela también ha abordado el tema desde la gira en India. Él, en particular, conversó al respecto con el presidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA), Ignacio Walker, y con el presidente del Consejo Empresarial Chile – India de la Sofofa, Iván Marambio. El diálogo se dio en línea con valorar los acuerdos suscritos con India, justamente por el alza de aranceles desde Estados Unidos. En el intercambio, sin embargo, surgió otro temor, respecto de las implicancias económicas que podría conllevar un acuerdo de libre comercio entre las dos potencias de Asia y Norteamérica, que podría generar un “efecto rebote” en las exportaciones chilenas.

“Estamos en el momento preciso para cambiar de rumbo. Si EE.UU. está amenazando con aranceles diferenciados a quienes han sido sus proveedores la verdad es que hay que empezar a buscar otros canastos donde poner los huevos, claramente. Hasta que a Trump se le pasen los arrebatos y amenazas de vaqueros, Chile debe buscar otros socios”, dijo a este medio el senador Iván Flores (DC), antes de subirse al avión rumbo a Mumbai.

En India hay una diferencia de ocho horas y media con Chile, por lo que cuando se anuncien los aranceles desde Estados Unidos la delegación ya se encontrará en la madrugada de este jueves. Pero, más allá del “jet lag” y las pocas horas de sueño, no son pocos los que se mantendrán despiertos para ver en qué termina todo este episodio.

Visita al Taj Mahal y la agenda de Boric para proyectar lazos con India

Horas antes de que se resuelva el conflicto arancelario con Estados Unidos, el Presidente Boric aterrizó en Mumbai, la tercera ciudad de India que visitó en su gira. Lo hizo a las 11.30 de este miércoles (19.00 en el país asiático), tras visitar Agra, localidad en la que estuvo unas horas y donde visitó protocolarmente el Taj Mahal, mausoleo de mármol construido por un emperador del siglo XXVII en honor a una de sus concubinas y que hoy es una de las siete maravillas del mundo.

Boric hizo el recorrido habitual y el lugar se cerró exclusivamente para la delegación, lo mismo que las calles de Agra, donde la población india se agolpó para ver pasar los vehículos que transportó a la comitiva. En el Taj Mahal, los ministros se sacaron fotos y recibieron unos regalos, mientras que otros asistentes aprovecharon de hacer videollamadas con sus familiares.

Antes de llegar a Agra, Boric cerró su paso por Nueva Delhi con dos encuentros empresariales y un foro donde se tuvo un tono político más marcado, donde concentró sus dardos más críticos hacia Donald Trump.

Este jueves el Presidente comenzará sus actividades en Mumbai, conocida como la capital económica del país. Todo comenzará a las 00.00 (hora chilena), cuando asista a la firma de un acuerdo agropecuario entre ProChile y la Federation of Indian Food Importers.

Ahí mismo, en el Hotel Taj Lands End, encabezará una mesa de trabajo enfocado en el sector agrícola. A las 2.00 AM se reunirá con el gobernador de Maharashtra, Chandrapuram Ponnusamy; a las 8.00 se juntará con el Chief Minister de Maharashtra, Devendra Fadnavis, y cerrará la jornada a las 9.30 encabezando la nueva edición del “Shoot in Chile”, evento con el que se busca posicionar al país como un destino para producciones de cine indio.

Durante la madrugada del viernes el Presidente dejará Mumbai y se trasladará junto a su comitiva a la última estación de India, Bangalore, reconocida como la “Silicon Valley” del país asiático y donde tendrá mesas redondas con CEO’s de distintas empresas de innovación y tecnología. Así, el sábado terminará su gira y llegará a Santiago durante la mañana del día domingo.