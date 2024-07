La declaración de Raffaella di Girolamo en la querella contra Cristián Campos: “Le dije: ‘tú abusaste de mí cuando chica’. Se sorprendió tanto que no pudo negarlo”

En marzo pasado, se conoció que la sicóloga Raffaella di Girolamo, hija de la actriz Claudia di Girolamo, se había querellado por abuso sexual en contra del actor Cristián Campos, quien fue esposo de su madre en la década de los 80 y 90.

Y esta jornada, fue dado a conocer parte del testimonio que la mujer entregó el pasado 5 de abril ante el magistrado del 34 Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez, donde habría detallado diversos episodios vinculados a presuntos hechos de abuso sexual que vivió con el actor mientras éste estuvo casado con su progenitora. Hechos que el actor ha negado tajantemente.

En el texto de 10 páginas -al que tuvo acceso T13- Raffaella di Girolamo recuerda que cuando tenía entre 16 y 17 años, era normal que salieran a comer los dos solos. “A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka”, señaló en su testimonio.

Asimismo, destaca que, tras estos almuerzos, muchas veces el actor la llevaba a comprar ropa interior y que la miraba mientras se la probaba.

“No recuerdo bien el nombre de la tienda. En ese lugar, él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, trasparentes. Se podría decir muy sexies, no ropa interior para el día a día y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera”, afirmó la sicóloga en su declaración.

Agrega que cuando tenía 17 años, su madre percibió algo extraño y la obligó a quedarse en casa, pese a lo cual Cristián Campos la llamó y la invitó a tomar un café, a lo que accedió con miedo, pues temía ser descubierta por su madre.

En su relato, Di Girolamo indica que, en esa conversación, Cristián Campos “comienza a contarme que había tenido una discusión con mi mamá, porque ella estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía, por lo que teníamos que tomar distancia”.

Agrega: “No recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa, sólo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida. Mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido se me acercó desesperada y me dijo: “¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?”.

“Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de mis 40 años, ella me dice: ‘Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo’. Después me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama y que en ese momento ella le habló y que trató de despertarme y que me habló, pero yo miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza”, indicó la querellante.

En su testimonio, añade que fue durante sesiones de terapia en pandemia en que Di Girolamo comenzó a recordar episodios. En ese momento la sicóloga, que ya tenía más de 40 años, escribió una carta que le entregó a su madre “En la carta yo le relataba los abusos, pero no señalaba quien era el abusador. Cuando ella termina de leer la carta, me mira y me dice ‘fue Cristián’, y yo le respondí que sí. Recuerdo que me agarró como niña, me sentó sobre ella y me abrazó”.

Pese a haber hecho esta revelación en esa época, en su testimonio Raffaella di Girolamo indica que cerca de 10 años atrás encaró al actor por los abusos, luego de tener un flashback tras ir a buscarlo al aeropuerto. Asegura que Campos habría reconocido los hechos.

“Paré el auto y le dije: ‘tú abusaste de mí cuando chica’. Se sorprendió tanto que no pudo negarlo. Me dijo que se lo había tratado en terapia y me preguntó si yo tenía algún trauma sexual, yo le dije que no, ya que no sabía que los recuerdos comenzarían a aparecer después”.