Retiro de fondos de AFP: senadores opositores se alinean y tres UDI se abren a respaldar

De a poco se ha ido clarificando el escenario que enfrentará en el Senado el proyecto que permite a los cotizantes retirar hasta un 10% de sus ahorros en AFP. Pese a los cuestionamientos y dudas iniciales por parte de algunos legisladores de la oposición, que hacían prever una compleja tramitación entre sus propios impulsores, ayer el sector declaró que respaldarán en bloque la iniciativa, asegurando así los 24 votos que tiene la centroizquierda en la Cámara Alta.

El hito se dio a menos de 48 horas de que la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar el proyecto -con 13 apoyos oficialistas- provocando una dura derrota al gobierno del Presidente Sebastián Piñera y profundizando aún más la crisis que atraviesa la coalición.

Fue en ese contexto que los senadores de centroizquierda que habían manifestado reparos respecto de que ese fuera el mejor camino, dieron un giro y se abrieron a avanzar hacia el retiro de fondos previsionales. Ese fue el caso de los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Pablo Letelier (PS) e Isabel Allende (PS), quienes si bien habían criticado previamente la medida, aseguraron que estarían por respaldarla en la sala ante lo que calificaron como “insensibilidad” del Ejecutivo.

Asimismo, en la antesala de la declaración opositora, los dos senadores que en el sector apuntaban como posibles descuelgues -y que habían declinado previamente referirse públicamente a su postura- despejaron las dudas y aseguraron que respaldarán la iniciativa. “Si bien estoy consciente que no es lo ideal (...) voy a votar a favor”, sostuvo Felipe Harboe (PPD), mientras que Carolina Goic (DC) afirmó que el proyecto contaría con el respaldo de la oposición en el Senado, incluyendo su voto.

Con esto, el sector necesitaría solamente el respaldo de dos senadores oficialistas, debido a que la iniciativa requiere 3/5 del Senado, es decir, 26 votos a favor. Esos apoyos podrían provenir de la bancada de la UDI -colectividad cuya timonel, Jacqueline Van Rysselbergue, ha criticado duramente la iniciativa- donde al menos tres legisladores ya se han abierto a respaldar la moción opositora.

El jueves, el senador David Sandoval (UDI) ya había manifestado su apertura a legislar, siempre que la moción sufriera algunos cambios en el Senado. A su postura se sumó ayer su par José Miguel Durana (UDI), quien aseguró a La Tercera: “Estoy abierto a votar a favor”. “Si el gobierno de aquí a que tengamos que legislar no presenta ninguna propuesta concreta, yo estoy abierto a la idea de legislar en general, pero no puede ser (el retiro de fondos) para todos”, explicó.

En la misma línea se mostró ayer su par Iván Moreira (UDI). “El gobierno no tiene la capacidad de asegurar los votos en el Senado y la única forma de persuadir es un ingreso familiar de emergencia para la clase media. Yo me inclino por votar con convicción y eso es rechazar, pero si no hay solución, no queda otra que por las necesidades, votar con el corazón”, sostuvo en radio BioBio.

De concretarse dichos respaldos oficialistas, el proyecto sobrepasaría por un voto el quórum de 3/5 que requiere para su aprobación en el Senado, sumando un total de 27 respaldos. Con todo, en la centroizquierda aseguran que el resultado se definirá solo a último minuto y dependerá de si el Ejecutivo logra ofrecer soluciones para la clase media que ordenen al sector.

No obstante, aún perduran las dudas sobre algunos senadores del comité de RN. Por un lado, no hay claridad de que el senador Manuel José Ossandón pueda estar para la votación, dado que sigue con reposo tras dar nuevamente positivo al Covid-19. Y, por otro, tampoco hay certeza sobre qué hará su par Juan Castro, quien el jueves afirmó que revelaría su posición una vez que el proyecto llegue a la sala. José García Ruminot, en tanto, afirmó ayer que rechazará la moción.

Ante ese escenario, en La Moneda apuestan a que su sector haya asumido la situación compleja en que se encuentra la coalición y que, por ende, haya menos votos de Chile Vamos apoyando la iniciativa cuando se vote en particular en la sala de la Cámara Baja, lo ocurrirá el próximo martes.

De esta manera, dicen en el Ejecutivo, de pasar al Senado, el proyecto llegaría “más debilitado”. Con todo, recalcan que de no lograr ordenar a sus filas podrían recurrir a un veto presidencial.