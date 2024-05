Tohá responde ante diputados por observaciones de Contraloría en auditoría por proceso de expulsiones

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, asistió la tarde de este martes a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, para referirse a las observaciones y sumarios instruidos por la Contraloría respecto a los procesos de expulsiones.

La asistencia de la secretaria de Estado a la instancia se dio luego de que hace dos semanas -el 23 de abril- los parlamentarios acordaron en votación enviar una nota de molestia por su ausencia y la del subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, en el debate por control migratorio.

La instancia de la Cámara Baja, que cuenta con mayoría de parlamentarios de oposición, aprobó enviar la nota por 7 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

Los votos a favor fueron de los parlamentarios UDI Fernando Bórquez y Juan Fuenzalida, el RN Miguel Ángel Becker y el independiente de esa bancada, Bernardo Berger, José Meza (Partido Republicano), Joanna Pérez (Demócratas) y Rubén Oyarzo (ex PDG).

De hecho, previo a la intervención de la titular de Interior en esta jornada, la diputada Pérez -que preside la instancia- recordó dichas ausencias.

Una vez que Tohá tomó la palabra, apuntó que respecto a las auditorias realizadas por Contraloría, la Policía de Investigaciones hizo correcciones y en los casos que ameritaba se instruyeron sumarios.

Comisión de Gobierno Interior.

En primer lugar, sostuvo que “había una observación respecto a los protocolos con los que se desarrollan las expulsiones”, agregando que “en el caso de las expulsiones judiciales, ya está terminado. Y están en camino las administrativas, están en elaboración todavía los nuevos protocolos”.

Una segunda observación del órgano contralor, se refería a los registros de los sistemas de gestión policial, que en ocasiones contaba con información incompleta y duplicada. “A veces pasaba que hay campos, por ejemplo, de ciertos registros que no estaba llenado, y otras veces estaba duplicado. O sea, una información estaba dos veces respecto a otra. Y, en realidad, no estaba en contacto con la misma situación. Estos son, típicamente, errores humanos en la administración de estos sistemas de registro, que hay que corregir y mejorar con procesos más expeditos y capacitación”, dijo.

La secretaria de Estado dijo que la tercera observación fue relativa a que “había algunos casos de personas que figuraban como entrando y saliendo al mismo tiempo”. “Una persona entraba al país y, cuando entraba, se le decía que estaba con una orden de expulsión pendiente, y la persona decidía salir por sus propios medios. Entonces, figuraba entrando y saliendo al mismo tiempo, pero no era un error, sino que el tipo de procedimiento, cuando esto pasa, el sistema no tiene una buena manera de registrarlo. Cuando eso sucede queda como una información incongruente”, explicó.

La ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile.

Una cuarta observación de la Contraloría dice relación con el caso de 143 personas “que estaban con expulsión, que se las expulsó y que no quedó registrado adecuadamente su salida del país”.

El entre contralor hizo una quinta observación por ocho extranjeros que fueron expulsados del país, pero que figuraban reingresando. “De esos ocho casos, tres eran casos repetidos, o sea, no eran verdaderos, eran los mismos que los otros cinco. Y los cinco eran casos en que no era realmente que hubieran sido expulsados y habían vuelto a entrar, sino que había problemas de registro en que personas que tienen otra identidad fueron registrados de tal manera que se confundían con esta persona expulsada y no se identificaba adecuadamente”,

La ministra dijo que por este último caso se instruyó un sumario, “porque cuando se trata de personas expulsadas, si hay un error de registro, aunque es un error humano, en el sentido de que cualquiera se puede equivocar, en el caso de una expulsión es particularmente complejo”.

“Entonces un error podría ser también un fraude, o podría ser también una información interesada en dar la impresión de que se estaba expulsado alguien que no lo estaba. Por esa razón se consideró que esto tenía una gravedad distinta y dio lugar a un sumario que está en proceso, así que todavía no puedo dar cuenta de su resultado”, cerró.