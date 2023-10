Ruggero Cozzi (RN): “La izquierda se aferró a la Constitución del 80 y desconoce su firma a las 12 bases constitucionales”

El abogado Ruggero Cozzi (RN) tiene experiencia dentro del tema constitucional. Al haber sido constituyente durante la extinta Convención Constitucional, desde el partido lo alzaron como coordinador de la campaña por el “A favor”. El también vicepresidente de RN espera relevar que el nuevo proyecto de Constitución es ciudadano y que la izquierda fue el sector que no quiso acuerdos.

¿Cuál es el balance que hace de la propuesta?

Ya estamos trabajando a toda máquina y efectivamente RN definió su postura a favor de una manera bien participativa, escuchamos a los militantes de base. Yo creo que votar “A favor” es la única manera de ponerle punto final a la discusión constitucional. Es un voto de esperanza para salir de la crisis. Y, en cambio, el “En contra” solamente mantiene un clima de polarización que nos impide avanzar.

¿Y respecto del contenido de la propuesta?

Lo primero es recalcar que esto es fruto de un acuerdo que en lo político nace del “Acuerdo por Chile”, que tiene 12 bases. Son un consenso fundamental. Son el corazón político de la propuesta. Esas 12 bases llevan la firma de los partidos del oficialismo. Entonces, hay un consenso político, hay un consenso técnico, porque la Comisión Experta redactó un anteproyecto que sirvió de base para garantizar de que esta sea una Constitución bien hecha y, en tercer lugar, yo creo que además acá en términos de contenido se responde a un gran consenso social. Grandes demandas ciudadanas, crear la Defensoría de las Víctimas, hacerse cargo de una sala cuna universal, de garantizar la propiedad de los ahorros previsionales. Esas son propuestas que no tienen color político.

Justamente una de las críticas es que no se lograron acuerdos amplios. Lo dijo la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) y lo sostienen en el oficialismo. ¿Se repitieron los mismos errores del proceso constitucional pasado?

Las comparaciones con el proceso anterior, que a mí me tocó vivir desde adentro, son completamente exageradas, en la forma y en el fondo. En la forma: aquí hubo un reglamento, hubo orden dentro de la asamblea, no tuvimos funas, no se censuró a nadie. Hubo deliberación. Y, en el fondo, claramente este es un proceso que se distancia del anterior, porque nace de un acuerdo con 12 bases que tienen las firmas de los partidos de izquierda. Tildar a este de un proyecto partisano es una exageración.

¿No hay una autocrítica de que en el proceso se pudo haber integrado más a los otros sectores?

Siempre hay espacio para hacer las cosas mejor. Por ejemplo, Evelyn Matthei formuló ese reparo oportunamente y eso no impide que hoy día, hechos los reparos, hechas las solicitudes de buscar más consenso, se incline por el “A favor”. El balance al final del día es positivo. Pero los esfuerzos siempre tienen que ser compartidos. Lamentablemente, yo vi a la izquierda bajándose del proceso desde el 7 de mayo. La izquierda quedó sin argumentos, desfondada ideológicamente. Durante muchos años cuestionaron la legitimidad de la “Constitución de los cuatro generales”, decían ellos, y ahora resulta que se aferran al texto de la Constitución del 80, desconociendo su firma de las 12 bases, desconociendo que esta es una Constitución que se redactó en democracia. Cuando la derecha hizo esfuerzos por buscar acuerdos con la izquierda, por ejemplo, poniendo los votos para que hubiera solidaridad en materia de salud y pensiones, la izquierda votó en contra. Entonces, ¿existe alguna izquierda dialogante con la que se puedan construir acuerdos? Hoy no existe una izquierda dialogante.

El exconvencional Ruggero Cozzi. FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA

¿Faltó mejor ánimo de los republicanos?

Siempre hay espacio para hacer las cosas mejor, observé las concesiones y el ánimo de buscar acuerdos de parte del Partido Republicano. Eso se traduce, por ejemplo, en que se haya aprobado la paridad de salida. Cuestión, que no le agrada ni al Partido Republicano y tampoco a buena parte de Chile Vamos. Observé la buena disposición de Republicanos. El texto refleja en buena medida ese ánimo.

Pero tuvieron la intención, aunque fallida, de instalar temas muy de su sector, como el rodeo y la cueca. Además, afirmaron que no cederían respecto de la norma que establece la protección de la vida de “quien” está por nacer.

Ahí tienes otro ejemplo de la intransigencia de la izquierda. La derecha, a través de sus expertos en la Comisión Experta, propuso reemplazar el “quien” por el “que” y la izquierda lo votó en contra. Entonces, al final del día, lo que uno advierte es una izquierda intransigente que apuesta a seguir jugando por el todo o nada. Abortos libres o nada. De esa manera no se pueden construir acuerdos.

¿Cómo revertirán los resultados adversos que muestran las encuestras para el “A favor”?

Lo primero es una cuestión metodológica. Cuando en las encuestas se da la posibilidad de responder “No sabe/No responde”, obviamente que hay muchos indecisos y mucha gente que todavía no tiene una posición. Pero eso nosotros lo vemos como una oportunidad. Si tú miras otras encuestas, donde solamente se da la opción “A favor” o “En contra”, el resultado es mucho más estrecho y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en salir a conquistar corazones, en demostrar que esta es la manera de cerrar la discusión constitucional de la cual la gente está agotada.

Se criticó que el consejero republicano Luis Silva dijera que es una Constitución de derecha. ¿Sería mejor darle menos protagonismo a los políticos?

Estamos haciendo un trabajo para darles un espacio a voceros ciudadanos, gente común y corriente que muchas veces puede transmitir de manera más empática cómo a ellos les parecen beneficiosos los contenidos de esta propuesta constitucional. Eso va a ser parte de la estrategia.

¿Los partidos estarán en segunda línea?

Va a haber algo de eso, pero no hay que desconocer el rol de los partidos. Los partidos políticos tenemos despliegue territorial, vamos a estar haciendo campaña, pero vamos a dejar que muchas vocerías las hagan personas comunes y corrientes.