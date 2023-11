Segundo parlamentario republicano que se desmarca del sector: Johannes Kaiser se manifiesta por el “En contra”

A través de un mensaje en su canal de YouTube, el diputado del Partido Republicano Johannes Kaiser anunció que estará por el “En contra” en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre, desmarcándose de su colectividad que se inclinó oficialmente por el “A favor”. De esta manera, se convierte en el segundo legislador que adhiere a esta posición, en la que también se encuentra el senador Rojo Edwards.

“Por si no quedó claro en mi video de ayer (Domingo): no voy a votar a favor reemplazar la Constitución actual. No voy a hacer campaña, porque mi partido decidió distinto. Pero mi voto personal es en contra”, escribió en su canal llamado El Nacional-Libertario.

El parlamentario hacía referencia a un video en que criticó la propuesta de nueva Carta Magna elaborada por el Consejo Constitucional, que está dominado mayoritariamente por integrantes del Partido Republicano. En una transmisión en vivo -visualizada por cerca de 13 mil personas- Kaiser se manifestó molesto por las declaraciones del senador de Demócratas Matías Walker, quien dijo a La Tercera que “nuestro propósito, en caso de aprobarse el texto, será corregir las deficiencias que tiene”.

De esta manera, en YouTube, Kaiser partió diciendo que “todos sabemos que todos los textos tienen deficiencias. Pero cuando uno empieza a decir desde el principio que le va a meter cuchillo al corazón de un tema que uno está aprobando, las cosas se empiezan a poner cuesta arriba. Una de las razones fundamentales porque yo pensaba aprobar este texto es cerrar el capítulo. Porque en algún momento se tiene que empezar a trabajar por las necesidades de la gente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Se va a rechazar o se va a aprobar y el resultado va a ser el mismo. Igual va a terminar entonces el Congreso Nacional discutiendo nuevas reformas, modificaciones y cuestiones a nivel institucional y no solucionando los problemas de la gente. Yo quedé absolutamente atónito”.

En el video, el diputado recalcó que el proceso constituyente ha dividido al sector. “El hecho de que exista esta fractura en el sector nos muestra hasta qué punto se trató de hacer el esfuerzo de incluir las inquietudes de gente con otras sensibilidades políticas”, sostuvo.

La bancada del Partido Republicano.

Y luego agregó: “De ninguna manera se puede hablar de que el Partido Republicano ha presentado un texto de derecha. Si fuera un texto de derecha, quien les habla no estaría conflictuado de la manera en que está conflictuado. Fuese un texto que recoge las inquietudes de todos quienes estamos en la derecha, y fuese solo de derecha, no tendríamos problema”.

En esa línea, recordó el análisis del cientista político Alfredo Joignant en La Tercera, quien dijo que en cualquier escenario -se apruebe o se rechace- es una derrota para la izquierda. “¿Es esto un éxito para la derecha? Yo creo que en la medida que nos hemos fracturado internamente no es un éxito para la derecha. No es un éxito para la derecha en la medida que recogemos, asumimos, o toleramos ciertas cosas dentro del texto que no nos gustan para nada”, dijo, sin entregar detalles respecto del contenido.

Kaiser agregó que ha hablado del tema con la directiva. En ese partido tanto el cabildo general como la comisión política aprobaron por mayoría estar en el “A favor”. Sin embargo, existe un debate respecto de si se debe o no sancionar a aquellos militantes que se pronuncien por otra opción. Hasta el momento, dicha idea correría para aquellos que hagan campaña por el “En contra”, mientras que los que voten en silencio no serían sancionados.

Kaiser dijo que “lo que se va a venir en los próximos años va a ser probablemente una continuación de la degradación institucional de nuestro país. Las dirigencias no han cambiado, son las mismas. El Presidente va a seguir gobernando, o no gobernando durante dos años, nuestra educación va a seguir no funcionando por lo menos durante tres años si uno empieza a reformar. La economía si se aprueba el texto va a tener un aire, pero la pregunta es ¿hasta dónde? ¿hasta cuándo lo va a permitir la izquierda?”.

La postura de Kaiser representa un giro, porque si bien siempre tuvo dudas, la semana pasada aseguró que “por solidaridad con mi bancada voy a aprobar el texto constitucional, pero no llamo a nadie a aprobarlo”.

En otros momentos de su transmisión en vivo respaldó a José Antonio Kast y la labor de los consejeros constitucionales, además de algunas normas del texto, como la Defensoría de las Víctimas pero que “se colaron cosas que son difíciles de digerir”.

Desde la bancada transmitieron que no se perseguirá a diputados que estén por otra opción, pues tienen libertad de hacerlo, pero lo que se espera es que no hagan campaña.

El senador Edwards y un grupo de parlamentarios se están preparando a realizar un comando por el “En contra”, en el que harán formalmente campaña. En el Partido Republicano, en todo caso, saben que tienen un flanco en un sector de la militancia más dura.