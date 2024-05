A un año de su coronación, el rey Carlos III sube en las encuestas

Entre las malas noticias sobre su salud y las que afectan a otros miembros de la Familia Real, al menos ahora el rey Carlos III recibe buenas noticias: la mayoría de los británicos cree que está haciendo un buen trabajo. Una encuesta con motivo del primer aniversario de la coronación del hijo de Isabel II muestra un fuerte aumento del apoyo al monarca en los últimos 12 meses.

Realizado para The Mail on Sunday, el sondeo también muestra que una clara mayoría del público quiere mantener la monarquía, y solo alrededor de una cuarta parte quisiera cambiar a una república. Otra buena noticia es que la encuesta muestra que los índices de aprobación de todos los miembros de la Familia Real han aumentado desde el año pasado, excepto Meghan Markle, cuya popularidad no ha cambiado.

La gran mayoría también considera que el Palacio de Buckingham ha compartido la información suficiente sobre la salud del rey y Kate Middleton, quienes desde hace unos meses están recibiendo tratamiento contra el cáncer.

El rey Carlos III y la reina Camila visitando el Centro de Tratamiento de Cáncer del Hospital Macmillan. Foto: Reuters

Estas encuestas también muestran los problemas que enfrenta la Familia Real, sobre todo en lo que tiene que ver con comunicaciones. Tras la polémica en torno a la fotografía editada de la Princesa de Gales junto a sus hijos, uno de cada tres de los 2.166 adultos británicos encuestados por Ipsos dijo que no confiaba en la exactitud de las fotografías publicadas por la Familia Real, y los jóvenes eran los más escépticos.

Gideon Skinner, de la firma, advirtió: “A medida que el rey regrese a sus deberes públicos, será recibido con un nuevo aumento en los índices de favorabilidad hacia él y otros miembros clave de la Familia Real. La pregunta para la monarquía es si se trata de una mejora a corto plazo impulsada por un aumento de la simpatía pública o si puede mantenerse, especialmente entre las generaciones más jóvenes, donde la realeza necesita centrar sus esfuerzos de compromiso”.

Otro punto interesante es que el apoyo al rey es transversal, más allá de las diferencias políticas. Los votantes conservadores son los que más apoyan a la Familia Real, pero el rey en particular escapa de eso. De todos los encuestados, el 56% dijo que Carlos III estaba haciendo un buen trabajo como rey, siete puntos más en comparación con abril de 2023. Viéndolo por espectro político, el 73% de los conservadores, el 68% de los demócratas liberales y el 49% de los votantes laboristas coinciden en que lo ha hecho “muy” o “bastante” bien.

El rey Carlos III con una torta en su cumpleaños 75. Foto: Reuters.

El biógrafo real Hugo Vickers dijo: “Estos resultados deberían ser muy tranquilizadores para el rey Carlos. En comparación con los políticos, está muy por delante”.

La popularidad de la reina Camilla -basada en el número de personas que dijeron que tenían opiniones “favorables” de ella- ha aumentado al 43%, desde el 38% en una encuesta similar de Ipsos en abril pasado.

Los príncipes de Gales son los miembros de la realeza más populares: el 69% del público tiene una impresión positiva de ambos individualmente. Se trata de un aumento con respecto a la encuesta de Ipsos del año pasado, del 61% para Guillermo y el 59% para Kate.

Los Sussex continúan languideciendo cerca del final de la clasificación, con solo un 25% que tiene una opinión positiva de Meghan y al 31% que le gusta Harry.

La encuesta también revela que alrededor del 60% de los británicos cree que se debería mantener la monarquía, y el 28% prefiere una república. En una noticia alentadora para los asistentes de Palacio, casi el 70% dijo que la Familia Real había publicado “la cantidad correcta” de información sobre la salud del rey y el 65% sintió lo mismo por Kate.

Patrocinio real

En el contexto del aniversario de la coronación del rey Carlos III, que tuvo lugar el 6 de mayo del año pasado, la Familia Real ha anunciado qué causas seguirán recibiendo patrocinio del monarca, la reina Camilla y otros miembros de la realeza, que están asumiendo algunos de los patrocinios de la fallecida reina Isabel II. La tradición de los patrocinios, en los que la realeza apoya organizaciones benéficas, asociaciones militares, organismos profesionales u organizaciones de servicios públicos, se remonta al reinado de Jorge II en el siglo XVIII, según indican redes sociales de la familia real.

“El patrocinio real resalta el trabajo vital de estas organizaciones y permite que sus numerosos logros y valiosas contribuciones a la sociedad sean más ampliamente reconocidos y promovidos”, dijo la Familia Real en su anuncio del 4 de mayo.

Algunos de los patrocinios se encuentran en Reino Unido y otros en la Commonwealth. Las causas abarcan desde el Ejército hasta la educación, las artes y la vida silvestre: perros de apoyo, carreras de caballos, artesanías patrimoniales, la Ópera Nacional de Gales, los Juegos de las Tierras Altas de Escocia, entre otras cosas.

El rey y la reina también seguirán apoyando las causas que apoyaban antes de asumir sus títulos actuales. Eso incluye el interés del rey en el ambientalismo, con patrocinios continuos para The Wildlife Trusts, una organización naturalista, y la Commonwealth Forestry Association, que promueve la conservación y el manejo sostenible de los bosques del mundo.

Gente a la salida de la Coronación del rey Carlos III. Foto: Archivo

De paso, el personal que trabaja alrededor del rey recibió buenas noticias: un aumento salarial un año después de la coronación. Se ha ordenado un aumento del 6% para los empleados de palacio que ganen menos de 35 mil libras, mientras que aquellos que superen el umbral obtendrán un aumento del 5,5%.

La realeza tiene un gran equipo de cortesanos y asistentes reales, que se encargan de tareas que van desde el mantenimiento de palacios y terrenos. hasta asesores y personas confiables que los ayudan a vestirse para ocasiones importantes. Un informante describió los cambios en sus paquetes salariales como un “impulso moral”.

Los trabajos recientes anunciados para la Casa Real incluyen un coordinador de seguridad de eventos para el rey, que paga 30 mil libras al año, y un operador telefónico por 26 mil libras. El Palacio de Buckingham también publicó recientemente una lista con una vacante para un experto en seguimiento y reducción de emisiones de carbono, con un sueldo de 50 mil libras al año.