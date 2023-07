Vallejo sale a aclarar versión de Boric de cuándo conocieron el caso Democracia Viva: “Él habla a nombre del gobierno”

La versión del gobierno sobre cómo se enteraron del lío de platas del Ministerio de Vivienda en Antofagasta sigue afinándose.

Ayer, el Presidente Gabriel Boric, en una visita a la Región de El Maule, señaló que su gobierno conoció el caso a través del oficio de la diputada ex-PDG Yovana Ahumada el 7 de junio, es decir, nueve días antes de la publicación del medio regional Timeline que ponía en entredicho los millonarios contratos de la Fundación Democracia Viva con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. La repartición era encabezaba entonces por el militante de Revolución Democrática Carlos Contreras, otrora mano derecha de la diputada Catalina Pérez. La entidad beneficiada con los convenios para la ejecución de proyectos en campamentos, para los que no tenía giro, era encabezada por el también militante RD Daniel Andrade, hasta entonces pareja de la legisladora.

“Apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades dije inmediatamente: se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda”, señaló el Mandatario.

Este jueves, en entrevista con el programa matinal de Canal 13 Tú Día, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, salió a precisar lo que expuso el jefe de Estado.

“Al gobierno, a nosotros, nos llega primero un oficio”, acotó la vocera del Ejecutivo.

“Es obvio que el Presidente no se entera el mismo día que entra un oficio de fiscalización en una región, esa es una obviedad. Lo que pasa es que él habla en nombre del gobierno completo, de una institución. Y, efectivamente, al gobierno le llega un oficio, al seremi de Gobierno de la región, un oficio. Antes, incluso había llegado esta denuncia de los funcionarios y funcionarias. Todo eso se recepcionó a nivel regional y luego la subsecretaria aquí hizo ciertas diligencias pero no notificó”, explicó Vallejo, aludiendo a la exautoridad de Vivienda, Tatiana Rojas, a la que el Presidente solicitó su renuncia. Rojas no habría reportado la situación al ministro Carlos Montes.

“Ahí hay ciertos días de desfase, pero apenas llega esta información al nivel central, al ministro, al Presidente de la República, se toman las acciones correspondientes”, aseguró.

En esa línea, recalcó que “el Presidente junto con los ministros se enteran el día en que toman las acciones”.

“Creo que es importante fijarse en la pregunta que le hace la periodista al Presidente; la periodista no le pregunta cuándo fue La Moneda que se enteró, sino que el gobierno. El gobierno son todas las autoridades de gobierno, entiendo la confusión que se pueda generar”, expuso.