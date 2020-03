Para ellos: 4 tutoriales para cortarte el pelo en casa

Para varios la cuarentena ha significado parar con la rutina de cuidado personal a la que estaban acostumbrados.

El ocio o las limitadas opciones de actividades de tu gusto, pueden decantar en una idea que seguramente han tenido varios rondando en sus cabezas: un nuevo corte de pelo.

Todo lo que no sabemos hacer, lo solucionamos con algún tutorial de YouTube, y un corte masculino de pelo no es la excepción.

Lo positivo de esta situación capilar es que si es que no resulta del todo bien, no te estreses: aún quedan días de cuarentena, por lo que el mundo no verá tu corte de pelo en un buen tiempo.

A continuación te dejamos 4 tutoriales de cortes de pelo para todos los gustos:

Corte de pelo tradicional con tijeras

En este video de quince minutos, Blessed Blade te enseña un corte tradicional de hombre con tijeras. Tiene una dificultad media, por lo que necesitas asistencia de otra persona.

Corte moderno de pelo a tijeras

En este tutorial, el colombiano barbero David Falla te enseña un corte moderno, ideal para todo hombre con harto pelo. Tiene un dificultad no menor, por lo que deberías tener asistencia de una segunda persona.

Corte de pelo con máquina opción 1

La YouTuber Patry Jordan te enseña en simples pasos cómo cortar el pelo a un hombre. En este tutorial el corte lo ejecuta ella misma, por lo que se necesita asistencia de una segunda persona.

Corte con máquina auto ejecutado

Para los que no puedan recurrir a la asistencia de otra persona, no hay problema: hay bastantes tutoriales en los que muestran cómo auto-cortarse el cabello. En este caso, el guía espiritual capilar se llama Yurgen Pacheco y en siete minutos te instruye en esta disciplina. Lo más extraño es que en lugar de usar agua, recurre a la laca para que nada se salga de lugar. Raro, pero muy funcional.

Bonus: Para todos los que aún no se animan, nada podría ser peor que el resultado de los cortes de pelos de estos hombres en el siguiente compilado