¿Te estás quedando sin batería? Cómo elegir el mejor cargador portátil para tu smartphone

Bien podría ser la trama de un thriller: como una bomba de tiempo apunto de detonar, la barra de una batería se torna de color rojo y amenaza con desconectarte y aislarte de todo. 20 por ciento: aumenta el estrés. 10 por ciento: se desata la angustia. 4 por ciento: llega la histeria. 1 por ciento...

Pero esta inquietante película le ocurre cada día a miles de usuarias y usuarios que han generado algún grado de dependencia con su smartphone. Sea por trabajo o por simple ocio, tantas horas de prender y apagar la pantalla llevan irremediablemente a que la batería se consuma, cada vez con mayor rapidez.

Podría no ser un gran problema, solo unos momentos de desconexión, pero no nos mintamos: un teléfono sin carga deriva en rabietas, cambios de humor e, incluso, el pánico y la desesperación. ¡Hey, no te estamos juzgando! Al contrario, estamos para dar una mano. Si esto te ocurre a menudo, y no estás ni ahí con el detox digital, quizá lo que te hace falta es un cargador externo de batería.

Teléfono descargado: una pesadilla posmoderna.

Se trata de dispositivos que te permite cargar tu smartphone, tablet o incluso tu laptop donde quiera que estés, sin necesidad de un enchufe, pues su diseño y dimensiones los hacen perfectamente transportables. Básicamente, son baterías externas que permite traspasar su carga a otros dispositivos, ya sea de forma cableada o inalámbrica.

Estas características los encumbran como un accesorio ideal para heavy users, que es como se les denomina a quienes pasan mucho tiempo usando sus dispositivos, pero también para usuarios promedio que temen quedarse sin batería en un contexto sin una red eléctrica a la cual enchufar su cargador.

“Una batería externa cumple, a grueso modo, lo mismo que tener el celular conectado al enchufe de la pared”, asegura Martín Calderón, periodista especializado en tecnología. Pero, ¿cualquier cargador portátil sirve para cualquier smartphone?

Teléfonos más inteligentes, baterías más poderosas

La batería es algo así como el corazón de tu smartphone, ya que se encarga de proveer la energía que el aparato requiere para realizar todas sus funciones.

“Aunque pasa desapercibida, la batería es el elemento que más genera dependencia de un celular. No sacas nada con tener la mejor pantalla, los mejores parlantes o la mejor conexión a Internet si no tienes una batería que te permita ocupar todas estas cosas”, sostiene Pedro Segura, editor en jefe y cofundador de Pisapapeles.net, sitio chileno de tecnología.

De hecho, la evolución de los teléfonos móviles está en línea con la de sus baterías: mientras más funciones se incorporan en los dispositivos, más energía deben proveer las baterías.

¿Cómo funciona una batería? Actualmente, la mayoría de ellas está fabricada de litio ionizado, un material mucho más ligero y de mucha mayor capacidad energética en comparación al níquel y el cadmio, minerales con los que se elaboraban los viejos modelos. Estos, además, requerían de que se agotaran por completo antes de volver a cargarlas; de lo contrario, se afectaba su vida útil.

En los primeros prototipos de teléfonos móviles, aparecidos en la década de 1970, las baterías necesitaban de unas 10 horas de carga para ofrecer tan sólo 30 minutos de autonomía. Los modelos noventeros y de comienzos de los 2000, que ya eran masivos, incluían una batería cuya principal cualidad era que se podía extraer manualmente. Si bien su capacidad energética era de unos 1.200 miliamperios (mAh) —mucho menos de los 5.000 mAh que poseen en la actualidad—, la duración de una carga podía prolongarse hasta por una semana. Claro, sólo se ocupaban para hacer llamadas, enviar mensajes de texto y jugar Snake, de vez en cuando.

Hoy las baterías dejaron de ser extraíbles —ya no la puedes intercambiar con la de tu mejor amigo cuando te quedas sin carga—, pero eso permite a algunos modelos de smartphones ser más resistentes al polvo y al agua. Los modelos actuales permiten una carga rápida e incluso inalámbrica. Además, como comenta Martín Calderón, las baterías modernas se componen de “distintas celdas que guardan energía que es liberada on demand, dependiendo de lo que necesite el equipo”.

Por eso la duración de la batería depende del uso que cada persona le da al smartphone. “Hoy el celular es una herramienta para trabajar, para comunicarnos y también para distraernos. Una batería que no aguante tu uso personal diario te puede perjudicar en varios aspectos”, dice al respecto Enrique Mendoza, national account manager de Belkin.

Una alternativa para prevenir este posible problema es, justamente, el uso de un cargador portátil o batería externa, capaz de proveer al smartphone —como indica Mendoza—, entre 8 y 60 horas adicionales de uso.

Batería externa con base e inalámbrica Belkin 5K

¿Qué se debe considerar al comprar un cargador portátil?

Existen dos grandes tipos de baterías externas o powerbanks: las de conexión por cable USB y las inalámbricas. De acuerdo a los expertos, las diferencias entre ambos son menores. La más relevante tiene que ver con la conectividad y comodidad que ofrece cada cual.

Hay quienes prefieren equipos wireless y otros que no, pero no todo smartphone puede recibir carga inalámbrica. Esto dependerá de las especificaciones de cada teléfono móvil. Los modelos más antiguos probablemente no cuenten con la opción, mientras los más modernos y de gama media-alta sí.

La manera más efectiva de saber si tu equipo cuenta con carga inalámbrica es revisando el manual del usuario o buscando en Internet la información a partir del modelo o del número de serie.

¿Tecnología Qi o MagSafe?

La mayor parte de las marcas que cuentan con carga inalámbrica se basan en la tecnología Qi, estándar patentado por el Wireless Power Consortium (WPC), la cual permite la transferencia de energía eléctrica por inducción. Apple, como suele hacerlo, creó su propia tecnología. Se llama MagSafe y es capaz de adaptarse de forma inteligente a las diversas condiciones para optimizar la carga del iPhone con una potencia máxima de hasta 15W, de manera de brindar una carga inalámbrica rápida.

“Si cargas el iPhone con un cargador Qi, funcionará pero tendrá una limitación de carga de 7,5W. Es decir, funcionará considerablemente más lento. En el caso de Android, es bastante más estándar, por lo que cualquier cargador Qi debería funcionar relativamente igual”, resume Pedro Segura. Actualmente, el WPC prepara la salida de Qi2.

Capacidad

En el mercado se pueden encontrar baterías externas que varían en su capacidad energética: van desde los 2.500 mAh, pasando por los 5.000, 10.000 y hasta los 20.000 mAh.

Enrique Mendoza dice que un cargador portátil de 2.500 mAh ofrece una carga “casi completa” para la mayoría de los smartphones. Sin embargo, aconseja optar por uno que ofrezca desde 5.000 mAh, “porque tienes más de una carga para tu celular y te saca de cualquier imprevisto”.

Como supondrás, a mayor capacidad energética más caro el dispositivo.

Cargador Apple MagSafe para iPhone

Tipo y número de puertos

Los cargadores portátiles que funcionan de manera cableada pueden variar en el tipo de puerto que poseen: los más recientes cuentan con tecnología USB-C, lo que ofrece una serie de ventajas respecto a otras alternativas más antiguas, como la USB-A de estándar 2.0. “Lo que puede variar es la velocidad de la carga, y por eso hay modelos más caros que otros”, apunta Martín Calderón.

Un indicador más fidedigno respecto a la velocidad de carga es la capacidad de voltios y amperaje que posea el cargador o batería externa. Si buscas carga rápida, por ejemplo, te basta con que diga “5.0 V/2 A”. Sin embargo, este aspecto estará condicionado a si tu smartphone acepta o no esta velocidad de transferencia.

Una batería externa, además, puede poseer más de un puerto de conexión, permitiendo la carga de dos o más dispositivos en simultáneo.

Tecnología Power Delivery y PassThrough

Muchos de los modelos más novedosos de baterías externas que se conectan por USB cuentan con tecnología Power Delivery, que puede entregar hasta 100W de carga, una potencia que garantiza una carga rápida y que incluso es capaz de revivir tu laptop.

Ciertos modelos de powerbanks, además, ofrecen tecnología Pass Through, la que permite cargar tu smartphone al mismo tiempo que se carga la batería externa.

Batería Externa Powercore Speed 10.000 QC 3.0

¿Hay potenciales riesgos en el uso de cargadores portátiles?

De acuerdo a los expertos, el uso de cargadores portátiles y baterías externas no representa mayores riesgos para la mayoría de los smartphones. Sin embargo, es fundamental considerar que el uso de dispositivos y cables que no cuenten con certificaciones de calidad, implica un peligro para tus equipos.

“Tal como ocurre con los cargadores de pared o cables de carga, las opciones genéricas no suelen tener certificación que respalde su uso, por lo que puede dañar tu batería del celular traspasando energía de más y recalentando tu celular”, afirma Mendoza.

Si ves que tu smartphone se calienta más de la cuenta mientras lo cargas con una powerbank, es mejor que lo desconectes.

Otro punto es el que menciona María Llanos, encargada de laboratorio del servicio especializado BatMac: “Sólo los powerbanks originales de Apple optimizan la batería principal del smartphone, la desconecta mientras se utiliza la batería externa, desgastando sólo esta última”.

En otros casos, en que no se optimiza la batería interna, es posible que se afecten los ciclos de carga del smartphone, provocando que el desgaste sea cada vez más rápido.

Por todo esto, y como siempre, la recomendación principal de los expertos es optar por marcas reconocidas y confiables que cuenten con certificaciones de calidad.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 13 de febrero de 2024. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.