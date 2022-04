Por qué Twitter bajo el mando de Elon Musk no será lo que los fans o los críticos esperan

Si hay una apuesta segura sobre el futuro de Twitter, es que los cambios de Elon Musk en la plataforma confundirán a pronosticadores, fans y críticos por igual.

La intención de Musk de aflojar las restricciones sobre lo que la gente puede decir en Twitter ha recibido la mayor atención, atrayendo los elogios de muchos en la derecha y la preocupación en la izquierda. Pero el hombre más rico del mundo, que ha forjado una reputación como uno de los líderes empresariales menos ortodoxos de nuestro tiempo, pareciera ser que va a desencadenar cambios en la plataforma que van mucho más allá de la renovación de sus políticas de contenido.

Hay indicios de que Musk, de mentalidad técnica, está pensando en realizar cambios estructurales en Twitter si su adquisición de 44.000 millones de dólares se lleva a cabo, que podrían tener impactos significativos y a veces contradictorios. Entre ellos: su declaración de que Twitter debería hacer que el algoritmo que determina lo que ven los usuarios sea de código abierto y, por tanto, más transparente. Estos cambios podrían llegar a lo más profundo de la infraestructura fundamental de Twitter, así como a sus políticas de autogestión. Si funcionan, podrían aumentar el alcance de Twitter, si no, disminuirlo.

A la hora de dar forma al futuro de Twitter, Musk tiene un abanico de posibilidades que considerar. Una alternativa está siendo incubada por el propio Twitter: un proyecto llamado Bluesky. Se trata de una corporación independiente que Twitter lanzó en 2019 y que ha estado financiando con el objetivo de desarrollar estándares y protocolos para que los servicios de redes sociales se comuniquen entre sí y, en última instancia, de separar la visualización de los contenidos de las redes sociales de los datos que contienen, dando a los usuarios más flexibilidad sobre lo que ven y con quién interactúan.

Twitter, en un cambio de opinión esta semana, aceptó la oferta de Elon Musk de 44.000 millones de dólares para llevar la compañía a la bolsa. Foto: Jed Jacobsohn/ AP

Más allá, está la alternativa de código abierto a Twitter, Mastodon, lanzada por primera vez en 2016, que permite a cualquiera crear su propia red social; el estándar similar a la web ActivityPub; y varios intentos de crear nuevas redes sociales controladas y apropiadas por los usuarios utilizando la tecnología de cadena de bloques, como DeSo.

Entre las posibilidades más ambiciosas que han propuesto personas ajenas a Twitter: Twitter podría convertirse en un protocolo de comunicación abierto como el correo electrónico o la Web, o en un protocolo propietario pero casi universal como las redes de Visa y Mastercard. Más adelante se explica cómo podría funcionar, pero piensa en un futuro en el que Twitter es más un servicio que una plataforma. Sus contenidos se distribuirían a través de otras aplicaciones, y los ingresos provendrían de la venta de acceso a su repositorio central de datos y tuits por parte de Twitter, tanto a otras empresas como a particulares a través de suscripciones.

Esa versión de Twitter podría ser, dependiendo de quién la use y cómo se acceda a ella, más tranquila que la actual y más frenética; con más miembros del propio partido político o menos; más plagada de acoso o casi desprovista de él.

Nada de esto ocurre en el vacío. En toda la industria tecnológica se ha estado fomentando un movimiento para cambiar las redes sociales desde hace algún tiempo. Podría decirse que comenzó con las críticas de antiguos miembros de las grandes empresas tecnológicas y continuó con las demandas de una mayor regulación de las redes sociales por parte de políticos de ambos bandos, especialmente a raíz de las revelaciones de la denunciante de Facebook, Frances Haugen. En Europa, ha tomado la forma de regulaciones reales, que un importante regulador europeo recordó esta semana a Musk que estaría obligado a seguir.

Ahora, muchas visiones del posible futuro de Twitter comparten ciertas características. Una de ellas es que separan o pretenden separar los datos que constituyen el núcleo de Twitter -todos los tuits, así como el gráfico social que comprende quién sigue a quién- de las aplicaciones y servicios que muestran esos datos.

El propio Twitter solía funcionar así. Hace una década o más, antes de que tuviera un verdadero modelo de negocio -publicidad-, Twitter era un repositorio de tweets y otros datos a los que otros servicios podían acceder y mostrar. Las tiendas de aplicaciones estaban llenas de aplicaciones de clientes de Twitter de otras empresas, como Twitterific y TweetDeck (que Twitter adquirió más tarde). Su única conexión con Twitter era el acceso a sus bases de datos a través de una API. Esa versión de Twitter se desvaneció cuando limitó el acceso de los desarrolladores externos a las bases de datos de Twitter, para controlar su plataforma y asegurarse de que los usuarios vieran los anuncios que rápidamente se convirtieron en su principal fuente de ingresos.

En un futuro algo parecido a ese pasado, Twitter podría convertirse en la base de datos subyacente en la que se almacenan los datos y contenidos de los usuarios. Otras empresas y desarrolladores de aplicaciones pagarían por acceder a estos datos, lo que daría a Twitter un modelo de negocio desvinculado de la publicidad, tal y como ha señalado recientemente el analista tecnológico independiente Ben Thompson en su boletín Stratechery. Thompson propuso que Twitter se dividiera en dos, con la aplicación existente -lo que la gente ve en la aplicación de Twitter o en twitter.com- como una entidad separada que autorizaría el contenido de Twitter y competiría con otras aplicaciones de clientes que hicieran lo mismo, cada una con diferentes interfaces de usuario y políticas de contenido.

Otro rasgo potencial del futuro Twitter son los algoritmos de código abierto. En teoría, esto permite a los expertos examinar el código que determina lo que los usuarios ven, y lo que se destaca o se suprime, algo que todas las principales plataformas de redes sociales se han negado a hacer hasta ahora. Musk dijo en una entrevista de una conferencia TED este mes, que el objetivo sería garantizar a los usuarios que “no hay ningún tipo de manipulación entre bastidores, ni algorítmica ni manual”.

Para hacerse una idea de cómo podría funcionar un Twitter de código abierto con una separación entre el contenido y los algoritmos, es útil echar un vistazo a Mastodon, un software gratuito de código abierto para imitaciones de Twitter que se asemeja a lo que el cofundador y ex director general de Twitter, Jack Dorsey, ha propuesto repetidamente para la red social.

Hugo Gameiro, un desarrollador residente en la pequeña y pintoresca ciudad portuguesa de Leiria, puso en marcha hace cinco años uno de los primeros servicios construidos con Mastodon, llamado Mastohost, que hace que sea relativamente fácil para cualquiera crear su propia red social similar a Twitter utilizando el software de código abierto subyacente que impulsa el sistema.

En general, los resultados han sido positivos, dice, y su servicio alberga ahora cerca de 800 redes sociales independientes impulsadas por Mastodon, cada una de ellas una especie de mini-Twitter, con un tamaño que va desde un puñado de usuarios hasta 20.000. Gameiro cobra una cuota mensual por sus servicios de alojamiento, similar al modelo de negocio de otros innumerables servicios de alojamiento gestionados en Internet, desde Wordpress.com hasta algunos de los servicios en la nube de Amazon.

Aunque Mastodon es una empresa diminuta comparada con Twitter, que cuenta con 217 millones de usuarios diarios monetizables y obtuvo unos ingresos de 5.100 millones de dólares el año pasado, la experiencia de sus usuarios con las políticas de contenidos también es instructiva para Musk, en caso de que decida llevar a cabo su promesa de permitir cualquier expresión en la plataforma que no sea ilegal.

Esa misma postura sobre el discurso aceptable estaba “en mis condiciones de servicio desde el primer día”, dice Gameiro. Luego, una de sus redes, creada en Italia, resultó dedicarse a difundir deliberadamente teorías conspirativas y desinformación evidente. Como Mastodon es de código abierto y los administradores de las redes sociales creadas con él pueden llevarse a todos sus usuarios y datos y trasladarlos a un nuevo host, les pidió que se fueran y así lo hicieron.

Se le han acercado otras personas que querían crear redes dedicadas a discutir asuntos o compartir material que, aunque no son técnicamente ilegales, no se sentía cómodo alojando. Todas estas comunidades pueden seguir construyéndose con Mastodon, tanto si él las aloja como si no, porque siempre pueden encontrar a alguien más que lo haga, o montar un servidor para alojarlas ellos mismos, añade Gameiro.

Sin embargo, a la escala de Twitter, es imposible moderar todo el contenido con humanos, y utilizar la inteligencia artificial para filtrar nuestros feeds de redes sociales es una solución desafiante e imperfecta. El hecho de que el material censurable aparezca en Twitter, aunque no esté en el feed de un individuo, podría hacer que Twitter fuera incompatible con la publicidad como modelo de negocio. Esto podría ser insostenible, ya que, aunque Musk intente reducir la dependencia de los anuncios, Twitter necesitará ingresos publicitarios durante algún tiempo si quiere pagar los intereses de la deuda que Musk está utilizando para financiar su compra de la empresa.

La otra lección importante que Musk podría extraer de Mastodon es que hace años que existe una alternativa a Twitter, transparente y controlada por el usuario y, sin embargo, sigue siendo minúscula en comparación con Twitter, que a su vez es minúsculo en comparación con Facebook, Instagram, TikTok y otros gigantes de las redes sociales, ninguno de los cuales es muy transparente o en lo más mínimo controlado por el usuario.

La historia de la tecnología suele consistir en que las buenas ideas se prueban una y otra vez hasta que la forma correcta de un invento coincide con el momento histórico adecuado. Es posible que un Twitter liderado por Musk sea justo lo que el mundo necesita para demostrar que hay soluciones técnicas a problemas humanos complicados como las tensiones entre la libertad de expresión, la rentabilidad y la transparencia. Sin embargo, también es posible que el mismo tipo de pensamiento que produce autos eléctricos rápidos y cohetes asequibles sea inadecuado para la tarea de transformar la red social.