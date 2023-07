Post Malone en Chile 2023: revisa la fecha y precios de las entradas

El artista estadounidense Post Malone anunció su regreso a Chile en el marco de su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying. Esta es su segunda vez que estará en el país, tras venir el 2019 a Lollapalooza.

El rapero traerá sus temas más conocidos de su carrera, tales como Circles y Sunflower, entre otros, sumado a sus dos últimos álbumes, Twelve Carat Toothache del 2022 y Austin, que se lanzará este 28 de julio.

El tour internacional iniciará el 8 de julio en Estados Unidos y se presentará por Latinoamérica en Brasil, México y Chile.

¿En qué fecha y dónde será el concierto de Post Malone en Chile?

Post Malone se presentará su show If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying en Santiago el 29 de agosto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

¿Cuándo comenzará la venta de las entradas?

La preventa empieza el lunes 3 de julio a las 11:00 horas con un descuento exclusivo del 20% para los clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia. Esta preventa tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar stock, las cuales son 12 mil tickets.

La venta general comenzará el miércoles 5 de julio a las 11:01.

Ambas ventas se llevarán a cabo a través del sistema Ticketmaster.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El valor de las entradas para el concierto del rapero estadounidense Post Malone, con y sin descuento, incluyendo el cargo por servicio, son los siguientes:

Preventa con 20% de descuento

PIT: $183.350 .

Pacífico Centro: $161.555 .

Pacífico Sur: $92.640 .

Andes: $82.990 .

Cancha Frontal: $73.340 .

Cancha General: $44.390 .

Galería: $38.600 .

Movilidad Reducida: $38.600 .

Acompañante de Movilidad reducida: $38.600.

Venta General

PIT: $221.350 .

Pacífico Centro: $194.555 .

Pacífico Sur: $111.840 .

Andes: $100.190 .

Cancha Frontal: $88.540 .

Cancha General: $53.590 .

Galería: $46.600 .

Movilidad Reducida: $46.600 .

Acompañante de Movilidad reducida: $46.600.