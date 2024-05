Cuál es el secreto de Bill Gates para fortalecer la memoria y cómo lo puedes aplicar en tu rutina

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, es conocido por ser un pionero en el ámbito de la tecnología.

Sin embargo, más allá de dicho punto, el también filántropo dedica gran parte de su tiempo a leer libros y a informarse sobre distintas temáticas.

De hecho, cuenta con un blog personal en el que escribe artículos en los que se refiere a múltiples tópicos.

Es precisamente ahí, en Gates Notes, donde recientemente publicó una nota en la que reveló cuál es su secreto para fortalecer la memoria.

Se trata de una estrategia que conoció en el libro Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything (Penguin Books, 2012) de Joshua Foer.

Ahí, se plantea la premisa de que “la memoria humana media es extremadamente buena en tareas que son importantes para ti, y extremadamente pobre en cosas que no lo son tanto”.

Por eso, el mismo Gates reconoció que tiene facilidad para recordar asuntos de ciencia y negocios, pero no para memorizar datos sobre una película, por mencionar un ejemplo.

No obstante, el método promete ayudar a que se fortalezca la memoria no solo en un ámbito, sino que también a nivel más general.

Incluso, dijo que es utilizado por las personas que participan en concursos de memoria y que Foer, tras practicarlo por un año, se coronó en el Campeonato de Memoria de Estados Unidos después de romper el récord de velocidad al memorizar una baraja de cartas.

Cuál es el secreto de Bill Gates para mejorar la memoria y cómo lo puedes aplicar en tu rutina. Foto: Bill Gates.

El método de Bill Gates para fortalecer la memoria

Consiste en una técnica de visualización que Gates describió como “el palacio de la memoria”.

Para ponerla en práctica, se debe “visualizar literalmente una casa con muchas habitaciones y diferentes personas y cosas en cada una de ellas, que representen lo que intentas recordar”.

“La idea viene de un antiguo poeta griego que recordaba los nombres de todos los que murieron cuando un templo se derrumbó durante un banquete. Él tenía una memoria visual de donde todo el mundo estaba sentado”, explicó Gates.

En otras palabras, se trata de crear espacios imaginarios en donde cada elemento sea asociado con un factor que se quiera recordar.

Para ganar el certamen mencionado anteriormente, Foer asoció cada una de las cartas a una persona, acción o lugar, lo que contribuyó a que pudiera memorizarlas con mayor facilidad.

“Parte de la belleza de este libro es que deja claro que la memoria y la comprensión no son dos cosas distintas. Desarrollar la capacidad de razonar y la de retener información van de la mano”, dijo el magnate refiriéndose al texto del autor.

Eso sí, Gates hizo hincapié en que para efectuar el método es necesario practicar “durante meses”, ya que no tiene un efecto inmediato.

“Hay que tomárselo muy en serio. El libro nos recuerda que, en general, todos partimos con las mismas herramientas y que podemos fortalecerlas o no”, sentenció el cofundador de Microsoft.