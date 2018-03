Bombo Fica: “He asumido que soy un humorista que la gente quiere ver”

Bombo Fica será el primer humorista que actuará en la edición 2018 del Festival de Viña, que comienza este martes 20 de febrero. Luego de la presentación del español Miguel Bosé, el comediante nacional subirá nuevamente al escenario de la Quinta Vergara tras sus exitosos pasos en 2010 y 2012, y luego de una temporada en que la repetición de sus rutinas rellenó la oferta programática de varios canales.

“He asumido que soy un humorista que la gente quiere ver”, comenta el artista en la conferencia de prensa previa a su show de mañana, tomando distancia del tema que siempre lo tuvo como uno de sus mayores críticos: tanto así que con CHV, se resolvieron las repeticiones por contrato, evitando el mal rato que vivió con Canal 13 y que alcanzó niveles legales.

“Me he convertido en un fenómeno, en las elecciones competí conmigo mismo por el rating”, recuerda el humorista sobre la segunda vuelta de las presidenciales, donde fue retransmitido por TVN, Canal 13 y CHV. “No importa que se repitan, ya lo asumí. Sí me obliga a trabajar a un nivel de excelencia. El día que no esté capacitado, me retiro, en dignidad y en respeto”, agregó.

Sobre su trabajo y su nuevo paso por la Quinta Vergara, agregó: “Es un desafío estar en Viña, no importa la cantidad de veces que te llamen. Sí tienes que tener la claridad de si estas preparado para estar en este escenario. Uno tiene que mostrar lo mejor, un trabajo de excelencia. Venir a hacer un trabajo mediocre no es bueno ni para el festival ni para el artista”.

Fica se refirió además a una mediática polémica: la supuesta filtración de guiones del certamen por la modelo y opinólga Claudia Schmidt, donde se establecía de antemano el momento en que los artistas como Bosé y la comediante Jenny Cavallo, recibirían las gaviotas. “Un libreto es una preparación de algo, los animadores no van a ir a improvisar nada, tienes que ir preparado para el éxito o el no éxito del artista, para enfrentar ese momento. (…) Nadie tiene ganado nada, eso lo va a decir el público”, comentó.

El comediante también tuvo palabras para la inédita presencia de tres mujeres en la edición 2018 del certamen haciendo humor: Alison Mandel, Jenny Cavallo y la colombiana Alejandra Azcárate. “Esta igualdad de género nos permite emparejar la cancha, somos un país machista, tengo rasgos machistas y lucho por ganarle a eso. (…) Lo del Festival muestra que las mujeres algo tienen que decir en el mundo de la comedia”, declaró el artista.