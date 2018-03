Jenny Cavallo: “No estamos acá por el solo hecho de ser mujeres”

La actriz y comediante Jenny Cavallo será la primera comediante que subirá al escenario de la Quinta Vergara este año, presentándose este miércoles 21 de febrero, justo después de uno de los shows más esperados del certamen: la actuación del puertorriqueño Luis Fonsi.

“No me lo he planteado como un desafío, sino como un gran regalo”, asegura la artista en la conferencia de prensa previa a su actuación de mañana. “Me parece maravilloso presentarme ante un público lleno de mujeres. (…) Yo hablo bastante a las parejas y a las mujeres, (…) me voy a subir cuando la fiesta ya comenzó, cuando haya una atmósfera maravillosa. Para mi es una gran oportunidad”, agregó.

Cavallo se refirió además a una de las mediáticas polémicas que surgió en los últimos días: la supuesta filtración de los guiones del festival, donde se establecía de antemano el momento en que recibirían los premios, teniendo como ejemplo las actuaciones de ella y la del cantante Miguel Bosé. “No me perturbó en lo mas mínimo, me parece evidente que todos los festivales del mundo tengan un guión. No entiendo por qué estamos hablando de esto, ha sido unánime la percepción de la gente. Sería importante que no hubiera, pero lo feo es que se haya filtrado, que se le esté dando tribuna. La única persona perjudicada es la que hizo todo esto”, analizó la actriz, aludiendo a la modelo y opinóloga Claudia Schmidt, quien viralizó los guiones a través de redes sociales.

Cavallo, famosa por participar de programas como Cabra chica gritona (Via X) y por su paso por El Club de la comedia (CHV), respondió al paralelismo de su carrera con la de Natalia Valdebenito – la revelación de Viña 2016 -, con quien participó en el primer espacio televisivo, pero cuya relación se distanció con los años. “Somos actrices, comenzamos juntas en Cabra chica gritona, y como somos actrices y comediantes hemos compartido hitos, pero hemos hecho cosas diferentes. Hay cosas que tenemos en común, otras no, nos ha ido bien a ambas y eso es fantástico y es hermoso”, aseguró, pero aclaró que no han tenido contacto reciente. “No nos hemos comunicado, no hemos hablado hace tiempo, hablaremos en algún momento probablemente”, dijo.

Tras el paso de Valdebenito por la Quinta Vergara, se volvió a abrir un espacio para las mujeres dedicadas a la comedia, lo que continuó con la presencia de Daniela “Chiqui” Aguayo en la edición 2017. Este año y de manera inédita, serán tres las exponentes femeninas, algo que para Cavallo es importante más allá que por la simple igualdad de género. “Es maravilloso que la plataforma gigante de visibilidad que da el festival muestre cómo están ocurriendo estos cambios sociales. Estamos presenciando los cambios y lo podemos ver en el festival, así que estoy orgullosa. Habla muy bien además de la organización del festival. (…) Me siento feliz, (porque somos) mujeres que tenemos argumentos para justificar nuestra presencia, no solo por el hecho de ser mujer”, explicó la artista, que completa este trío de mujeres junto a Alison Mandel y la colombiana Alejandra Azcárate.

La exponente del standup comedy se presentará este miércoles 21 de febrero en la segunda noche festivalera, luego del show de Luis Fonsi y seguida por los cubanos de Gente de Zona.