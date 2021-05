Alondra Arellano (CS) y las diferencias con RD por la fallida primaria: “El FA es un proyecto súper diverso y es legítimo que existan diferencias”

La presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, defiende la decisión de su sector de dar de baja el acuerdo con Unidad Constituyente que buscaba una primaria única de la oposición.

La dirigente, quien notificó al PS que no habría acuerdo argumentando que la candidatura de Paula Narváez es apoyada por sectores que no son antineoliberales, asegura que no hay problemas con sus socios tradicionales de RD ni diferencias con su candidato presidencial, Gabriel Boric, cuyos llamados a una primaria amplia sin exclusión quedaron en entredicho ayer a la medianoche.

Ud. fue la emisaria hacia el PS, quien les dijo que el acuerdo que ellos postulaban no era viable. ¿Cuáles fueron concretamente los argumentos que entregó?

Acá no hubo ningún emisario. La verdad es que el PS abandonó la reunión cuando nosotros como Apruebo Dignidad estábamos deliberando. Todos habíamos conversado los criterios para el acuerdo que ellos se negaron a firmar, y la prueba está en que el acuerdo estaba listo, pero ellos pusieron condiciones que ya les habíamos dicho en una reunión previa que no podíamos aceptar, como lo de las listas parlamentarias.

¿Cómo se explica que sea la dirección de CS la que plantee un veto al acuerdo, cuando el candidato de su sector, diputado Gabriel Boric, hizo gestiones y declaraciones en favor de llegar a una primaria amplia?

Quiero ser muy clara. Todo lo que se hizo ayer fue una decisión colectiva de Apruebo Dignidad. Es imposible que una sola fuerza sea capaz de vetar a otra si estamos sentados varios en la misma mesa. Las decisiones se construyeron con mayoría, y teníamos un acuerdo, que el PS simplemente no quiso cumplir, porque nosotros siempre planteamos que sería una primaria con las fuerzas antineoliberales y feministas, y ellos se restaron de ese espacio. Además, por otro lado, y por si fuera poco, las declaraciones del PPD y de Nuevo Trato semanas antes fueron claras: ellos no querían estar con nosotros y quisieron improvisar.

Pero el senador Guido Girardi, una voz importante del PPD, siempre impulsó un acuerdo con ustedes, sin la DC. ¿En qué ven esa falta de voluntad?

Es súper claro, porque dos semanas antes de la elección, los dos Vidales salieron a cerrarnos la puerta. Por un lado, Pablo Vidal representando a Nuevo Trato, y Francisco Vidal por el PPD. Creo que la falta de voluntad de parte de ellos es porque somos fuerzas distintas, ellos no creen en un programa de transformaciones, eso les incomoda.

Hay algo que no se comprende bien, ¿o Boric carece de liderazgo en CS o sus llamados no eran genuinos respecto de la primaria amplia? ¿Cómo se explicaría?

Mira, Gabriel es nuestro liderazgo más reconocido e incidente en el partido, por algo es nuestro candidato a la Presidencia de Chile. Si se revisan las declaraciones que ha dado hoy se van dar cuenta de que tenemos la misma posición: nos hubiera gustado tener una primaria con Narváez, pero no en las condiciones en que el PS lo cifraba, hubiese sido una mala lectura hacer un acuerdo parlamentario, creemos que eso no le hace sentido a la ciudadanía y sobre todo al mundo independiente con quienes queremos construir.

Ex post, ¿cuál es la evaluación que queda de un día lleno de retrocesos? ¿Se podría haber hecho mejor y haber llegado a un acuerdo?

Evaluar la inscripción de estas primarias solo de la perspectiva de quebrar el eje PS-DC es un error, porque la gente el fin de semana salió a respaldar las opciones que criticamos estos últimos 30 años dándoles el tremendo respaldo a los movimientos sociales y candidaturas independientes. Cuando en realidad el PS intentó asegurar los cupos parlamentarios de la Concertación, era intentar mantener en el Congreso a personajes como Felipe Harboe o Edmundo Pérez Yoma, que se han enfrentado a los movimientos sociales. Entonces, después sería muy difícil ir a dialogar o construir con dirigencias mapuches o que luchan por el agua.

¿Cómo quedan las relaciones con su socio principal, RD, porque la presidenta y varios líderes quedaron incómodos con lo sucedido?

El FA es un proyecto súper diverso y es legítimo que existan diferencias entre los partidos que lo componen, pero creo que ayer hubo una prueba de unidad: RD nos confirmó que su domicilio está en el FA inscribiendo la primaria junto a Apruebo Dignidad. Entiendo las molestias, he visto las entrevistas, pero no me quedo en eso, el resto lo vamos a seguir conversando entre nosotras, porque acá no se trata de pasar boleta, tenemos una campaña que ganar porque queremos que Gabriel y el FA ganen esa primaria.

El PC les ayudó a recolectar firmas, ¿cuántas llegaron por ese sector?

Los partidos que juntamos las firmas para poder inscribir la candidatura de Gabriel Boric fueron los partidos que apoyaron su candidatura: Revolución Democrática, Fuerza Común y, por supuesto, Convergencia Social.