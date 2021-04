Andrés Maureira, coordinador político de Desbordes: “No guiamos el esquema de campaña de Mario por encuestas”

Milita en RN desde el 2000 y conoce a Mario Desbordes desde la época en que el exministro de Defensa era carabinero. Andrés Maureira (43) a principios de este año asumió como el coordinador político de la campaña de Desbordes y, en esta entrevista asegura -pese al poco despegue del exministro en las encuestas- que “la cancha está abierta” para cualquiera de los abanderados presidenciales, y destaca el estilo de liderazgo del extimonel RN.

Maureira, además, emplaza al candidato independiente Sebastián Sichel y dice que, así como él quiere una invitación formal a las primarias, “debe adherir a los principios” del conglomerado.

¿Por qué se convenció de que Mario Desbordes es la mejor carta de RN para las primarias?

Más que convencerme, yo tengo un compromiso como militante y como amigo de Mario. Él es una persona que atrae mucho al interior de RN, en la militancia, por ser uno más de la gente y eso es lo que se transmite en las regiones principalmente. Ese es un plus muy grande.

¿Cuáles son las ventajas que tiene Desbordes respecto de los otros candidatos?

La fortaleza de Mario es que es una persona que en el trayecto de su vida ha vivido los problemas que tiene la ciudadanía. Recordemos que él viene de escuelas básicas con números, viene de la educación pública, ha pasado por muchas instancias que es por las que pasamos la gran mayoría de los chilenos y, por lo tanto, una cosa es estudiar los problemas desde un escritorio y otra cosa es vivirlos. Además, obviamente se ha perfeccionado durante su vida, no solamente en el ámbito político, también en el ámbito técnico y, por lo tanto, creo que el gran plus de él es que conoce los problemas y no se queda solamente en el discurso.

¿Cree viable que él pueda ganar las primarias?

Sí. Para las últimas elecciones, en los últimos seis, nueve meses, la carta presidencial que iba a ganar o que tenía las mayores posibilidades de triunfar en una elección presidencial era más menos conocida por la ciudadanía, hoy día creo que la cancha está abierta. No hay ningún candidato presidencial que esté por sobre el 10%-12% y, por lo tanto, yo creo que esto comienza.

Pero hasta ahora, Joaquín Lavín sigue liderando las encuestas, de hecho, en últimos sondeos él aparece con un 14% de las preferencias y no se ha visto que Desbordes despegue con fuerza. ¿A qué cree que responde?

Durante las últimas campañas hemos visto personajes y personas del mundo político que han marcado mucho más en las encuestas y que no han terminado siendo presidentes de la República. Las encuestas son radiografías del momento, esa radiografía puede cambiar drásticamente de un día a otro y, por lo tanto, nosotros creemos en lo que estamos haciendo. Nosotros no guiamos el esquema de campaña de Mario por encuestas, creemos que lo que estamos haciendo está bien, que la ciudadanía en su momento va a valorar lo que Mario está haciendo hoy día.

Entonces si no es con encuestas, ¿cómo están midiendo si es que van avanzando?

Nosotros hemos definido obviamente la primera etapa de campaña de posicionamiento de Mario (…). Estamos conformando los equipos independientes en apoyo a Mario Desbordes, que es mucha gente que se está sumando. Cuesta cuando en este comando no tenemos grandes empresarios, no tenemos grandes grupos que nos apoyan, la fortaleza es que somos un grupo de voluntarios, de amigos, de cercanos que estamos contribuyendo al posicionamiento de Mario, porque creemos que es lo mejor que le puede pasar a Chile es que llegue a la Presidencia de la República.

¿Cree que el paso de Mario por el Ministerio de Defensa le perjudicó?

Son decisiones personales. En lo particular, cuando fue nombrado en el Ministerio de Defensa, muchos de los cercanos le dijimos que no era lo óptimo, pero él siempre insistió en que era su deber republicano.

Algunos transmiten que el perfil de Sebastián Sichel es quien más puede quitarle votos a Mario Desbordes. De hecho, en RN algunos lo apoyan. ¿Comparte esto?

Primero hay que definir si Sichel es parte de Chile Vamos o no. Se ha invitado en innumerables ocasiones a ser parte de la primaria. No sabemos acaso si él va a terminar aceptando la invitación, tampoco obviamente lo conocemos en profundidad con respecto a si adhiere a los principios también de Chile Vamos. Cuando uno está dentro de una primaria debe adherirse a los principios del sector en el cual uno participa y, obviamente, esperamos que él haya dejado en el pasado su paso por la Democracia Cristiana y Ciudadanos. Creo que de la misma forma como él ha reiterado en innumerables ocasiones que quiere algo más formal, un papel o algo por el estilo, también creo que Sichel debiera adherir de forma más contundente a lo que son los principios de Chile Vamos y dejar un poco en el pasado sus antiguos pensamientos que lo hicieron militar en otras colectividades que piensan distintos hoy día a las de Chile Vamos.

Pero él ha pedido estar en la primaria y que le envíen una carta formal…

Porque las señales son contradictorias. Cuando uno quiere estar en un proyecto se suma al proyecto. Lo hemos visto varias veces, principalmente, en el acto de nuestra candidata a gobernadora regional, Catalina Parot, que hasta último momento (ponía en duda) si iba a participar o no.

¿Pero no cree que debería haber invitación formal?

No, debe haber, pero en su momento.

¿Por qué dice que no sabe si Sichel adhiere a los pensamientos de Chile Vamos? Fue parte del gobierno…

Cuando uno se incorpora en un proyecto también tiene que adherirse a ese proyecto. Y, por lo tanto, uno espera que cuando suceda eso, un proyecto político sustentable en el tiempo tiene que partir con una base y la base son los acuerdos que se tengan dentro de Chile Vamos, y él me imagino que los va a adherir.