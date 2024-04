Boric y la reforma al sistema político: Oficialismo se cuadra con el Presidente y oposición pide avances concretos

“Quiero aprovechar esta ocasión para señalar de manera explícita, y para evitar cualquier tipo de especulación o lugar equívocos, que como Presidente de la República estoy a favor de una reforma a nuestro sistema político”.

Esa fue una de las frases que marcó el discurso del Presidente Gabriel Boric en Enade, luego de que hace unos días -en un encuentro con la prensa- condicionó el avance en esa materia a la aprobación de la reforma previsional, que le costaron duras críticas de la oposición e incluso algunos cuestionamientos dentro del oficialismo.

Aunque varios interpretaron las palabras del Mandatario como un giro, en La Moneda ayer enfatizaban que el punto central de las palabras del Jefe de Estado es que, si bien existe disposición a avanzar en los cambios al sistema político en esta administración, sería inexplicable para la ciudadanía que se avance en un acuerdo transversal en materia política cuando no se ha hecho lo mismo con la reforma de pensiones.

Ante la apertura del Jefe de Estado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), valoró que “no hay ningún debate que esté vetado ni cerrado”. En esa línea, sostuvo que “me parece correcto que se busque un acuerdo con los distintos sectores políticos, pero que al mismo tiempo (....) el Presidente destaque que hay necesidades de las personas, ciudadanas, que no podemos soslayar”.

Jonnathan Oyarzún/Aton Chile

La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, afirmó que en su colectividad analizarán las propuestas de reforma al sistema político que buscan hacer frente a la atomización de las fuerzas en el Congreso. La parlamentaria dijo que “es importante construir una transversalidad dentro del oficialismo y avanzar con propuestas”. Pero advirtió “que (este tema) sea el único acuerdo al que se arribe con la derecha sería vergonzoso: necesitamos dar respuesta a la ciudadanía al menos en pensiones y salud”.

Paulina Vodanovic Javier Salvo/Aton Chile

En tanto, el diputado de Regionalistas Verdes Jaime Mulet dijo que “esto no se trata de hacer una gran reforma, eso toma mucho tiempo. Lo que hay que hacer es un perfeccionamiento del funcionamiento del Parlamento, y en eso hay mucho acuerdo, porque está funcionando mal (...)”. Y, sobre los dichos de Boric, afirmó que “las señales que había dado eran equívocas, pero me alegro de que haya corregido y expresado con claridad algo que está en el ambiente político, en todos los sectores”.

El diputado Andrés Giordano, de Revolución Democrática, publicó en sus redes sociales que “sorprende que la oposición apure la reforma al sistema político porque les aprieta el zapato para las elecciones, pero frene pensiones y pacto fiscal (...). Estamos listos para debatir (reformas al sistema político), pero sin condicionar otras reformas, como señala el Presidente Boric en Enade”.

En tanto, el diputado Jaime Sáez, del mismo partido, comentó que “estamos ante una ventana de oportunidad, particularmente en la Cámara, sobre la cual podemos construir algún tipo de consenso que nos permita viabilizar reformas políticas, al mismo tiempo que apuramos el tranco con el pacto fiscal y la reforma de las pensiones, que son las cuestiones esenciales para la población”.

17 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE

De todas formas, algunos en el oficialismo levantan alertas ante las palabras del Mandatario. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, sostuvo que sus dichos “en ningún caso” implican “cambiar las prioridades sociales”.

En ese sentido, recordó que los timoneles del oficialismo se comprometieron a no abrir nuevos procesos constitucionales después del plebiscito del año pasado, con el objetivo de privilegiar “las urgencias y demandas sociales”. Y añadió: “Esa es la ruta y no debe cambiar. La gente nos evaluará en las próximas elecciones por cómo les solucionamos los problemas, no por cuántos partidos o parlamentarios hay”.

“Nos parece bien que rectifique”

En la oposición, en cambio surgieron críticas. El jefe de bancada de Evópoli, el diputado Jorge Guzmán, aseguró que “nos parece bien que el Presidente rectifique sus desafortunadas declaraciones respecto a condicionar las urgentes y necesarias reformas al sistema político a otros proyectos de ley. Necesitamos un Presidente mirando y proyectando lo mejor para el país y no para sus intereses personales. Ahora esperamos que las palabras se transformen en acciones concretas”.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, indicó que “valoramos el cambio de postura, pero necesitamos hechos concretos. Ya presentamos los proyectos de umbral del 5% para los partidos políticos, y rebaja de parlamentarios. Estamos disponibles a ver sanciones para los diputados que renuncian a los partidos y establecer un umbral mínimo para ser electos. Pero lo más importante es pasar de los dichos a los hechos, y se necesitan acciones concretas ahora”.

En esa misma línea, el diputado Andrés Longton (RN) señaló que “hemos visto ya en reiteradas ocasiones estos giros, lo que va mermando la credibilidad del Presidente”.

Por otro lado, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, aseveró que “lamentablemente tenemos un Presidente muy voluble, que cambia de opinión según el tuit que lea”. Añadió que “cuando se habla de una reforma al sistema político se comete un error, porque estamos hablando de una reforma al sistema electoral (...). Pensar en una reforma con ideas generales, sin ponerse a pensar en las implicancias que esta reforma va a tener en el sistema de partidos, denota mucha improvisación”.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, por su parte, manifestó que “el sistema político es un tema relevante y creo que podríamos hacer ajustes que nos permitan mejorar la gobernabilidad (...) se pueden hacer ajustes de manera simple, pero eso en la medida en que no vaya en un perjuicio de una agenda que apunta a la seguridad”.