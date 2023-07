“Buscamos la voz de La Araucanía”: gobernador realiza consulta sobre Ley de Reparación de Víctimas y la Violencia Rural

Una pregunta y dos opciones. Esto es lo que encontrarán en el voto digital los habitantes de las 32 comunas de la Región de La Araucanía en la consulta impulsada por el gobierno regional, que busca conocer la posición de los ciudadanos respecto de si creen que el Ejecutivo debiese impulsar un proyecto de Ley de Reparación de Víctimas y la Violencia Rural.

La iniciativa, que se realizará este 7, 8 y 9 de julio, busca repetir la experiencia de la consulta realizada por el mismo gobierno regional de La Araucanía durante el 2021. En esa ocasión, en la cual participaron casi 145 mil personas, se consultó si se debía mantener el estado de excepción ante los atentados que ocurrían en la zona. En esa ocasión, el 81,5% de los votantes estuvo porque siguiera la medida.

Luciano Rivas (ind.-Evópoli), gobernador de La Araucanía, explica a La Tercera que “lo que hicimos en noviembre del año 2021 fue eso, le entregamos al Parlamento la voz de gran parte de la ciudadanía de la Región de La Araucanía para que ellos pudieran tomar la decisión de renovar muchos de los pueblos, no estaban necesariamente de acuerdo con una renovación del estado de excepción, y que al tener esta información vimos que cambiaron de opinión, y en ese sentido creo que se logró el objetivo que era que principalmente la gente pudiera pronunciarse”.

En esta ocasión, la denominada “Consulta Araucanía 2023, Justicia a las Víctimas del Terrorismo”, la pregunta será: ¿Estás de acuerdo en que el gobierno debe presentar una ley de reparación de víctimas del terrorismo y la violencia rural en Chile? Ante la cual los votantes podrán votar “sí” o “no”.

“Una herramienta más a la ciudadanía”

Si bien se trata de una votación no vinculante, la consulta busca recoger la opinión de todos los habitantes de la región, mayores de 18 años y que se encuentran inscritos en el registro electoral. Por lo mismo, la consulta iniciará este viernes 7 de julio desde las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas del domingo 9 de julio. Para participar del proceso, las personas deberán votar a través de www.consultaaraucania.cl o bien en los centros de votación que se encontrarán en las 32 comunas de la región.

Rivas asegura que desde el gobierno regional consideran que los temas que son importantes para la región deben recoger la opinión de los mismos habitantes. Si bien sostiene que una consulta de este tipo no es vinculante, están entregando “una herramienta más a la ciudadanía y por supuesto una herramienta más también al presidente en este caso para que pueda tomar una decisión”.

“Yo creo que aquí se va a expresar una cantidad de la población de la Región de La Araucanía que es importante bajo un proceso que es transparente, y yo esperaría que el gobierno tome cartas en el asunto que es tan necesario para nuestra región, que es el reconocimiento de las víctimas, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también social, emocional y psicológico, que es lo más complejo que vivimos acá”, agrega el gobernador.

La “Consulta Araucanía 2023, Justicia a las Víctimas del Terrorismo”, ha sido promovida por personeros políticos, quienes han hecho un llamado a participar de la votación. En redes sociales se ha difundido un video en el que participan la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), y los senadores Fidel Espinoza (PS) y Francisco Chahuán (RN).

¿Una ley de reparación para la Macrozona Sur?

Desde el gobierno regional de La Araucanía explican que lo propuesto sobre un proyecto de Ley de Reparación de Víctimas y la Violencia Rural se basa en iniciativas internacionales similares, como es el caso de España y Colombia, luego de lo ocurrido con la ETA y las FARC, respectivamente.

Rivas, explica que un proyecto como este debe tener como primer elemento reconocer que existen víctimas de violencia en La Araucanía. Además de eso, explica que en una iniciativa como esa “estas víctimas tienen que ser reparadas desde el punto de vista económico, social, psicológico y también qué es lo que vamos a hacer con estas víctimas, tenemos que vivir estando siendo desplazadas, tenemos mucha gente que hoy día por los atentados lo que hacen es correrlas de sus lugares de trabajo y ahí es donde tenemos sus lugares de paz y de trabajo, los lugares donde ellos viven, y es ahí que tenemos que tener un reconocimiento claro”.

Ante eso, la autoridad cita casos emblemáticos, como lo ocurrido con Benjamín Bustos -joven asesinado mientras trabajaba en una empresa de seguridad el 2022 en Carahue- o la misma familia Luchsinger-Mackay, “sepan que aquí no están solos, que no son solo víctimas de la violencia, sino que son víctimas del terrorismo y que el Estado, que ha estado ausente y que no es una responsabilidad solo de este gobierno, sino que creo que este gobierno tiene la gran oportunidad de avanzar en esto, pero este es un problema de Estado que ha ido administrando gobierno tras gobierno”.

“Este problema creo que hoy en día este gobierno tiene la posibilidad de reconocer. Y aquí tenemos un problema, y cuando reconocemos que tenemos un problema, buscamos soluciones”, concluye Rivas.