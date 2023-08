Consejo Constitucional inicia discusión de enmiendas y se preparan para primeras votaciones

Este lunes los pasillos del Congreso de Santiago estuvieron un poco más solitarios que otros días. La mayoría de los consejeros se encuentran en sus respectivas regiones. Esto, porque la única comisión que fue citada para iniciar el debate de las enmiendas fue la de Derechos sociales, mientras que el resto comenzará la discusión en los días siguientes.

Un hito que no es menor porque para varios significa la “hora de la verdad”, donde cada sector mostrará sus cartas y sincerará qué aspectos realmente están dispuestos a ceder o no.

Los integrantes de la cuarta comisión comenzaron este lunes a discutir en particular las enmiendas alojadas en el capítulo de “Derechos y libertades fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales”, el segundo acápite del anteproyecto elaborado por la Comisión Experta. En esa instancia, se dio el primer round entre dos consejeras. Por un lado, Ninoska Payauna (republicana) emplazó a Karen Araya (PC) pidiéndole respeto, a lo que la consejera oficialista respondió inmediatamente.

“Quisiera mencionarle a la consejera Araya que por favor tenga cuidado con sus palabras, en más de una oportunidad ha hecho comentarios inapropiados como decir que no somos responsables y serios. Yo le pido el mismo respeto que usted nos pide a nosotros”, le manifestó Payauna.

Araya, por su parte, le replicó que “no le he faltado el respeto a nadie, consejera. Hoy día es importante que entendamos qué es lo que es un debate porque si estamos todos de acuerdo entonces firmemos ahora la Constitución. Yo lo único que estoy diciendo es que hoy día debatir con respeto a la altura de lo que la ciudadanía nos pide. Yo acá no le he faltado el respeto a nadie, solo estoy tratando de hacer el punto para entender cuál es el sentido a las modificaciones que ustedes quieren hacerle al anteproyecto”.

Este, se transformó en un primer apronte de lo que podrían ser las discusiones cuando se empiecen a votar las enmiendas a contar del lunes 21 de agosto.

Por su parte, los consejeros miembros de la comisión de Sistema político decidieron que partirán sus conversaciones este martes feriado. Las comisiones de Función jurisdiccional y Principios comenzarán sus diálogos del detalle de cada enmienda, a partir de este miércoles, día en que la sesión de Derechos sociales volverá a sesionar.

Estrategias por bancada

Los bloques tienen diferentes estrategias que están preparando para enfrentar la discusión, estableciendo sus líneas rojas y definiendo los temas que defenderán con más fuerza en cada una de las comisiones.

En republicanos indican que lo principal es ceñirse a lo que vaya definiendo la mesa coordinadora del órgano redactor. Este espacio es la instancia de conversación que tienen los seis delegados más un representante por bloque. Ahí, se destraban importantes nudos que se van generando en las comisiones, además de hacer las bajadas de dichos temas a los demás consejeros.

Fuentes de esa bancada afirman que no existe un plan diseñado para las votaciones y que se guiarán por lo que defina la instancia coordinadora. Otras fuentes reafirman esta posición, agregando además que los primeros temas en ser abordados, en el caso de la comisión de Función jurisdiccional, serán el Servicio Electoral, Banco Central y Poder Judicial.

En el bloque de RN-Evópoli, en tanto, mantienen su posición más dialogante y descartan, por ahora, ponerse más duros. “Más que líneas rojas, uno tiene que defender los principios que uno tiene”, adelantan desde esa bancada. Sin embargo, aseguran que no cederán en el derecho a la igualdad y a la libertad de las personas.

Del mismo modo, en dicha bancada son conscientes de que son vistos como puentes entre la bancada republicana -que controla el Consejo con 22 escaños de 50- y el oficialismo, reducido a 17 representantes. “Nosotros somos de centroderecha, si eso nos hace ser un puente, queremos ser un buen puente”, recalcan.

Tentación en la UDI de marginar a Apruebo Dignidad

En la bancada de la UDI -que tiene a seis consejeros- señalan que el reciente fallo de la Corte Suprema que da luz verde a los capítulos especiales que elevó la oposición al anteproyecto, puede tener una importante repercusión.

Fuentes de esa bancada señalan que el dictamen del máximo tribunal se convierte en una tentación para que el gremialismo eleve el tono en la discusión y endurezca su discurso. Incluso, las mismas fuentes adelantan que sus líneas rojas serán justamente los tres capítulos que la derecha en conjunto logró introducir al anteproyecto.

Ivón Guerra, consejera de dicho bloque, aseguró que la estrategia del gremialismo “se basa en el diálogo y en la búsqueda de consensos, para lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles con los distintos sectores, sin dejar de lado nuestras convicciones, porque hay ciertos principios y valores que como bancada consideramos esenciales para nuestro país”.

Al mismo tiempo, aseguró que “para nuestra bancada es intransable las libertades tanto en educación, salud y sistema previsional”.

Mirada oficialista

En el oficialismo, por otro lado, están atentos a cómo se comporte la derecha en estos próximos días. Por ahora, específicamente en el Partido Comunista, descartan cambiar la estrategia luego de la derrota en la Suprema. En esa línea, mantendrán la decisión de defender todos los derechos, “el corazón del Estado social”, comentan fuentes de ese partido.

Consultados por si visualizan algún consejero de derecha susceptible para negociar enmiendas, las mismas fuentes apuntan al presidente de la comisión de Derechos, Germán Becker (RN).

Desde la bancada de RD, su delegado Julio Ñanco afirmó que la estrategia será “darle contenido al debate en comisiones, la ciudadanía tiene derecho a conocer en profundidad las enmiendas que todos presentamos. Queremos mucho debate para construir un gran acuerdo”.

Consultado por si tiene líneas rojas en el debate, Ñanco aseguró que buscan “consolidar los grandes acuerdos de las últimas décadas en que el mundo político cedió posturas y puso a Chile por delante. Queremos evitar el ánimo refundacional de Republicanos”.

Al mismo tiempo, descartó que la bancada empiece a elevar el tono: “Seguimos con el tono de diálogo y la claridad de nuestras posturas, invitamos a la derecha a ser responsables y ceder mirando el interés del país por sobre el de sus partidos”.

El consejero Christian Suárez (Ind.-PS), sin embargo, apuntó sus dardos a la derecha por la presentación de indicaciones en distintas direcciones. “El problema se origina cuando se presentan enmiendas que rompiendo el acuerdo de los expertos, ponen trabas a la participación, buscan constituir un Congreso a su medida, restringir derechos: huelga, salud, educación, liberación de condenados por delitos atroces y otras que nos preocupan extremadamente”.

Una vez que concluyan las votaciones en particular, después del 5 de septiembre, empezaría el debate más la votación del pleno. El 30 de ese mismo mes, los consejeros deberán devolver el texto a la Comisión Experta.