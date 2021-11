Controladores extranjeros de AFP expresan su “preocupación” al ministro de Hacienda por retiros de fondos previsionales y de rentas vitalicias

Los máximos representantes del Grupo Sura (AFP Capital); Principal Financial Group (AFP Cuprum); Assicurrazioni Generali (AFP Planvital) y MetLife (AFP Provida) se reunieron por medio de una videoconferencia el pasado 1 de octubre con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

En la cita, que se extendió por 30 minutos, las compañías extranjeras manifestaron su preocupación al secretario de Estado por un deterioro en la imagen de Chile en el exterior para la inversión. Esto, a raíz de la política de retiro de fondos previsionales.

Los ejecutivos de las grandes aseguradoras, que son controladoras de las AFP en Chile, se conectaron desde Colombia, EE.UU. e Italia. Todos a la vez y de manera inusual dialogaron directamente con el ministro de Hacienda, quien estuvo acompañado de su equipo de asesores en materia previsional.

Los ejecutivos que participaron de la videoconferencia son: Roberto Matus, vicepresidente y jefe de relaciones gubernamentales de MetLife para América Latina; Eric Shimp, vicepresidente de Principal Financial Group; Jaime Anchustegui, CEO International de Generali; Ignacio Calle Cuartas, CEO de Sura Asset Management; Francisco Murillo, CEO de Sura Asset Management Chile; Roberto Walker, vicepresidente ejecutivo de Principal Financial Group para América Latina, y Eric Shimp, vicepresidente de Principal Financial Group.

Según el registro oficial del encuentro, en la reunión los ejecutivos expresaron su “preocupación por los retiros de pensiones y los anticipos de rentas vitalicias. Esto es de interés común y en igual medida entre todos los inversores extranjeros en el ámbito de las pensiones y de los seguros”.

A raíz de los anticipos de rentas vitalicias, las aseguradoras han judicializado la discusión y actualmente se tramitan en la Corte de Apelaciones de Santiago recursos de ilegalidad presentados en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Penta Vida Compañía de Seguros, Renta Nacional (Grupo Errázuriz), Chilena Consolidada (Zurich), MetLife Chile Seguros de Vida S.A., entre otras han emprendido dicho camino. Hoy esta discusión se trasladó al Tribunal Constitucional hace dos semanas.

En este caso la solicitud de la reunión de lobby apuntó a conocer eventuales cursos de acción en caso de la aprobación del proyecto de ley que permite el cuarto retiro de los fondos previsionales. Asimismo, el encuentro apuntaba a conocer la evaluación del ministro sobre el proceso de aprobación del proyecto de ley corta de pensiones.

Además, de “consultar la opinión y consejos del ministro respecto de la discusión sobre temas de seguridad social en el proceso constituyente”. La preocupación de las aseguradoras sobre este último punto radica en que la Convención Constitucional pasó a abordar el debate de fondo en sus comisiones. Justamente una de ellas, la de Derechos Fundamentales, es la que concentra el foco de atención de las aseguradoras. ¿La razón? Aquí se debe debatir sobre el rol del Estado frente la seguridad social en un contexto de crítica a las pensiones y en el que algunos candidatos a la presidencia han planteado el fin del sistema de capitalización individual.

Una de las ideas que buscan impulsar frente al debate constitucional que se avecina -según cuentan cercanos al gremio- es establecer que la propiedad de los ahorros previsionales le pertenece a cada trabajador y ellos deben tener la libertad para decidir quién administra dichos fondos.

La Asociación de Aseguradores de Chile, Asociación de AFP, Metlife y Principal Financail Group declinaron efectuar comentarios sobre este artículo. Quien sí lo hizo fue Sura Asset Management: “Como inversionista extranjero estamos atentos al desarrollo de lo que sucede en el país, y participamos en una audiencia con el ministro de Hacienda, junto a otros inversionistas internacionales, para tratar las materias que se indican en el registro público de dicha reunión”, señaló.

“En relación con los retiros de fondos de pensiones, y tal como lo hemos manifestado públicamente en reiteradas ocasiones, son una mala política pública y no se justifican en las condiciones actuales. Y respecto del proyecto de rentas vitalicias, si bien Sura Asset Management Chile no participa hoy de ese segmento, entiende que el proyecto planteado tiene un fuerte impacto en la solvencia de las compañías de seguros y, por lo mismo, también sobre el mercado de capitales”, añadió.

El tono de la conversación y los riesgos

Conocedores del encuentro destacaron que la reunión tuvo un carácter “respetuoso y franco”, y que el foco fue la política de retiros de fondos de pensiones y el impacto por los adelantos en rentas vitalicias.

Según uno de los presentes en el encuentro, el ministro de Hacienda les hizo ver a los ejecutivos que ellos estaban interesados en velar por el interés del país. Mientras, las aseguradoras plantearon su preocupación por cómo estaba viéndose Chile desde el exterior. Frente a esto, el secretario de Estado recalcó a los ejecutivos que han estado trabajando con parlamentarios para explicarle los negativos efectos que tendría un cuarto retiro en el mercado de capitales.

No hubo un diálogo detallado sobre la judicialización en tribunales internacionales que podrían activar las aseguradoras. Sin embargo, sí se abordaron en la conversación los efectos que podrían tener los retiros en el corto y mediano plazo en materia de inversión, justamente porque para ellos esta política pone en entredicho las “reglas del juego”.

Las mismas fuentes consultadas explicaron que desde el Ministerio de Hacienda sostuvieron que la discusión se enmarca en un proceso del Congreso y que el gobierno estaba tratando de convencer a parlamentarios de no apoyar la iniciativa.

Sin embargo, también se les explicó que esto es parte de un proceso que cuenta con etapas y que hay varios parlamentarios preocupados, a diferencia de lo que ocurrió con el primer retiro.