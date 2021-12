Eduardo Bitran sobre licitación del litio: “Lo razonable sería que, dado lo extemporáneo y limitado del plazo para presentar ofertas, sea el nuevo gobierno quien resuelva”

Eduardo Bitran, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo (2014-2018) durante el último gobierno de Michelle Bachelet, entregó su visión sobre la propuesta que hizo el Presidente electo, Gabriel Boric y su equipo de solicitarle al gobierno que postergue el proceso de licitación del litio que tiene como fecha final el 14 de enero.

El Presidente electo y su equipo le solicitaron al gobierno actual que postergue el proceso de licitación del litio, el cual considera su adjudicación en enero ¿es admisible una propuesta como esta?

Los yacimientos de Litio que no pertenecen a Corfo sólo se pueden explotar por empresas públicas o mediante contratos de Exploración y Operación (CEOL) esto debido al carácter no concesible del Litio, establecido en la Constitución. El gobierno actual optó por licitar los CEOL, lo cual es una opción de política pública válida. No obstante, el plazo establecido y la oportunidad no son adecuados. El plazo es muy breve y le da oportunidad principalmente a empresas que ya han estado operando en Chile y/o que tengan un trabajo significativo de exploración realizado con anticipación. Este es un primer problema de esta licitación, pues se afectaría la libre competencia.

En ese sentido, ¿comparte entonces la idea planteada por el equipo de Boric?

El nuevo gobierno tiene una visión diferente respecto a la explotación del litio. Lo razonable sería que, dado lo extemporáneo y limitado del plazo para presentar ofertas en el proceso de licitación, sea el nuevo gobierno resuelva esta materia.

¿Cuáles son los atributos que deben tener las empresas que quieran explotar el litio?

Mi opinión es que el desarrollo de proyectos de litio es una materia compleja y que se requiere experiencia y conocimiento del tema. Veo fundamental atraer actores internacionales con estos atributos. Esto se puede lograr mediante contratos de CEOL, con plazos y condiciones adecuadas, por ejemplo, en término de valor agregado y tecnologías que minimicen impacto hídrico. También es una opción asociar una nueva empresa del Estado con operadores globales.

Dentro del programa de gobierno del Presidente electo está la idea de crear una Empresa Nacional del Litio. ¿Ve necesario crear una empresa para que explote el litio?

No soy partidario que el Estado por sí solo desarrolle estos nuevos proyectos, pero la asociación de una empresa pública con privados podría ser una alternativa a considerar. Un tema adicional es que varios de los proyectos están en la cuenca del Salar de Atacama. Esta cuenca está sometida a un stress hídrico que requiere en forma urgente un estudio ambiental estratégico. El estudio que realizó Corfo en 2017 mostró un déficit de 1.800 litros por segundo. Con la decisión de Escondida de dejar de extraer agua del Salar, el déficit se reduce a menos de la mitad. Sin embargo, es necesario resolver el impacto hídrico de las explotaciones existentes antes de seguir otorgando derechos de explotación en dicha cuenca. Se requiere impulsar innovaciones en las tecnologías de extracción de litio que ahorren agua. Además, compartir la infraestructura para traer agua desalada.