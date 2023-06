Inteligencia artificial: desafíos en educación y ciberseguridad

La Universidad del Desarrollo (UDD), Pulso y La Tercera organizaron un conversatorio en el que participaron el senador Kenneth Pugh; el especialista en Programas de Educación de la UNESCO, Ramón Iriarte; el vicedecano Facultad de Educación de la UDD, Mauricio Bravo; y el investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales (CERI) de la Facultad de Gobierno de la UDD, Juan Pablo Sims, quienes aportaron su mirada sobre los desafíos que hoy impone la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

En este contexto, los panelistas concordaron en que Chile corre con ventaja debido al despliegue de fibra óptica, las granjas de servidores y también por las políticas públicas sobre las cuales se está trabajando, en un escenario en el que la inteligencia artificial ya está inserta. No obstante, los retos saltan a la vista.

Mira el conversatorio aquí:

Según el senador Kenneth Pugh, los legisladores deben preocuparse de que el uso que se haga de la tecnología sea el adecuado. “No es ni buena ni mala, va a depender de cómo se use. Todos los días cocinas en casa y lo haces con un cuchillo, pero alguien puede asesinar con un cuchillo. Chile es un referente y otros nos miran. Tenemos una Política Nacional de Inteligencia Artificial discutida y tenemos un centro nacional que ya va a cumplir su primer año; y estamos en el parlamento con propuestas. Chile es un buen campo de prueba y lo que ocurra aquí va a ser estudiado en varios lugares que nos van a usar como ejemplo”, sostuvo.

El parlamentario hizo hincapié en la importancia de definir límites éticos y jurídicos. “Tenemos que tener una base que se basa en tratados internacionales. La norma más importante adoptada en Chile es el Convenio de Budapest, que permite perseguir cibercrimen. Chile ya lo probó y tenemos una ley actualizada que nos da tranquilidad de que podemos construir”, afirmó.

El senador Pugh valoró las iniciativas que buscan fortalecer la protección de los datos personales, como la propuesta que creará una agencia de protección de datos personales, la agencia nacional de ciberseguridad y la cultura digital que recoge la Ley 21.113, que declaró a octubre de como el “Mes Nacional de la Ciberseguridad”.

Impacto en la educación

Juan Pablo Sims, investigador del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales (CERI) de la Facultad de Gobierno de la UDD, comentó que aún no existen datos sobre la relación entre la inteligencia artificial y la productividad. “Se habla mucho de que la inteligencia artificial va a destruir muchos trabajos o que va a generar otros. Pero, la verdad es que todavía no sabemos exactamente cómo afecta la productividad y, por consiguiente, todavía no tenemos datos reales de cómo estas tecnologías están afectando el mercado del trabajo hoy”, afirmó.

Enseguida, Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la UDD, sostuvo que la mayoría de los estudiantes de educación superior desconoce el potencial de la inteligencia artificial generativa, ya que la utilizan principalmente para buscar información. “Esta no es su fortaleza, para eso tenemos a los buscadores. La inteligencia artificial tiene otros beneficios que tienen que aprender a usar. Tenemos que tener cuidado con los niveles de regulación para no afectar la innovación, ya tenemos experiencias de otras políticas en otras áreas que, lamentablemente, afectan la capacidad de innovación”, indicó.

El vicedecano puso énfasis en una de las principales amenazas: “alguien podría usar la imagen de un senador para ponerlo en un vídeo, haciendo que diga algo que él no piensa, por ejemplo. Si eso lo ponemos en redes sociales, algo que no es cierto podría convertirse en la verdad para muchas personas. Tenemos que educar respecto de los perjuicios que tiene el mal uso de la inteligencia artificial”, dijo.

Finalmente, Ramón Iriarte, especialista en Programas de Educación de la UNESCO destacó el impulso que dicha tecnología puede darle a las prácticas de enseñanza innovadoras. “Es un gran desafío para los sistemas educativos capacitar a los docentes en nuevas estrategias. Al trabajar con grupos grandes de estudiantes, la inteligencia artificial puede manejar muchos datos y procesarlos; puede ayudar a los profesores para tener mayor visibilidad de los estudiantes y entender mejor sus necesidades. Nos puede ayudar a tener una trazabilidad, a lograr la personalización de la enseñanza, es decir, poder llegar a cada alumno de acuerdo a sus necesidades y a sus talentos”, concluyó.