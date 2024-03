Evelyn Matthei: “Me costó siete años que me invitaran, con un hombre, a hablar sobre la Ley de Presupuesto”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), inauguró este miércoles el Ciclo Mujer y Política organizado por el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos (MCP) de la Universidad Adolfo Ibáñez y La Tercera.

En la instancia, la economista y exabanderada presidencial hizo un recorrido por su trayectoria política, en la que ha ocupado diversos cargos, como ministra del Trabajo, diputada y senadora. Además, graficó cómo esa realidad, a su entender, ha ido cambiando con el paso del tiempo.

“Cuando llegué a la política, éramos siete diputadas de 120. Si ustedes miran el primer gabinete del entonces Presidente (Patricio) Aylwin, eran puros hombres, ni una sola mujer. Nunca una mujer había llegado a la Corte Suprema. Recuerdo todavía cómo celebramos cuando la primera llegó, y daba lo mismo quién fuera, era mujer. Nunca una mujer había llegado al Banco Central. Me acuerdo cómo celebramos cuando llegó la María Elena Ovalle. Y yo también celebré cuando llegó la primera mujer a la Presidencia, aunque claramente yo no había votado por ella”, señaló, aludiendo a la otrora Presidenta Michelle Bachelet.

Evelyn Matthei y Michelle Bachelet. Foto: Sebastián Rodríguez / AgenciaUno.

A juicio de Matthei -quien asoma nuevamente como posible carta presidencial-, el escenario hoy “es totalmente distinto” en comparación a 30 años atrás, cuando inició en política.

“Cuando empecé a votar, cuando empezaron a invitarme, me invitaban básicamente con otras mujeres a hablar del aborto y del divorcio, a pesar de que mi especialidad y mi interés, en realidad mi pasión, era la economía y la pobreza”, relató, agregando: “En algún minuto tuve que decidir que no iba a ir más a ese tipo de programa, porque sentí que me estaban encasillando y que no me iba a poder salir nunca más del tema del aborto y del divorcio, donde yo además sentía que perfectamente podían opinar también hombres. Y me tomó como siete años”, aseguró.

Detallando esa experiencia, comentó que terminó la carrera de Economía en la Universidad Católica con el premio a la mejor egresada, pero que eso no pareció ser suficiente ante la opinión pública: “Me costó siete años que me invitaran con un hombre, que fue (Carlos) Ominami -él era senador, yo era diputada-, a un programa de televisión a hablar sobre la Ley de Presupuesto”.

“En ese momento yo sentí que lo había logrado. Siete años. Eso hoy día ya no pasa, pero eso no significa que esté la cancha emparejada”, precisó.

Cuotas de género y paridad

Si bien Matthei reconoció que en esta área el país está “progresando rápidamente”, para la alcaldesa de Providencia todavía “falta mucho por avanzar”.

Uno de los aspectos más urgentes a cambiar, según Matthei, es “lo que pasa al interior de la casa”. “La mayoría de las mujeres queremos participar en la política, en el trabajo, en lo que sea, a la par que el hombre. Pero si además de ese trabajo tenemos los otros dos trabajos, única y exclusivamente nosotros, que además no son remunerados, que es el trabajo de la casa y el trabajo del cuidado de los niños, créanme que no nos la podemos”, explicó.

Asimismo, sostuvo que a las mujeres les cuesta “muchísimo más” llegar a puestos de poder. “Cuando llegamos, generalmente hablamos algo y no pasa nada. Y cinco minutos después, Pablito dice exactamente lo mismo que dijo Ana María, pero Pablito es un genio. Y a la Ana María nadie la escuchó, aunque dijeron lo mismo. Eso todavía pasa”, ejemplificó.

Foto: Sebastián Beltrán Gaete / AgenciaUno.

“Lo que más me interesa es que haya paridad también, por ejemplo, en las empresas”

En ese sentido, la jefa comunal apuntó a dos posibles soluciones: cuotas de género “durante un cierto tiempo, hasta que lleguemos a un umbral donde ya sea natural”, y corresponsabilidad parental en el hogar. Respecto a la primera propuesta, recordó que “al principio no creía para nada en las cuotas, pero ahora sí creo, probablemente en forma transitoria”.

Consultada sobre otro tipo de acción que pueda tomarse desde la política para fomentar la equidad de género, la también exsenadora dijo que “lo que más me interesa es que haya paridad también, por ejemplo, en las empresas”.

“Que haya paridad también en las universidades, que haya paridad en la sociedad civil. No es solamente la política. La política yo creo que ha ido abriendo puertas. Yo creo que la política se ha adelantado (...) En el caso de los negocios, uno empieza a mirar cuántas gerentas, cuántas gerentas generales, cuántas gerentas de finanzas, de Recursos Humanos, de producción... re pocas. Rectoras, pocas. Mujeres directoras de medios, pocas”, indicó.

En esa línea, Matthei hizo hincapié en la necesidad de que se apele a la paridad en todas las esferas, ya que si bien “la política abre puertas, genera conversaciones, pone temas, pero la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la gente se da en otro plano”.