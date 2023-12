Deportistas y emprendedores: los buenos liderazgos según los chilenos

Casi tres de cada cuatro chilenos cree que hay pocos liderazgos positivos en el país, de acuerdo al último estudio desarrollado por Ipsos en conjunto con Fundación Camiseteados. Se trata de la tercera versión de esta encuesta colaborativa que, en esta oportunidad, tiene como objetivo levantar evidencia sobre las expectativas que tiene la ciudadanía de los buenos líderes políticos, empresariales y ciudadanos.

En un escenario en que la evaluación ciudadana de la clase política en Chile ha empeorado y la sensación de corrupción ha ido al alza, ¿quiénes y cómo son los líderes que los ciudadanos sí evalúan como positivos? ¿En qué áreas se encuentran? ¿Qué se espera de ellos?

Esas son algunas de las preguntas que responde el sondeo y que se abordaron en el conversatorio “Los liderazgos positivos según los chilenos”, una iniciativa Ipsos y Camiseteados en alianza editorial con La Tercera, y que contó con la participación de Karen Rauch, directora de Camiseteados; Miguel Ángel Pinto, subgerente de Estudios Públicos de la consultora Ipsos; y Jaime Estay, director ejecutivo de la iniciativa Recicla Sueños y premio nacional de Camiseteados 2023, por su iniciativa que busca reparar dispositivos electrónicos para que puedan ser aprovechados por niñas y niños de colegios municipales y comunidades más vulnerables.

Líderes emprendedores

“Vemos una baja percepción de los chilenos respecto de la existencia de líderes positivos. Hemos venido haciendo estudios previos, este año nos enfocamos en los liderazgos de manera más amplia, y lo que vemos es que claramente los chilenos sienten que no hay personas que nos estén guiando hacia un camino positivo con mucha fuerza”, comenzó Pinto.

Según los resultados del estudio, sólo el 13% de los encuestados dijo que hay “bastantes líderes positivos”, mientras el 69% sostuvo que hay “pocos”. Un 13% afirmó que no existen estos liderazgos en el país.

El subgerente de Estudios Públicos de Ipsos, apuntó a que hay una desafectación de la ciudadanía con los líderes “tradicionales”, pero que se ha mirado hacia otras áreas: “Hemos visto con el tiempo es que la gente se ha ido desafectado de la política, pero eso no significa que no esté tomando modelos de otras personas en otros espacios, como son el emprendimiento, el deporte, y en general en los espacios de cercanía”.

De hecho, el deporte y el emprendimiento fueron las dos áreas que las personas identificaron como aquellas en las que se encuentran los buenos liderazgos, con un 42% y 28%, respectivamente. Los políticos y los empresarios, en tanto, se posicionaron como las dos áreas donde Chile más necesita desarrollar líderes positivos (51% y 36%).

Por su parte, Rauch sostuvo que “los liderazgos están. Cuando vemos el estudio, los deportistas salen como los primeros liderazgos positivos -en un periodo que estuvo muy marcado por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos- y los emprendedores aparecen en el segundo lugar del ranking y eso es revelador. El emprendedor social hoy es un fenómeno que está en todas partes. Son solucionadores de problemas”.

Un punto en el que coincide Estay, quien aseguró que “está lleno de liderazgos positivos. Lo que falta es el empuje que ayude a que salgan más líderes. Nosotros en los colegios enseñamos a los niños a que hay que hacer estas ayudas sociales, estar en los zapatos de otros”.

Atributos del buen político

Rauch enfatizó en que uno de los atributos que más mencionaron los entrevistados respecto a cómo debe ser un buen líder político fue la ética. “Este año tuvimos varios temas con la probidad de algunas autoridades. Ahí hay un llamado de la ciudadanía. También aparecían factores como la inteligencia, la toma de decisiones pragmática, la capacidad de resolver problemas, llegar a acuerdos y la empatía. Es decir, quiero que me escuche, me entiendas, que seas eficaz para resolver los problemas y tengas la capacidad de hacerlo bien”.

Para Pinto “se necesita reconstruir confianzas para avanzar en un país que necesita ponerse de acuerdo. Ahora es muy peligroso que la gente este esperando que los liderazgos sean mas pragmáticos. Hay que cuidar ese espacio (de diálogos y llegar a acuerdos) de la política. Es un espacio importante. Estamos construyendo, a partir de lo que vemos con este trabajo, un tejido social muy interesante, con liderazgos sociales muy fuertes, pero que no tiene un correlato con la gente que nos está liderando como país”.

Influencia de las RRSS

Uno de los puntos que llamaron la atención en el ranking de liderazgos positivos fue la baja posición de una de las áreas con más visibilidad en la sociedad actual: las personalidades de redes sociales.

Dos razones pueden explicar este fenómeno, dijeron los expertos: en primer lugar, según Pinto, es que los liderazgos de redes sociales son muy temáticos y llegan a segmentos específicos. “Son liderazgos muy fragmentados”, afirmó, agregando que son más “superficiales”.

Rauch complementó que, pese al volumen de seguidores, los influencers son “personas que uno sigue por formas subjetivas. Cuando buscamos liderazgos sabemos que no son ellos, sabemos que el líder tiene atributos que no están en las redes sociales y eso me parece que es muy bonito, porque te das cuenta que la realidad sí supera a la ficción”.