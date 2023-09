Con Haaland a la cabeza: las nuevas figuras del City de Guardiola que buscan revalidar la Champions League

El Manchester City se alista para comenzar la defensa de su título. El rendimiento del equipo de Josep Guardiola en la Premier League no ha decaído tras el triunfo alcanzado sobre el Inter de Milán en Turquía. Hasta el momento conservan una racha invicta de cinco partidos, aunque en la última jornada tuvieron un leve susto después de que el West Ham comenzara tomando la ventaja.

En aquel partido, además de Erling Haaland, brillaron las figuras de Jeremy Doky y Julián Álvarez quienes en la ocasión fueron alabados por el español. En el caso del argentino, este ha estado asegurando su puesto de titularidad junto al noruego. De hecho, en el último encuentro fue el encargado de entregar dos asistencias en la remontada que acabó con el marcador 3-1 a favor de los celestes.

“Teníamos dudas porque venía de Bolivia. Estaba muy cansado antes de ayer. Anoche hablamos con él y nos dijo que se sentía mejor. (...) Aprende mucho a moverse en los huecos, es una amenaza con goles y asistencias. Estamos encantados que el club lo haya traído”, declaró Guardiola tras la victoria.

Otro de los destacados de la jornada fue Jeremy Doku, jugdor que arribó desde el Rennes y aportó con su primer gol con la camiseta de los ciudadanos. “Su primer partido contra el Fulham fue regular. Es normal. Acababa de llegar, llevaba dos o tres días entrenando con el equipo que había ganado el triplete. Pero esta vez... no. Esta vez fue mucho mejor. Hay cosas positivas, tiene que aprender. Cada uno tiene que ser él mismo como jugador”, lanzó el DT.

Estas actuaciones dan muestra de que Guardiola los puede tener en mente para ir acompañando a Erling Haaland o bien, en el caso de que el noruego sea baja, entregarle la confianza necesaria al adiestrador para sentir que la zona está cubierta en caso de emergencias.

Julián Álvarez junto a Guardiola tras el triunfo del City en la Premier League. Foto: AP.

Concentrados en el debut

En la previa del duelo contra Estrella Roja por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League, Pep Guardiola aseguró que no habrá cambios en afrontar este edición en comparación con la anterior, pues seguirán buscando quedarse con la Orejona.

“Cada temporada empezamos la competición con el primer partido y siempre el objetivo es ganar el primero, clasificarnos para la fase de grupos, pasar a octavos de final e intentar ganar la Liga de Campeones”, señaló en conferencia de prensa.

“Estamos increíblemente felices de intentar defender esta corona, pero esta competición no permite muchos errores”, continuó.

En cuanto a intentar conseguir el segundo título de forma consecutiva, indicó que “siempre intentamos ganar desde que llegué aquí, pero en el primer año perdimos contra el Mónaco. No cambia nada. Nos alegra ver las fotos con los cuatro trofeos que conquistamos la temporada pasada, me hace muy feliz. Quiero crear grandes recuerdos, sino no estaría aquí. Ese es el reto, y esta es la competición”.

“Tenemos que intentarlo, y no tengo dudas de que lo haremos. Solo el Madrid y el Milan han ganado consecutivamente. Estaba increíblemente orgulloso cuando ganamos dos veces con el Barcelona, pero no fueron consecutivas. Es difícil, pero tenemos que intentarlo, y si no podemos, nos clasificaremos para la próxima temporada y lo intentaremos otra vez”, cerró el DT.

El partido entre Manchester City y Estrella roja está programado para este martes a partir de las 16.00 horas de Chile en el Etihad Stadium.

La programación de la Champions League

Martes

13.45 Milan vs. Newcastle

13.45 Young Boyz vs. Leipzig

16.00 Barcelona vs. Antwerp

16.00 Feyenoord vs. Celtic

16.00 Lazio s. Atlético de Madrid

16.00 Manchester City vs. Estrella Roja

16.00 PSG vs. Borussia Dortmund

16.00 Shakhtar vs. Porto

Miércoles