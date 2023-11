Daniela Seguel consigue un notable triunfo en el WTA 125 de Colina

Daniela Seguel (740ª) dio uno de los grandes golpes de la segunda jornada del WTA LP Open By IND, donde el público asistente a Hacienda Chicureo se emocionó con la victoria de la Pantera, quien derrotó por 7-5 y 7-6 (3) a la turca Ipek Oz (221ª) y avanzó a la segunda ronda en Colina.

El partido tuvo un trámite muy parejo, donde ambas tuvieron oportunidades. Sin embargo, fue finalmente la oriunda de San Joaquín quien las aprovechó mejor, cerrando el partido luego de dos horas y 36 minutos de juego. La victoria le permitió sumar 15 puntos, por lo que subirá 78 lugares en la clasificación mundial.

El triunfo cobra mayor relevancia luego de la confesión que hizo en la sala de prensa, posterior al compromiso. “Han sido años muy difíciles para mí, estuve a punto de retirarme, pensé que este iba a ser mi último año en el tenis. Haber ganado este partido me alegra mucho porque he trabajado un montón para esto”, declaró.

La tenista de 30 años entregó más detalles de esta situación. “Me tomé unos meses, lo estaba pasando bastante mal con el tenis. Me di este año principalmente para disputar los Juegos Panamericanos. Ya en la segunda mitad de este año me he sentido mucho mejor y me he reencantado”, prosiguió.

De hecho, durante Santiago 2023, la Pantera contó sobre sus dificultades este año en una conversación con El Deportivo. “Tampoco tengo mucho a nivel económico y hacer los calendarios está costando. A principio de año sí que era una realidad dejar el tenis, ahora quizás no tanto, porque en los últimos meses he vuelto a disfrutar y a sentirme competitiva y poder competir de igual a igual con jugadoras que están mucho mejor de ranking y me da ilusión para seguir intentándolo”, reconoció.

Próximo duelo

En octavos de final espera rival, que saldrá del compromiso entre la argentina Nadia Podoroska (78ª) y la suiza Conny Perrin (346ª). La chilena volverá a la cancha el jueves.

Otra de las grandes sorpresas del torneo fue la derrota de Sara Errani (100ª). La italiana cayó 6-1 y 7-6 (1) ante la ucraniana Yulia Starodubtseva (159ª). La ex finalista de Roland Garros era la cuarta mejor rankeada del LP OPEN y con esta derrota se despidió tanto de singles como de dobles.