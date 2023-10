Daniela Seguel: “A principios de año era una realidad dejar el tenis, pero ahora no tanto porque he vuelto a disfrutar”

Daniela Seguel culminó ayer su participación en Santiago 2023, luego de caer en la segunda ronda del tenis individual femenino. Tras su eliminación, se vio muy afectada, pero también con esperanza. También se dio un espacio para conversar con El Deportivo sobre las sensaciones vividas en esta semana y por cómo se ha dado esta temporada, en la que tuvo un profundo descenso en el ranking.

“Probablemente sean mis últimos Juegos Panamericanos. Tengo que esperar cuatro años más y no sé si mi carrera llegue para cuatro años más. Por eso también era especial jugar en casa”, señala con algo de pena.

La Pantera explica cómo ha sido su último año. “Ha sido un proceso complicado. Lamentablemente me desgarré hace tres meses y estuve parada un mes y medio. Recién es mi tercera semana que estoy jugando. En ese sentido me voy conforme, porque creo que competí a un muy alto nivel para llevar solo tres semanas entrenando. Lo dejé todo. Disfruté al máximo estar en el Court Central del Estadio Nacional. Fue mucha gente. Eso lo disfruté y agradezco el apoyo. Duele haber perdido, porque fue un partido súper intenso, donde tuve chances de alargarlo al tercer set, y ahí quizás pasaba cualquier cosa. Lamentablemente no se dio, estoy triste porque no pude conseguir la victoria y disfrutarla con este marco de público”, destaca.

Daniela Seguel, en acción. Foto: AGENCIAUNO.

A pesar de la derrota, la oriunda de San Joaquín tiene esperanzas de revertir su situación. Al menos nota algunas señales. “Ahora hay que dar vuelta la página. Dejé todo lo que tenía y en gran parte competí muy bien, y eso obviamente también me da un poco de ilusión. No sé cuánto más me quedará en el tenis, pero estos dos últimos años han sido muy complicados para mí y en estos últimos seis meses he vuelto a competir y a disfrutar de estar en una cancha de tenis, y eso es lo más importante”, dice.

Futuro incierto

Los planes en el corto plazo son claros, pero ahí en adelante todo aparece un poco más incierto. “Lo más seguro es que voy a jugar el torneo de Chicureo el 13 de noviembre y luego me vuelvo a Barcelona y miraré si hay algunos torneos para competir en Europa, si no, probablemente cierre el año y pensaré en prepararme bien para el año siguiente y ver lo que puedo competir. Tampoco tengo mucho a nivel económico y hacer los calendarios está costando. A principio de año sí que era una realidad dejar el tenis, ahora quizás no tanto, porque en los últimos meses he vuelto a disfrutar y a sentirme competitiva y poder competir de igual a igual con jugadoras que están mucho mejor de ranking y me da ilusión para seguir intentándolo”, reconoce.

Su situación monetaria es difícil. Ya organizó una rifa y ahora prepara otra gracias a la ayuda de Gabriel Suazo, jugador del Toulouse. “Me pasó una camiseta de entrenamiento y unos zapatos”, cuenta. Y añade: “No tengo nada de apoyo económico, solo lo que entrega el Comité Olímpico y el IND. Pero fuera de eso está difícil y estoy tratando de salvar en Europa con mucho interclubes, torneos por dinero, voy tratando de hacer un mix para seguir en competencia a nivel profesional”.