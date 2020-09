Diputada Ossandón le pide a Colo Colo romper el silencio por el caso Valencia

La diputada Ximena Ossandón le pidió a Colo Colo romper el silencio por el caso Leonardo Valencia. La legisladora le envió una carta formal a Blanco y Negro para consultarle al club las medidas que ha tomado ante la acusación de la ex pareja del futbolista, quien lo denunció en por violencia intrafamiliar y por no pago de pensión alimenticia. Y es que si bien Marcelo Espina, gerente deportivo del Cacique, se acercó a finales de julio al jugador para preguntarle por lo ocurrido, desde Macul no se han manifestado. Un día antes de emitir el documento, la parlamentaria ya había criticado a los albos en redes sociales.

“Nadie pide que Colo Colo condene públicamente a Leo Valencia por las denuncias de su mujer. Pero cuando hablamos de un club popular, lo mínimo que se le demanda es que reafirme su compromiso con el respeto hacia a la mujer y contribuya asía la lucha social contra la violencia de género”, escribió en su cuenta de Twitter.

Las críticas de Ossandón derivaron en la carta que fue enviada este sábado al Monumental. La misma congresista explicó las razones que la llevaron a redactar el escrito. “Acá no se trata de crucificar la imagen pública de un jugador de fútbol, porque seguramente todo esto derivará en un juicio. Pero lo que uno esperaría de un club grande, el más popular de Chile, es que haga una declaración de principios sobre el tema, que le informe a la gente qué ha hecho hasta ahora en la materia y si tienen protocolos adaptados a la instancia de violencia de género”, dijo a través de un comunicado.

En el documento, la militante de Renovación Nacional le expresó su inquietud a los albos por el silencio que han guardado ante las acusaciones de Valeria Pérez y, además, les solicitó información acerca del protocolo actual de la institución para tratar los casos de violencia contra la mujer, tanto en el plantel profesional como en el fútbol formativo.

“He leído con preocupación a través de los medios de comunicación las acusaciones que ha vertido la señora Valeria Pérez en contra del jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia”, comenzó diciendo en el texto. “Me dirijo a ustedes para saber cuáles son las medidas que han tomado como club y si han iniciado una investigación sobre el particular. También me gustaría que me informaran sobre la existencia de protocolos internos para evaluar estos temas”, añadió.

Mediante el comunicado posterior a la publicación de la carta, la parlamentaria adelantó que expondrá la denuncia frente a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, con el propósito de revisar la política de los clubes nacionales en temas de este tipo. “Me preocupan fundamentalmente las ramas de fútbol femenino que ven como un club guarda silencio frente a un hecho de estas características”, señaló.

Finalmente, le exigió a la ANFP pronunciarse al respecto y colaborar en reunir antecedentes sobre el caso: “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional también debería pedir antecedentes sobre el hecho, porque nadie en esta lucha contra violencia puede restarse, porque todos somos responsables del flagelo social que esto implica”.