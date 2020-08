El Chelsea se arma con todo: Ziyech, Werner, Thiago Silva y espera por Havertz

Lionel Messi acapara todas las portadas de los medios deportivos ante la posibilidad latente de que abandone Barcelona. En ese sentido, la Premier League se ilusiona ante la opción del Manchester City de fichar al astro argentino con un contrato millonario. Mientras tanto, el resto de los clubes de Inglaterra se arman para la nueva temporada y hay uno en particular que mete ruido por los grandes fichajes que cuenta hasta la fecha. El Chelsea de Frank Lampard está armando un equipazo para asaltar la liga y contrapesar el poderío del Liverpool y del City en los últimos años.

En el mercado pasado, los Blues no pudieron adquirir jugadores debido a una sanción impuesta por la FIFA por irregularidades en el fichaje de menores. El castigo corría hasta el verano europeo de 2020. Por ello, Lampard tuvo que recurrir a gente joven para armar su plantel, y la apuesta resultó con las irrupciones de Mason Mount y Tammy Abraham. El estadounidense Christian Pulisic pudo jugar porque fue fichado previamente. Como la suspensión de la FIFA se terminó, ahora están desatados invirtiendo millones en armar una plantilla poderosa.

La primera cara nueva fue el marroquí Hakim Ziyech, talentoso volante ofensivo que destacó en el Ajax. Costó 40 millones de euros y firmó hasta 2025. Hasta la fecha, la operación más costosa es para contar con el delantero Timo Werner. Lo adquirieron al Leipzig en 53 millones de euros. El seleccionado germano es promesa de gol para los Blues, quien tendrá como alternativa a Olivier Giroud.

También compraron al interesante lateral izquierdo Ben Chilwell, ex Leicester, por 50,2 millones de euros. El jugador de 23 años firmó hasta 2025. La más reciente incorporación del Chelsea es del zaguero Thiago Silva, subcampeón de la Champions con el PSG. El brasileño acabó contrato en Francia y firmó como agente libre por un año. Se oficializó este viernes. “Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy encantado de ser parte del equipo de Frank Lampard y estoy aquí para luchar por los honores”, declaró el defensa.

Otro fichaje a costo cero fue del francés Malang Sarr, del Niza, aunque éste será cedido para el curso 20-21.

Falta la guinda de la torta. Aún no se sella, no obstante está todo encaminado para el aterrizaje de Kai Havertz, uno de los mejores jugadores jóvenes de Europa. El talentoso volante del Bayer Leverkusen tendría un costo de 80 millones de euros. Además, Lampard quiere un arquero porque no le convence el español Kepa Arrizabalaga. Terminó jugando el argentino Willy Caballero.

¿Cómo formaría el Chelsea con lo que tiene? Aguardando por un nuevo golero, el resto sería: Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva y Chilwell; Kanté, Kovacic; Ziyech, Havertz, Pulisic; y Werner arriba. En plena crisis económica global a causa del coronavirus, el Chelsea ya lleva gastado 143,2 millones de la moneda europea y eso seguramente crecerá. La suculenta billetera del ruso Roman Abramovich lo permite.