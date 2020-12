El Leverkusen avanza en la Europa League como primero de su grupo

El Bayer Leverkusen se instaló en los dieciseisavos de final de la Europa League como primero del grupo C. Esta tarde, en el BayArena, los farmacéuticos golearon por 4-0 al Slavia Praga. Ambos elencos ya estaban clasificados, pero el partido servía para definir al primero y al segundo de la zona. Charles Aránguiz todavía no puede volver, mientras no supere sus molestias físicas.

El equipo del neerlandés Peter Bosz comenzó ganando temprano. En los 8′, Leon Bailey abrió la cuenta. Luego, en los 32′, el puntero jamaicano amplió la diferencia. Así se fueron al descanso. En el segundo lapso, el francés Moussa Diaby puso el 3-0 en los 59′. Cerró el marcador Karim Bellarabi, en el primer minuto de tiempo añadido.

Con la victoria, el Leverkusen quedó primero con 15 puntos. Solo perdió uno de los seis partidos de la fase grupal. Los checos del Slavia Praga quedaron como los escoltas, con 12 unidades. El tercero fue el Hapoel Beer-Sheva israelí, con seis, y el colista fue el Niza, con tres.

Además de los alemanes, otros líderes de grupo clasificados a la siguiente ronda son la Roma (A), el Arsenal (B), el Rangers (D), el PSV Eindhoven (E), el Napoli (F) y el Villarreal (I). El próximo lunes se realizará el sorteo de las parejas.