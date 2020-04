Valdés, Guerra y Cereceda encabezan la lista de jugadores que animarán el torneo E-Sport

Vuelve el fútbol de Primera en Chile. No en la cancha, no en el pasto, no en el Nacional ni en San Carlos de Apoquindo, pero vuelve. Vuelve a la televisión, vuelven los relatos y vuelve la disputa de un campeonato, en videojuego de fútbol. Y con futbolistas de verdad protagonizándolo. Será este viernes, con el arranque del Torneo Entel E-Sport Chile que organizó la ANFP y que será televisado íntegramente por el CDF, con dos partidos diarios.

El torneo será en la modalidad de llaves, desde octavos de final en adelante, aunque habrá una ronda previa para eliminar a un equipo, puesto que hay 16 equipos confirmados de los 18 que juegan en la Primera de Chile. ¿La razón? La UC tiene un acuerdo comercial de exclusividad con el juego FIFA de EA Sports y el torneo digital será en el Pro Evolution Soccer, por lo que quedó privada de competir y Santiago Wanderers tampoco lo hará porque el plantel está de vacaciones.

Así, cada uno de los otros 17 elencos del fútbol de honor de Chile seleccionó a dos jugadores de su plantilla para ir en búsqueda de la gloria: un jugador y un comentarista que hará las veces de coach. Cada uno participará desde su casa y antes de confirmar a los elegidos, hubo que hacer un trabajo logístico y comprobar la capacidad de conexión de cada uno.

La lista de representantes es así:

CLUB GAMER COMENTARISTA Antofagasta Ariel Uribe Tobías Figueroa A. Italiano René Meléndez Diego Torres Cobresal Felipe Reynero Juan Carlos Gaete Colo Colo Carlo Villanueva César Fuentes Coquimbo Daniel Retamal John Salas Curicó Gonzalo Mall Carlos Espinosa Everton Bastián San Juan Camilo Rodríguez Huachipato Juan Córdova Yerko Urra Iquique César Huanca Ricardo Blanco La Serena Walter Ponce Jaime Valdés O’Higgins Matías Fracchia Roberto Cereceda Palestino Nicolás Díaz Sebastián Cabrera U. de Chile Nicolás Guerra Camilo Moya U. de Conce Fabián Neira Guillermo Pacheco U. Española Carlos Palacios Diego Sánchez U. La Calera Nicolás Stefanelli Fernando Cordero

Las llaves iniciales de eliminación directa a partido único quedaron así: Palestino vs Audax; Colo Colo vs Cobresal; Everton vs Unión; Coquimbo vs Palestino; O’Higgins vs U. de Conce; La Calera vs Huachipato; Antofagasta vs Iquique; U. de Chile vs Curicó

“Lo que buscamos es aprovechar esta oportunidad que nos da este contexto tan complicado para conectar nuestro torneo y los jugadores con los hinchas y empezar a explorar estos espacios que sabemos tienen muchos fans”, dice Paulina Agüero, gerenta de marketing de la ANFP.

La profesional además cuenta que los jugadores “están muy entusiasmados. Se ha generado una divertida discusión para definir quiénes son los mejores gamers. Lo que hay detrás es un afán de entretención, de mantenernos conectados con los hinchas. Por eso, esta combinación que uno de ellos juega y el otro compañero lo acompaña de forma virtual comentando el partido. Hemos hecho una gran preparación para la transmisión en vivo”.

Consultados sobre los ingresos que esto le genera a la ANFP, Agüero cierra: “No existe un afán de negocio en esta oportunidad, más allá que entendemos que este es un mercado en desarrollo. Lo que buscamos es financiar esta operación. No es fácil montar estas transmisiones en vivo, desde cada una de las casa de los participantes de manera virtual con la mejor calidad. Hemos sido súper rigurosos en tratar de entregar un producto de primera línea. Participarán los comentaristas oficiales del torneo nacional”.