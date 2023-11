Gustavo Quinteros apuesta por el esperado regreso de Emiliano Amor ante River Plate: “Podría ser el punto de partida para él”

Gustavo Quinteros habló en la previa del amistoso de este miércoles, a las 20.00, frente a River Plate en Concepción. El DT de Colo Colo se refirió al presente del equipo, que en el torneo local recortó distancia con Cobresal y Huachipato, ubicándose a cuatro y dos puntos, respectivamente. En la víspera el santafesino reveló las novedades para el amistoso ante los Millonarios.

“Hay jugadores que no van a estar, que jugaron el partido anterior y terminaron cargados muscularmente y ellos no estarán al inicio del partido, pero van a estar otros jugadores que están bien. Algunos chicos que van a jugar, algunos de entrada y otros del segundo tiempo o una parte del partido, que están trabajando hace un tiempo con nosotros y que todavía no han jugado partido de esta magnitud”, expresó.

En ese sentido, el entrenador se refirió al retorno de Emiliano Amor, quien se perdió toda esta temporada tras una cirugía de rodilla y que durante este segundo semestre se ha ido poniendo en forma. “Ojalá podamos ver también a Emiliano Amor, que hace un tiempo largo viene trabajando bien y tal vez este podría ser para él el punto de partida para ir volviendo de a poco a su mejor nivel para que el club lo pueda tener lo antes posible”, expresó.

De todas maneras, Quinteros expresó que la oncena no será tan distinta a otras. “Igualmente no vamos a cambiar todo el equipo ni vamos a hacer cambios muy significativos porque vamos a jugar un partido internacional televisado y nosotros trataremos de representar de la mejor manera”, explicó.

Guiño a Vidal

Por otra parte, Quinteros se refirió a los dos jóvenes porteros que están convocados para este amistoso. “Tenemos a los dos arqueros de experiencia convocados a la Selección, y estamos entrenando con (Martín) Ballesteros y (Eduardo) Villanueva, que son dos chicos que ojalá puedan demostrar sus condiciones en un partido importante. Nosotros siempre tratamos de darle confianza ante un rival de categoría”, sostuvo.

El DT nuevamente respondió a la consulta sobre la eventual llegada de Arturo Vidal. “Todos los jugadores que salieron del club, incluido Arturo le gustaría volver y retirarse en el club de los amores. El club siempre le dejará las puertas abiertas y ojalá que cuando él decida, pueda volver y pueda ser un aporte para este club”, expresó.