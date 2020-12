Los minutos de Kevin que amenazan a Everton: UdeC reclama los puntos

Universidad de Concepción pedirá los tres puntos del partido frente a Everton, que en la cancha terminó igualado sin goles. Los del Campanil, necesitados de unidades que les permitan eludir el descenso, recurrirán hoy ante el Tribunal de Disciplina por la alineación indebida del viñamarino Kevin Figueroa en el duelo que se disputó en Collao.

“Detectamos que había existido algún tipo de infracción al artículo 30 y vamos a presentar un escrito al tribunal de Disciplina de la ANFP para que lo resuelvan”, confirma a La Tercera Juan Pablo Yáñez, abogado del club del Campanil.

La lesión de Benjamín Berríos en pleno calentamiento generó el lío. El lateral formado en Colo Colo estaba registrado como titular en la planilla de juego. Su puesto en el documento fue ocupado por Gary Moya, quien originalmente iba a ser suplente, lo que está ajustado a la norma. Los estudiantiles se acogen al artículo 30 de las bases del Campeonato para objetar la presencia de Figueroa, primero en la banca de suplentes y luego en el campo de juego, pues disputó siete minutos del compromiso. Ambas situaciones suponen posibles sanciones.

Los auricielos basan la postura que pondrán en conocimiento de la corte de primera instancia del fútbol nacional en el número 2 del mencionado artículo. “El jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador no incluido en la planilla. Si por cualquier causa disputare un partido un jugador no inscrito en la planilla de juego, el Club que lo hiciere jugar perderá los puntos que hubiere obtenido, entendiéndose que perdió el partido y otorgándose los 3 puntos correspondientes al ganador al equipo rival, el que se tendrá por ganador por un marcador de 3x0, salvo que dicho equipo rival hubiere obtenido el triunfo en el tiempo disputado por una diferencia mayor, caso en el cual el resultado obtenido se mantendrá. Adicionalmente se impondrá una multa al equipo infractor ascendente a 500 UF”, consigna, textualmente, la disposición.

La Tercera accedió a la planilla original del partido, en la que Figueroa no aparece incluido.