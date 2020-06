“Me ahogué, se siente el peso de la cancha”

“Me ahogué. Me faltaba el aire, pero es normal porque no se entrenaba hace tiempo en cancha. Se siente el peso de la cancha, pero estaba feliz igual. Fue como cuando sueltan un perro nuevo en un departamento”.

Cristián Rojas, capitán de Antofagasta, retornó junto a sus compañeros el pasado 13 de junio a las prácticas en el complejo del CDA. El cuadro Puma es uno de los pocos elencos que alista el reinicio del torneo nacional, que quedó pactado para el 31 de julio. También lo hicieron Unión La Calera, La Serena, Huachipato, Cobresal, Universidad de Concepción y Everton. Hoy se sumará Curicó.

Jugadores de Antofagasta entrenaron la semana pasada/AGENCIA UNO.

“La semana pasada éramos cuatro compañeros por turno, ahora somos seis. Son súper exigentes en la medidas sanitarias. Estacionamientos a cierta distancia y cada uno se baña en su casa”, explica Rojas.

Los casi 90 días sin pegarle al balón pasan la cuenta. Hoy los ejercicios van dirigidos a control de pelota, nada de fútbol reducido: “Uno pierde la afinidad con el balón. La idea es que el cuerpo vaya recuperando la memoria”, comenta Rojas.

Una opinión similar tiene el capitán de La Serena, Rodrigo Brito. El cuadro Papayero retornó a las prácticas el pasado 12 de junio. “La primera semana te encuentras un poco duro, tosco, pero a medida que van pasando los días te vas adaptando a los entrenamientos. Cuesta porque después de tres meses sin tocar un balón como corresponde, en la cancha, es difícil volver a la normalidad”, dice.

Brito continúa justificando la dificultad del retorno: “Es como volver de vacaciones. Pero estar entrenando en casa no es tampoco lo que ocurre en vacaciones, donde te distiendes. Con el encierro te sientes un poco presionado, estresado. Cuando volvimos a los entrenamientos en cancha te sientes sobre todo ahogado, porque la parte física es la que más se ve perjudicada”, agrega el defensor central.

Un entrenamiento de Everton en el CDE.

Everton, pese a la cuarentena de Viña del Mar, optó por trasladarse a Concón. La práctica fue optativa y solo con jugadores que vivieran en esa zona aledaña, que no tiene la restricción impuesta por el gobierno. Los jugadores que no pudieron sumarse físicamente lo hicieron vía remota: “Volvimos los que pudimos, los que vivimos en Concón. Entrenamos en grupos de cinco. Estuvo bueno. Mucho tiempo sin hacer nada. Yo troté un par de veces en la playa, pero no es lo mismo. Ojalá el club se pueda conseguir un salvoconducto para los compañeros que están en cuarentena. Es necesario volver porque los equipos que marcarán diferencia son los que estén mejor físicamente. Hay que tratar de equiparar a los que ya empezaron hace rato”, dijo Johnny Herrera, uno de los asistentes a la práctica ruletera.

En Huachipato, uno de los primeros elencos en volver, también se suman a la sensación de ahogo que generó la vuelta: “Cuando hacíamos hit por zoom era una locura, te dolía todo, pero hace mucho no entrenábamos en cancha. Se habla de que estamos sacando ventaja por volver a entrenar antes, pero nada que ver, sólo estamos aclimatando el cuerpo y que los músculos se fortalezcan, ya que en las máximas categorías de Europa hemos visto muchas lesiones estos días. Lo que más nos cuesta y que noté, fue la capacidad aeróbica, lo que llaman el ahogo”, comenta Juan Sánchez Sotelo, delantero del elenco acerero.

Gustavo Florentín, en el entrenamiento de Huachipato. Foto: Huachipato FC.

En Universidad de Concepción, equipo que retornó ayer, sintieron el cansancio. “Hubo trabajos con pelota, pero todo individual. En este tiempo perdimos trabajo físico porque en casa nos movimos, pero no es lo mismo que entrenar en la cancha. No se comparan. Es como que volvimos después de vacaciones. Las piernas se cansaron un poco y este proceso servirá para agarrar ritmo”, cierra Alonso Camargo.

Ayer, la Intendencia de la RM convocó a sus clubes con miras al retorno del 31 de julio. Los elencos consultaron qué pasaba si la situación no mejoraba y si existía la posibilidad de tener un permiso especial para que los clubes volviesen a entrenar. El gobierno lo evaluará, si fuera una petición conjunta.