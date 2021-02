No apostar mucho o jugar donde le ponga el DT: las sorprendentes cláusulas del contrato de Messi

El contrato más grande la historia del deporte sigue haciendo ruido. Hubo segunda entrega en la información a la que tuvo acceso el diario madrileño El Mundo. Esta vez para dar a conocer el entramado de cláusulas, algunas sorprendentes y hasta irrisorias, que incluye el acuerdo. Se contempla la hipotética independencia de Cataluña y se incluyen algunas condiciones bastante peculiares: aprender el catalán, integrarse en la sociedad y la cultura catalana, no montar en moto acuática, no apostar mucho dinero, jugar donde le ponga el entrenador y no hablar mal de los directivos a través de las redes sociales.

El domingo pasado,el citado diario publicó el contrato de Messi con el Barcelona. Cada cifra del acuerdo se volvió de carácter público. Y este martes regaló una segunda entrega, sin importarle las amenazas del argentino, quien anunció sus intenciones de demanda pero ratificó la autenticidad de la información. El club, por su parte, expresó sus intenciones de apoyar a la pulga, y se desmarca de la filtración del jugoso documento.

El Barça, según se lee en el escrito, le exige a Lionel Messi “integrarse en la sociedad y la cultura catalana”, y hacer los máximos esfuerzos para esto. El Barcelona, por su parte, se compromete a financiar y facilitar todos los medios para que el argentino cumpla con su integración cultural.

A la vez, el escrito señala que Leo debe “adoptar una conducta personal y un ritmo de vida adecuados”. El ídolo mundial aceptó la cláusula, pero también se aseguró de tener una defensa en caso de que Cataluña se volviera una nación independiente. Si esto sucedía, el Barcelona no podría jugar La Liga, por lo que Messi se libraría del contrato.

Además, queda prohibido que Messi se vaya en contra de los directivos a través de las redes sociales. Situación que ya se ha quebrantado en tres ocasiones.

Pero esto no es todo, ya que algunas de las cláusulas del contrato son bastante peculiares: “Participar, sin la previa autorización del Club, en actividades consideradas peligrosas o riesgosas, tales como (de carácter ejemplificativo, no limitado) la conducción, esporádica o no, de motos, motos acuáticas, parapentes, esquíes, escalada o equivalentes, así como la conducción de vehículos de motor con una ingesta de alcohol superior a la administrativamente permitida por la normativa aplicable”.

Un extracto del contrato de Messi, con cláusulas peculiares, publicado este martes por el diario español El Mundo.

Y añade literalmente (en catalán): “Incurrir en dopaje o ingesta, suministro o venta de sustancias incompatibles con la práctica profesional del fútbol , incumplir normas legales, reglamentarias, federativas, normativas, de competiciones o de vestuario”.

Muy sorprendente resulta leer puntos que se dan por supuestos: “Incumplir las normas de vestuario o instrucciones recibidas del cuerpo técnico relacionadas a descanso, horarios, atención a medios o cualesquiera otros que sean expresamente calificadas como de estricto cumplimiento. Jugar todos los partidos que así lo disponga el cuerpo técnico, aportando su colaboración profesional con la máxima entrega y dedicación bajo las directrices e instrucciones de los mencionados técnicos y de acuerdo con las reglas de juego aplicables. Esto incluye la expresa admisión del jugador del derecho del equipo técnico de colocar al jugador en la posición más conveniente, convocarlo o no para jugar los partidos oficiales o amistosos, y alinearlo o no.”