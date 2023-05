Presidente del Santos habla sobre actos racistas en la Sudamericana: “No buscamos sanción para Audax, sino una pena severa para los culpables”

El racismo y la discriminación han vuelto a ser portada en el fútbol. Las ofensas proferidas a Vinícius Júnior de Real Madrid en Valencia solo fueron un caso más. Sin ir tan lejos, esas mismas actitudes llegaron a una cancha chilena, en el partido en que Audax Italiano venció a Santos de Brasil.

El incidente ocurrió a los 79 minutos del partido disputado en Rancagua. Así lo relató a El Deportivo, el presidente del elenco paulista, Andrés Rueda, apesadumbrado por el trato que recibieron sus jugadores.

“Esto se produce en un cambio, en la salida de Angelo por Wesley Patati. Cuando Angelo pasó cerca de una de las tribunas le gritaron mono o macaco, como decimos acá. Es algo muy triste y no es fácil asumirlo”, explicó el máximo dirigente de O Peixe.

Asimismo, el mandamás del equipo que hizo famoso Pelé reconoció que, como institución, ya hicieron un reclamo formal a las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

“Nosotros ya informamos a la Conmebol este caso de racismo. Sobre esto, es algo muy infeliz que ocurre en el mundo, en general. Pero algo tenemos que hacer al respecto, no se puede seguir así”, afirmó Rueda.

Incluso, el mandamás del cuadro fue más allá y argumentó que “nosotros hicimos el reclamo, pero esto tiene que constar en el informe del árbitro. Si no es así, nosotros tenemos los medios de prueba y los testimonios de los jugadores. Hubo testigos que presenciaron todo”.

No es contra Audax

Sin embargo, el máximo dirigente del elenco brasileño aseguró que no busca un castigo para el cuadro chileno, el mismo que le ganó de buena manera en el estadio El Teniente.

“Nosotros no buscamos una sanción para el otro club, en este caso los chilenos de Audax Italiano. Lo que queremos es encontrar una solución para que esto no vuelva a ocurrir en una cancha de fútbol. En ese sentido, los equipos tenemos que unirnos para evitar este tipo de problemas. No aplica eso de irse encima de los clubes, no es la solución”, afirmó el timonel del equipo santista.

De acuerdo con las palabras de Rueda, la intención del equipo es que sancione a los culpables como el máximo rigor de la ley, tal como ocurre en su país, donde las ofensas de este tipo son fuertemente punidas por la legislación local.

“Acá en Brasil esto es un crimen y sancionado como tal. Nosotros pedimos que se encuentre a los culpables y que no se les deje ingresar nunca más a un estadio. Necesitamos una sanción severa y ejemplificadora”, advirtió el dirigente.

Pese a la molestia que causó este problema en su plantel, Rueda reflexionó que “es un tema cultural, algo que se ha vuelto cada vez más importante en la sociedad, sobre todo por lo que ha ocurrido en los últimos días en Europa. Tenemos que despertar y alejar a este tipo de gente de los estadios”.

Lo ocurrido en Rancagua se agrega a lo que pasó el martes pasado en La Plata, donde la barra de Gimnasia y Esgrima trató de “mono” y “negro” al delantero Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe.

“Este no es un tema puntual de Chile o Argentina, como pasó hace algunos días. Es un problema de la sociedad en general. Todos tratar de evitar ese tipo de situaciones”, explicó el presidente de Santos.