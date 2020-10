Simón Contreras, la juvenil apuesta de Caputto que llegó a la U tras una prueba masiva

Poco a poco Hernán Caputto fue perdiendo soldados para el batallón que supone la U. Primero fueron las lesiones de Pablo Aránguiz y Franco Lobos. Luego la suspensión de Nicolás Guerra. Y así, el DT se las tuvo que ingeniar para pensar en el equipo que parará este jueves frente a la U de Conce.

En esa búsqueda llegó al nombre de Simón Contreras, juvenil de 18 años que apenas hace dos semanas hizo su estreno como profesional: en la caída 1-0 ante Antofagasta ingresó en los descuentos. Hoy, 13 días después, aguarda su primer partido como titular. Pero, ¿quién es el juvenil por el que ahora apuesta Caputto?

Pitu, como le apodan, llegó a la tienda azul en 2013 tras una prueba masiva de más de 300 niños, donde fue el único seleccionado. Después de un mes entrenando con la Sub 11, en la U le anunciaron que querían inscribirlo.

Oriundo de Santiago, su primer partido en las juveniles de la U fue un clásico universitario ante la UC. Vio casi todo el partido desde la banca y cuando faltaban 10 minutos lo hicieron entrar. Contreras no desperdició la oportunidad y logró anotar. De a poco se fue ganando su espacio e incluso llegó a capitanear algunas series juveniles.

Fue a fines de 2019 cuando comenzaron a llamarlo a entrenar con el primer equipo. El llamado lo tomó por sorpresa: estaba de vacaciones junto a su familia cuando recibió un telefonazo de Caputto, quien le dijo que tenía que integrarse al plantel y hacer la pretemporada con el primer equipo.

Justamente, el hoy técnico de la U lo conoce hace un buen tiempo, toda vez que fue parte de los jugadores considerados por el ex arquero cuando era el DT de la Baby Roja para el Mundial Sub 17 de 2019, aunque no entró en la nómina final. Hoy, sin Caputto en las selecciones menores, Pitu sigue siendo considerado. Es más, hace pocos días fue parte de un microciclo de la Sub 20 de Patricio Ormazábal.

Con el plantel profesional de los universitarios alcanzó a entrenar hasta que llegó la pandemia. Mientras duró la cuarentena llevó adelante algunos entrenamientos junto a su familia, que lo ha apoyado permanentemente en su sueño de ser futbolista.

En las inferiores de la U se destacó por su capacidad goleadora, aunque también ha demostrado, según cuentan en el CDA, buena inteligencia (y también condiciones) tácticas y técnicas para desenvolverse en otras zonas de la cancha, como viniendo desde más atrás o por las orillas. Destacan de él su velocidad y la capacidad de jugar mano a mano.

Justamente, ante el Campanil Caputto, quien ya confirmó su presencia, lo utilizará como puntero izquierdo del ataque estudiantil. Por la otra zona estará Matías Rodríguez y juntos se encargarán de abastecer a Joaquín Larrivey, el centrodelantero.

“Es una decisión que ya está confirmada. Tiene que ver netamente con la creencia de jugadores jóvenes. De a poco fue ganando minutos. Entrenó con la selección nacional adulta estos días y eso siempre es beneficioso para lo que uno busca. La experiencia se gana con oportunidades”, explicó este jueves el propio técnico en conferencia virtual.

Simón Contreras dice estar listo. Las ausencias le fueron abriendo la puerta y él anhela con ansias su debut como titular.