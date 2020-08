“Si te enganchas a Bielsa, te lo mejora todo”

Estudiaba Químicas y trabajaba de camarero. Un día, sirviendo un café al director del diario Marca le contó su fanatismo por el fútbol y su completa base de datos artesanal de las ligas extranjeras, que hacía por hobby. Víctor Orta se convirtió a partir de entonces en el experto en fútbol internacional tanto en la radio como en el periódico. De escucharlo, el presidente del Valladolid le sacó del periodismo para que llevara su dirección deportiva. Y aquel hincha español ya no salió de un rubro del que hoy, con 41 años, es referente. Siete temporadas en el Sevilla junto a Monchi, el Maradona de las secretarías técnicas; luego Zenit, Elche, Middlesbrough... Y finalmente Leeds, una casa convertida en fenómeno social. El tipo que convenció a Marcelo Bielsa para que se adentrara en una aventura de la que hoy habla todo el planeta.

Un simple aficionado que se convierte en jefe de jugadores y entrenadores. ¿El fútbol no le ve como un intruso?

En un primer momento, sí. Noté que me miraban raro por lo de no haber sido jugador. Pero cuando la gente se molestó en conocerme, dejé de sentir eso. Me veían como el periodista que llegaba a no sé qué... Después de mucho tiempo y trabajo, me he ganado el respeto del profesional. Pero al comienzo sí había un poco de desconfianza.

¿En qué consiste su trabajo y su influencia?

El 60% tiene que ver con la captación. Estar atento a las ligas del mundo. Seguimiento, conocimiento de jugadores, análisis de todas las categorías... Y un 40% es más gestión del día a día. Valoración de la academia, situaciones legales, contractuales...

¿Cuánto hay de olfato y cuánto de números en la captación?

Ha habido un cambio radical desde que empecé. En el Sevilla intentábamos ser los primeros, ir a todos lados, ver torneos a los que nadie iba. Eso se ha acabado. Ahora un chico en la Segunda chilena mete un gol con 16 años y está en el twitter. A los 10 minutos lo ha podido ver todo el mundo. Hay exceso de información. Y tienes que saber filtrarla y hacerla útil para ti. Ese es el desafío. Desde el análisis del ojo humano y el experto. También el estadístico, pero no radical. Sigo siendo un 70% de reportes en directo y un 30% del uso de estadísticas.

¿El director deportivo del Leeds United está obligado a saber qué pasa en Chile?

Desgraciadamente, porque en el fútbol inglés tienes que tener un número de internacionalidades absolutas mínimo para poder jugar, es un mercado más secundario. Los seleccionados chilenos ya están por Europa. Es un mercado que con nuestros recursos es difícil centrarlo como prioridad. Pero antes sí fue una liga a la que recurrí. He tenido chilenos en mis equipos: Rabello, Enzo Roco o Medel. Siempre la miré con curiosidad.

¿Y qué pasa ahora en Chile?

Noto una media de edad muy alta en la Liga. Sólo hay que ver la de los máximos goleadores. Siempre hay muchos jugadores por encima de la treintena. Es una cuestión que me sorprende. Veo poco espacio para los jóvenes. Hay poca paciencia con procesos y entrenadores.

Tati Buljubasich, el director deportivo de la UC, el campeón chileno, declara que usted es uno de sus referentes.

Porque es buen amigo. Hicimos la transferencia de Roco al Elche. Y dentro de una negociación dura y difícil, tuvimos una conversación limpia, transparente y honesta. Tengo que devolver el elogio. Con lo que le cuesta al fútbol sudamericano, Tati ha conseguido con su trabajo que alguien sea capaz de seguir confiando en la figura del director deportivo como puesta en escena del éxito de un equipo.

¿El fútbol inglés es el paraíso para trabajar?

Al principio no tenían ni idea de a qué nos dedicábamos. Hoy, la mitad de los equipos ya tiene director de fútbol. Hace cinco años no llegaría al 15%. La llegada de dueños extranjeros ha ayudado. Ahora se entiende más nuestra figura.

El director deportivo del Leeds United celebra en el palco uno de los goles de su equipo.

Mucha ciencia, pero en el palco se comporta como un barrabrava. Grita, insulta, celebra...

Bueno, aquí se puede. Nos separan a las directivas, no como en España. En el Elche aprendí que no era un comportamiento para donde estaba. Y decidí ver los partidos fuera del palco, entendía que podía molestar. Pero el fútbol es del hincha y el fútbol es pasión y sentimiento. Y sí, a veces me equivoco. Y tengo que moderarme. Pero es parte de mí mismo. Yo era hincha, sé lo que sienten los hinchas cuando se gana y cuando se pierde. Intento moderarme, pero reconozco que no lo consigo.

¿Por qué decide ir a por Bielsa?

Porque tras un primer año en Leeds donde cometí un montón de errores, identifiqué que la única forma de reducir la distancia con los equipos de más dinero era apostar por un entrenador de primer nivel, realmente decisivo. Hubo un montón de debate de nombres. El presidente puso los suyos y yo expuse por qué Marcelo era el mejor. Entendí que teníamos un vestuario muy apto para sus métodos. El presidente y el director general me siguieron a ciegas en la recomendación. Y bueno, ahora es fácil, pero si junto todos los mensajes que recibí cuando se confirmó la contratación... demuestra que tomar decisiones propias sin escuchar factores externos te ayuda al éxito.

¿Cómo fueron esas 12 horas para convencerlo?

Enriquecedoras. Conocía cosas individuales de jugadores del Leeds muy por encima que nosotros. Nos dio seguridad absoluta de que estábamos en el camino correcto.

Pero 12 horas seguidas... ¿de qué se habla?

Y podrían haber sido más. De jugadores, de club, de lo que queremos ser, de la Ciudad Deportiva, un poco de todo...

Bielsa llega, pero de repente también se va. Incluso a los diez días. ¿No temió entonces y ahora por sus estampidas?

No, en absoluto. Porque entiendo los motivos por los que se marchó en el pasado de esos lugares. Yo sabía que le podíamos dar un entorno para desarrollar su trabajo. De hecho fue mi mayor obsesión: que él estuviera siempre en un entorno a gusto para trabajar. Yo no lo vivo con suspenso.

¿Cómo se trabaja el día a día con Bielsa? ¿Se deja invadir o influir? ¿Pide mucho?

Yo de verdad siento que es un día a día normal. O quizá mis estándares laborales son más acordes a él que a los de la gente. Es lo mismo, ni más ni menos, que con otros entrenadores con los que he trabajado en diferentes niveles. Hablamos de muchas cosas, intentamos mejorar, nos escuchamos, nos intercambiamos, intentamos crear una sinergia. De verdad, bastante normal. Marcelo es mucho más sencillo y fácil de lo que la gente cree. Hay mucho mito con él.

Ya, pero hablamos de un modelo en el que manda el director deportivo con un DT al que le gusta mandar.

Pone muchísimo más fácil el trabajo. Estamos completamente coordinados. La labor del director deportivo es enriquecer el trabajo del entrenador, dotarle de las mejores herramientas. Su liderazgo en los asuntos de la cancha es innegociable, pero es fácil trabajar con él porque te mejora y tiene las ideas muy claras de qué tipo de jugador quiere. Te pone el tiro hecho. Después de dos años con Marcelo, soy mejor profesional y mejor persona.

¿Cuál es la petición más rara que le ha hecho?

Nos ayuda en todos los ámbitos. Nuestra ciudad deportiva es hoy de las mejores de Inglaterra gracias a sus consejos. Cuando Bielsa se vaya de Leeds habrá dejado un club mejor en muchos sentidos. Sus ideas ayudan a que la Ciudad Deportiva esté mejor, el jugador entrene mejor, la academia esté mejor. Es una gestión integral la suya. Dejará un legado para el resto de la historia del club.

¿Cómo es el hincha del Leeds?

La afición con más pasión en Inglaterra, la más latina. Y lo ha pasado mal. Vivía la tensión de equipo grande en la búsqueda ansiosa de volver a su lugar, la Premier. Y ahora hay una sensación de alivio. Dicen que hace seis años, en la calle solo se veían camisetas del Chelsea y del Liverpool, del United y del City. Y ahora paseas por la ciudad y todos, niños, jóvenes y padres, llevan camisetas o bufandas del Leeds. Y hay otra cosa, aunque quede un poquito millenial. Nuestro tuit ‘campeones de Liga’ tuvo el triple de interacciones que los tuits de campeón de Liga del Real Madrid, Bayern y PSG. El doble de interacciones que el tuit campeón de Liga del Liverpool, después de tantos años... Y te levantas y dices: “qué club más gigante”.

Y ese boom ha sido por Bielsa.

Hemos influido un montón todos. Pero obviamente liderados en el banquillo por Marcelo.

Marcelo Bielsa y Víctor Orta el día del arribo del entrenador argentino al Leeds United.

¿Cuáles son las virtudes de Bielsa?

Una persona que intenta cada día ser mejor profesional y persona. Si te enganchas a Bielsa, te hace mejorar cada día. Te lo mejora todo.

¿Es más carisma o más método?

Es método. Y carisma, pero el método como referencia.

¿Cómo vivió el escándalo de su espionaje?

Con naturalidad. En la cultura en la que yo he crecido ver entrenamientos de rivales es algo tan habitual y sabido que me sorprendió la trascendencia que tuvo.

Y le dolió. ¿Por eso celebró el ascenso con binoculares, haciendo como que espiaba?

Yo respeté la celebración del Derby County en la semifinal, cuando lo hizo el año pasado. No hubo ni una nota del club. Nadie dijo nada. Pierdes, te la mamas. Así de claro. Y el otro día alguien llevó los binoculares. Y en un momento de exaltación, cuando se confirmó el título, pues me acordé. Más como broma que como revancha. Pero bueno, supongo que hay veces que te equivocas. No me arrepiento, pero a lo mejor me lo tenía que haber pensado dos veces.

¿Gana mucho un director deportivo?

No somos los mejor pagados en los clubes, pero poco a poco se nos está valorando. Está costando. Yo me siento bien pagado, pero aún estamos lejos de lo que gana un entrenador o un futbolista top.

¿Por la pandemia será más fácil fichar, más barato?

Llevamos una semana de mercado y no se está viendo ninguna tendencia. Habrá que evaluarlo después. Ahora mismo es una absoluta incógnita. No se sabe cuánta gente va a volver a los estadios y cuándo, y a eso esperan los presupuestos. Veo inmovilismo por eso. Todos parados.

¿A Chile le va a ser más fácil o más difícil exportar?

Más difícil. La gente va a ir a inversiones más seguras.

¿Qué dice su laboratorio de Alexis?

Tiene que tener claro qué quiere ser. Es el momento de elegir un proyecto que a lo mejor no tenga tanto nombre, pero sí pueda darle el protagonismo que merece. Lo de cabeza de ratón y cola de león. Un sitio de menos nivel para recuperar confianza. Porque le queda mucho fútbol.

¿Qué dice de Vidal?

Sinceramente, estoy en un momento en que veo poco fútbol de súper élite.Porque no me siento útil ahí. Sonará raro, pero he visto más Segunda de España que Primera esta temporada. Pero bueno, Arturo... Al principio parecía un fichaje fuera de contexto. Pero a base de goles le está dando continuidad a su titularidad. Y no es sencillo para nadie.

¿Medel se equivocó al irse del Sevilla?

Llegó en un mercado de invierno junto a Rakitic y cambió la cara del Sevilla. Y bueno, ese primer proyecto de Cardiff fue un poco raro. Pero luego tuvo buenos momentos en el Inter. Es parte de la historia de Chile y le tengo un recuerdo cariñoso, profesional y personal.

¿Qué diría en su informe hoy de Claudio Bravo?

Ha sido un innovador. Fue un portero capaz de mantener un estilo de juego muy determinado, de rendir a alto nivel. Portero de 37 años, con la rotura del tendón de Aquiles... Está en un momento para elegir disfrutar del fútbol.

¿Aránguiz está para dar un salto y salir del Leverkusen?

Es una pena. Por su rendimiento, sí; pero no sé si los grandes con el tema de los 31 años se atreverían. Está cada año más sólido, más considerado y más regular. Pero no sé si un equipo Top 30 se la jugaría con un chico de 31 años.

Maripán es más joven.

La sorpresa de su rendimiento en España fue una sorpresa global del Alavés. Un año raro y difícil en el Mónaco no le ha podido dar esa continuidad.

¿Paulo Díaz está para ir a Europa?

Sí, pero debe elegir un buen lugar para llegar y jugar mucho, afianzarse en Europa y crecer. No elegir un lugar más grande donde no ser protagonista. Esta diferencia puede marcar su triunfo en Europa. Mejor en una liga como Bélgica y Holanda, se me ocurre, y a partir de ahí ver si se puede acompañar al siguiente escalón.

¿Hay algún chileno en su base de datos?

Ya le digo que no, porque el tema legislativo aquí es complicado. A los de Europa, obviamente los conozco a todos. Pero no veo ahora mismo nada a lo que poder llegar. Como recién ascendido, los que hay, económicamente me quedan muy lejos.