Trío de La Noche es Nuestra se reencuentra en versión vía streaming y se suman a los rostros de TV con programas online

Desde que se terminaron las grabaciones de La Noche es Nuestra (CHV) en 2019, y que su equipo se desintegrara a fines del año pasado -con el despido del productor ejecutivo, Alexis Zamora-, se mantuvo el deseo en sus animadores Pamela Díaz, Felipe Vidal y Jean Philippe Cretton, de retomar de alguna u otra forma el proyecto.

En febrero, de hecho, se anunció que el programa reviviría como un espectáculo en vivo, pero la pandemia por el Covid-19 impidió su estreno. “Eso estaba listo, íbamos a debutar en los casinos, ya teníamos 7 funciones casi listas y justo pasa esto”, dice Pamela Díaz a La Tercera. “Así que como teníamos esto casi armado hace meses, decidimos hacerlo de forma virtual”, cuenta la animadora.

De esta forma el trío se volverá a reunir ahora en un espectáculo pagado y vía streaming, bajo el nombre Retorno Seguro -en alusión a la emergencia sanitaria-, que se estrenará el viernes 14 de agosto y cuyas entradas saldrán a la venta hoy a través de Puntoplay y Puntoticket -a un valor de $5.000-.

“Este proyecto tiene que ver básicamente con rescatar una química muy bonita que se dio entre los tres, que era inesperado en un comienzo, tres personas tan distintas, y que tuvo muy buenos frutos, que se vio reflejado en la sintonía”, dice Jean Philippe Cretton. “Entonces cuando el programa se terminó continuamos nuestra amistad y el cariño, y una vez pasado el tiempo dijimos ‘esto hay que mantenerlo’, porque es tan difícil que se de esa dinámica en la tele, y en cualquier pega finalmente”, añade el periodista.

Díaz complementa: “Nos pasó que como tuvimos esa buena química, la mayoría de los invitados al programa nos decían ‘cuándo vuelven, queremos ir, llámame de nuevo’, y decíamos qué rico que pase eso”.

Por lo mismo, el espectáculo contará con invitados. En su primer capítulo estarán la transformista conocida como La Botota (MasterChef Celebrity) y el youtuber chileno Benjamín “Pollo” Castillo.

Respecto al formato, tanto los animadores como los invitados se reunirán en un lugar para hacer el “en vivo”, siendo uno de los primeros espacios web que no tendrá a sus protagonistas a distancia. Aseguran, sin embargo, que estudian todas las medidas sanitarias que permitan su proyecto. “Eso está todavía en el ítem de producción , pero por supuesto vamos a cumplir con todo lo que se solicite para estar en regla. Lo que menos queremos es cometer un error de ese tipo porque sería un autogol, absolutamente innecesario, así que vamos a velar porque todo esté bien y en orden”, advierte Cretton.

Un gran plus que tendrá este espacio será la interacción con el público. “La idea es que carreteen con nosotros. Vamos a tener momentos en que vamos a hacer un salud con la gente en su casa, o saquemos a alguien para ver en qué está”, adelanta Díaz.

Mientras el trío de animadores revive de algún modo el programa que los juntó -y que sigue emitiendo repeticiones pasada la medianoche de lunes a viernes y los domingos-, La Noche es Nuestra no vislumbra un pronto regreso a la pantalla. Pues si bien Chilevisión habría manifestado una intención de retomar las grabaciones del espacio nocturno, aunque en un formato diferente pues solo contaría con Díaz y Cretton -Vidal ya no tiene contrato con CHV-, hasta ahora no se ha concretado.

Sobre el tema, Cretton comenta: “Es como que siempre ha estado ahí sobre la mesa, pero es una decisión que tiene la plana ejecutiva donde uno no tiene mayor injerencia. A mi me encantaría que pudiese volver el programa por lo que te decía, que es difícil poder encontrar esas dinámicas con compañeros y creo que cuando se da hay que potenciarlo. A mi me encantaría que volviera, pero si es que volviera, me gustaría que fuera el trío original, con Felipe, porque el programa es ese finalmente, y si una de esas piezas varía claro, puede funcionar, pero es distinto, puede ser incluso hasta otro programa”.

Rostros vía streaming

Aunque el proyecto de Díaz, Vidal y Cretton es el primero que tiene como origen un espacio televisivo -y al que se accede a través de entradas, como hasta ahora lo han hecho shows de humor y obras teatrales-, es uno de los ya numerosos y variados programas online impulsados por conductores de TV.

La propia Pamela Díaz es una de las que ha reunido gran cantidad de visualizaciones en sus streaming, aunque aclara sus motivaciones: “Yo no quería hacer ‘en vivos’ por hacerlos, porque en un principio todos como que ‘partieron’ como los caballos locos, todos haciendo en vivos a la misma hora, en la mañana, en la tarde, y yo no tengo mucha paciencia con eso. Pero en mi caso dije bueno, si este proyecto no se puede hacer en TV, hagámoslo de otra forma”.

Pero para la mayoría, sobre todo Instagram Live se ha transformado en una plataforma para seguir en contacto con el público, más aún para quienes ya no tienen proyectos en pantalla.

De hecho uno de los primeros que comenzó con estas iniciativas fue Martin Cárcamo, que en abril partió con un espacio de conversación que llamó Almorzando con el rubio: una idea que justo comenzó luego que el programa Bailando por un sueño (Canal 13) entró en receso por la pandemia. Ahora, con el estelar de baile definitivamente cancelado, el animador ha seguido con este proyecto, cuyos capítulos ahora también pueden verse a través de la aplicación Yooy.

No es el único programa online de Cárcamo: en las últimas semanas estrenó un espacio con Diana Bolocco, conductora de Mucho Gusto (Mega) y ex compañera de labores en Vértigo (Canal 13), con quien hace un espacio vespertino llamado Pijama Party (20.00 horas), donde conversan justamente en pijama, instalados en sus respectivas camas.

El animador y fotógrafo Jordi Castell también es parte de esta tendencia, incursionando con diferentes temáticas en Instagram: primero con un espacio de conversación que llamó El aperitivo, y ahora con una propuesta llamada Elegidos y referentes, que entrevista a diversos profesionales -como músicos, fotógrafos y diseñadores-, que cuentan sus experiencias.

Patricia Maldonado, ex panelista de Mucho Gusto -aunque aún con contrato con Mega-, también ha hecho lo suyo pero en Youtube, donde a través de su canal “La Maldito” sube videos de recetas y tiene su programa Las Indomables, que hace noticia constantemente por los temas que aborda. Su polémica más reciente, de hecho, involucró a la actriz Daniela Vega.

Rafael Araneda fue otro de los conductores de TV que se volcó a los Instagram Live desde el inicio de la cuarentena. Actualmente Araneda -que espera retomar en septiembre su programa Enamorándonos de la cadena internacional Univisión-, tiene un programa llamado Happy Hour que hace con su esposa, la animadora Marcela Vacarezza, donde entrevistan desde su casa a diferentes famosos.

Y tal ha sido la acogida de estos espacios que muchos de ellos ya cuentan con auspicios de grandes marcas.

Para Cretton, quien ha participado de algunos ‘en vivo’ en días de cuarentena, “esto ha sido súper positivo, porque siento que la TV va a cambiar, no sé cómo, no sé si para bien o para mal, pero va a cambiar. Ya se está haciendo, pero va a ser más radical en los próximos años, entonces me parece bien que quienes trabajamos ahí en las comunicaciones podamos ser agentes de contenido nosotros mismos, no depender solamente de una gran entidad que te ofrece programas y tu participas de esos programas, sino que también nosotros podamos ser individuos que seamos nuestra propia línea editorial por así decirlo, y creo que eso es un desafío para todos, para la tv, para los que trabajamos en la tv y para los que la ven también, porque son formatos distintos, generalmente de más corta duración pero más relajados. Creo que si hay una cuestión que sacar en limpio es que al menos los en vivo que he visto se ve mucha más realidad y me gusta eso”.