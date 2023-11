Columna de Paula Escobar: Hermosilla (y Quintanilla)

Tan degradante y burdo como su audio es la defensa que hizo de sí mismo el influyente penalista Luis Hermosilla.

En la conversación -que reveló Ciper Chile- con Daniel Sauer -controlador del factoring Factop y de la corredora de Bolsa STF- y con la abogada María Leonarda Villalobos, a punta de garabatos y arrogancia, Hermosilla le plantea a su cliente que tiene que hacer una “vaca” o una “caja negra” para pagar coimas a quienes denomina ”campeones” del SII y CMF. Allí reconoce que lo que están haciendo ellos es delito, que “así se arreglan estas cosas”. Allí dice que al “campeón” le va a pedir “lo más”, que incluye que hasta pueda quemar ¡la oficina del SII!

Allí incluso define qué es lo que hay que darle a este “campeón”: “Cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta, me ponís… ‘Sí, también, por supuesto, va incluido”, asegura. (¡Vaya imaginería de “lo más”!).

Allí, la “Leo” reconoce haberle pedido una “tarifa” de 40 “palos” a Sauer antes, por haber coimeado con una “gamba” a otro campeón de SII, para que el cliente no pagara 3.500 millones…. Allí Sauer se ríe de lo poco que pagó…

Allí, Hermosilla reconoce que “yo conozco los precios de mercado de estas huevás…”.

Allí, durante 105 minutos, se muestra la crudeza de la total falta de respeto por las reglas, las instituciones, la igualdad ante la ley y la distorsión de la labor de un abogado.

Y, después de todo eso, el abogado Luis Hermosilla, experto penalista, emite una declaración donde se victimiza y se enfoca en dos temas: quién y por qué filtró el audio, y en que el audio no podría ser utilizado como medio de prueba al haber sido obtenido “ilícitamente”.

“Aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita”, dice en su comunicado. “Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya que hay en marcha una operación oscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el Estado de Derecho”, continúa en su declaración.

O sea, la inversión de roles, la ¡pelota para el corner! Para él, los que violan el Estado de Derecho son los que filtran el audio, el mismo donde él y sus secuaces lo atacan con fruición. ¡Un campeón de dar vuelta las cosas!

Más allá de quién y cómo filtró esta conversación, o de si podrá o no ser usada como medio de prueba en el juicio contra él, a lo que Hermosilla no hace ninguna referencia en su vergonzoso comunicado es de sus palabras y dichos en ese audio, uno que su abogado defensor, su hermano Juan Pablo Hermosilla, dijo que no iban a impugnar. O sea, es real, es él, es su voz y son sus palabras, y su torcida manera de concebir la ley y el derecho.

La Fiscalía ya ha desarrollado importantes diligencias, aunque es extraño que el allanamiento a la oficina de Hermosilla que se le solicitó el lunes a la jueza no haya sido concedido hasta el jueves. A todas luces parece un severo error de criterio, claramente la jueza no entendió la gravedad de la situación, y lo que en esas horas perdidas se debió haber incautado. A la indagatoria de la Fiscalía se ha sumado una interna del Colegio de Abogados, además de las denuncias ante el Ministerio Público de la CMF y del SII.

Es de esperar que todas estas instituciones actúen con celeridad y urgencia, acorde a la gravedad de los hechos y a la desfachatez de quienes después de conspirar para transgredir durante 105 minutos el Estado de Derecho pretenden invertir los papeles. El nivel de disociación, o de expectativa de impunidad, es impactante, así como su profunda convicción de que las leyes son solo para algunos; los otros “zafan” con clases de ética, o con unos “palitos y gambas” por aquí y por allá. O, por último, agarran “los pitos y nos vamos a Jamaica”.

Uno de los pasajes más reveladores de esta disociación, esta idea que tienen de que hay dos Chiles -el de los tontos que respetan la ley y pagan impuestos, y el de los vivarachos que se salen siempre con la suya- está en la primera parte del audio. Leonarda cuenta con amargura que justo antes estaba estacionada en el SII en el centro, y que fue asaltada por delincuentes que, incluso, le dejaron un moretón en la cara.

Se queja amargamente. Luego remata su historia con esta reflexión: “Yo encuentro que este país ya se volvió cualquier huevada”, dice antes de entrar a la reunión de 105 minutos destinada a organizarse para sobornar a funcionarios públicos.

“Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente, pero tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas”, le había dicho Hermosilla antes, a modo de halago.