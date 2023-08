Joaquín Morales Solá: “Alberto Fernández y Cristina Kirchner no se han comprometido mucho con la candidatura de Sergio Massa”

Con una oposición dividida por dos opciones, un ministro de Economía con su candidatura prácticamente asegurada y un outsider por el extremo derecho, este domingo tendrá lugar el “primer round” de las presidenciales transandinas, cuyas elecciones definitivas ocurrirán en octubre próximo.

La última encuesta, publicada antes del veto electoral, fue la de la consultora Federico González & Asociados y, según ella, Sergio Massa, de la oficialista Unión por la Patria, sería el candidato más votado de esta noche, con un 23,8% de los votos. De ahí le seguirían Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, con un 20,1% de las preferencias, y en tercer lugar quedaría el libertario Javier Milei, con un 19,5%. Cuarto en la carrera terminaría, según este sondeo, Horacio Rodríguez Larreta, con un 16,3%.

En entrevista con La Tercera, el periodista político argentino y columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, comenta la situación en los tres frentes de estas PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), cuyo resultado general, más allá de quién pase en cada coalición, será el precedente más directo antes de los comicios en que se escoja al próximo presidente de Argentina.

Patricia Bullrich, de la alianza Juntos por el Cambio, habla durante el acto de clausura de su campaña electoral antes de las primarias, en Buenos Aires, el 7 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Desde el oficialismo, ¿existe alguna remota opción de que Sergio Massa no gane la candidatura por la Unión por la Patria?

No, eso no existe. Massa será el candidato con toda seguridad. En el país lo que está en discusión es cuánto porcentaje pequeño le saca Juan Grabois a Massa, porque Grabois está representando al sector más izquierdista, más ideologizado del cristinismo. Pero estamos hablando de porcentajes de un dígito, de 5%, 6%, 7% de los votos. El resto los tendrá Massa.

Massa es, sin duda, el candidato.

¿Cuáles han sido las posiciones de Cristina Kirchner y Alberto Fernández durante esta campaña? Se ha visto a la vicepresidenta un tanto alejada...

Ha sido de mucha lejanía, ninguno de los dos se ha comprometido mucho con la candidatura de Massa. Seguramente, en el caso de Alberto Fernández, porque él quería ser candidato a la reelección, y Cristina no lo dejó. Cristina es la jefa real del peronismo. Y Cristina, porque bueno, ella no se olvida de que está rodeada por viejos enemigos: tanto Alberto como Sergio Massa fueron críticos de ella. Massa en 2015 prometió “meter presa a Cristina” si él llegaba a la presidencia en esa campaña.

Y, además, no coincide con las posiciones de centroderecha de Massa. A Massa le gusta llevarse bien con el gobierno de Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, que son precisamente las bestias negras de Cristina Kirchner. Entonces la actitud, tanto del presidente como de la vicepresidenta, ha sido de mucha indiferencia. Cristina habrá posado dos veces en fotos con Massa, y nada más. En una ocasión oficial le llamó “fullero” (tramposo, que engaña), así que era preferible que Cristina no hubiera estado.

Así que no ha habido un gran compromiso. La verdad es que hay que reconocerle a Massa que toda esta campaña la llevó sola, y también que él se hizo cargo del gobierno, porque la verdad es que Alberto Fernández desapareció.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner posa con el nuevo Ministro de Economía, Sergio Massa, en Buenos Aires, el 1 de agosto de 2022. Foto: Reuters

Tengo entendido que Grabois habló de “indultar” a Cristina Kirchner, en tanto que Massa dijo que no lo haría.

Ese es un tema que se habla mucho, porque es la única manera de liberar a Cristina Kirchner de la cárcel. Ahora, hay que aclarar que Cristina Kirchner cumplió en febrero 70 años y, según la ley argentina, después de los 70 años todo argentino condenado a prisión puede tener prisión domiciliaria. Ella está condenada a prisión por un juicio oral que está en revisión por la Cámara de Casación, falta la revisión de la Corte Suprema. Siempre se habló de eso.

Pero hay que ver un tema: Cristina no está admitiendo ella que quiera un indulto, porque el indulto es un perdón. Es como decir “has robado, pero te perdono”, es una facultad casi monárquica del presidente.

El indulto es muy difícil de implementar, porque significaría una gran impopularidad para el presidente que lo haga, sea Massa o cualquier otro, inclusive de Juntos por el Cambio.

Por supuesto, Grabois lo dice porque él fue un abogado comprometido en la defensa de Cristina Kirchner, y como no tiene ninguna posibilidad de ser presidente y lo sabe, pues dice esto, pero es una posición política, no está anticipando ninguna decisión concreta de nadie en particular.

Horacio Rodríguez Larreta, de la alianza Juntos por el Cambio, saluda a sus seguidores durante un evento de campaña, en Buenos Aires, el 7 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Siguiendo con el oficialismo, en porcentajes, ¿cuál sería un buen resultado para Sergio Massa en estas primarias?

A ver, si supera el 30%, el 32% de los votos, ya sería un buen resultado, pero no Sergio Massa, sino más bien la suma de Unión por la Patria: lo que es Massa con Grabois. Esto, porque ese es el piso histórico de votación del peronismo, que es un piso alto. Esa sería una buena elección, y entrando con ese porcentaje, ya entra bien a las generales, que en todo caso son otra elección.

Pero un porcentaje de esa suma, Massa con Grabois, que esté por debajo del 32% o 30% sería una mala elección.

Dentro de lo que queda de gobierno es difícil, de todos modos, que eso tenga una consecuencia. Esto, porque el gobierno de Alberto Fernández es prácticamente inexistente. El que existe es Massa como ministro de Economía, y todo lo demás ha como desaparecido, porque el presidente hoy es la figura más impopular del país. Es muy difícil que tengan el gobierno. El gobierno está muy desacreditado, y a esto se le suma en los últimos días el asesinato de esta niña, Morena Domínguez, en la provincia de Buenos Aires, y eso afectó mucho la campaña del gobierno, sin duda.

Cristina Kirchner y Juan Grabois durante una reunión en el Instituto Patria.

Por la oposición, Bullrich tiene cierta ventaja respecto de Rodríguez Larreta en las encuestas. ¿Cuán probable es que Bullrich salga ganadora de su primaria y qué representan la una y el otro dentro de Juntos por el Cambio?

Ahí estamos, sin duda, ante la interna más entretenida, la de la oposición. Porque hay dos candidatos en condiciones casi iguales de ganar. Esto es así. Larreta tiene más aparato que lo apoya, y Bullrich tiene más el voto emocional, el voto antikirchnerista de la gente, y más el voto de la gente preocupada por la inseguridad, que es el segundo tema que más preocupa a la sociedad en las encuestas: el primero es la inflación, el segundo la inseguridad. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de Macri, e hizo muchas cosas que no se hicieron ni antes ni después por la seguridad del país. Eso la gente lo valora.

Pero los dos están en condiciones de ganar, y no se puede decir “va a ganar Bullrich”, “va a ganar Larreta”, porque las encuestas están con diferencias de dos puntos.

Respecto a qué representa la una y el otro, partamos de esto: el “qué hay que hacer” con el país, el fondo de las ideas de ambos, no presenta diferencias ni disidencias. Los dos más o menos coinciden. El problema es el “cómo”.

Bullrich dice: “Yo tengo que negociar, pero no con la gente comprometida con el fracaso actual”. Tiene una posición más intransigente, más inflexible frente a los cambios fundamentales. Rodríguez Larreta, que si bien propone el cambio también, dice que hay que hacer todo esto sobre una base del 70%, y eso incluye necesariamente a gran parte del peronismo y a los sindicatos. Y por eso Bullrich dice que no puede negociar con los autores del fracaso argentino.

Para muchos, la propuesta de cambio de Rodríguez Larreta es una propuesta “más serena”, más simpática. Y para otros, la propuesta de cambio de Bullrich es más segura y convincente. Pero sobre “el cambio”, y qué es lo que hay que cambiar, ambos están de acuerdo: reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional, bajar el déficit del Estado, hacer un arreglo razonable con el FMI para no caer en default nunca más. El problema es la instrumentación de eso.

Sergio Massa realiza un mitin de campaña antes de las primarias, en Buenos Aires, el 8 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Ahora, por el lado de Javier Milei, ¿cuál sería un buen resultado para él y para La Libertad Avanza?

Yo creo que un buen resultado está en torno al 20%, poco más, poco menos. Porque él se ha convertido en el voto disruptivo, en el voto de la gente que no quiere saber nada con la política, cómo se ha manejado tanto por el gobierno como por la oposición actual. Y también porque es una moda en los jóvenes.

Hay una contradicción muy grande aquí: se les ha dado a los jóvenes de 16 años el derecho a votar, de elegir presidente, pero no pueden ser juzgados por delitos penales. Se puede matar impunemente y pueden elegir presidente.

En ese sector etario de la sociedad argentina, 16 y 17 años, se ha convertido en moda esto de “hay que votar por Milei”. Es estrafalario, está despeinado, vive a los gritos, enojado, con bronca, como están los chicos a esa edad. Entonces, bueno, no hay que subestimarlo, tendrá su grado de adhesión.

Lo que pasa es que, en general, la juventud del conurbano bonaerense, que es una juventud en general marginal y pobre, vota por Milei. Si les preguntas si ellos coinciden con las ideas liberales de Milei, ellos no saben qué es liberal...

Ahí votan porque es la moda, porque estéticamente les llega más que cualquier otra cosa, y no por adhesión ideológica.

Javier Milei, de la alianza La Libertad Avanza, reacciona durante el acto de clausura de su campaña electoral antes de las primarias, en Buenos Aires, el 7 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Por último, ¿se espera que haya alta abstención en estas primarias?

Mira, tenemos que dejarnos llevar por la experiencia, y la experiencia de este año muestra en materia de elecciones provinciales que en todas ha habido un altísimo nivel de ausentismo y muy poca participación. En Córdoba, donde elegían intendente, participó solo el 58% de la sociedad. Y recordemos que en Argentina el voto es obligatorio.

En la ciudad de Córdoba, la capital, es como la capital federal argentina: una ciudad sofisticada, con un muy buen nivel educativo, intelectual, y aún así, el 42% de la sociedad no fue a votar, cuando las elecciones son obligatorias en todos los niveles.

Y ese fue el promedio, 58%, 60%, 62%. Y Argentina siempre ha votado en torno al 70% o 75% de los votos. Y ahora, en ninguna elección provincial se ha llegado en torno al 70%.

Entonces, si nos dejamos llevar por ese antecedente, que es el único tangible que tenemos, debemos colegir que va a haber ausentismo este domingo.