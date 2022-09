Marcos Barraza, exconvencional PC: “Hubo una derecha que trató de aportar, pero fue sometida permanentemente por la ultra derecha y la extrema derecha”

¿Cuál es su pronóstico para el 4 de septiembre?

Vamos a ganar (el Apruebo). Sin ninguna duda.

¿Algún porcentaje?

No, eso se lo dejo a los encuestólogos

¿Repetiría la experiencia?

No, porque esta Constitución le va a dar estabilidad a Chile y va a durar del orden de 40 o 50 años.

¿Cuál es el artículo que más valora?

El 172: el que prohíbe que corruptos, gente que ha cometido delitos por cohecho, por soborno, por apropiación de caudales públicos, gente que ha cometido delitos de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, puede ejercer cargos de representación pública, electos o nominados. Eso conecta con la ciudadanía. No más corrupción, no más abuso.

¿Quién lo decepcionó?

La derecha liberal que se sometió a la derecha fascista en la Convención Constituyente.

¿Quién era el más aburrido en los plenos?

La más aburrida, en realidad, era Rocío Cantuarias. Hablaba cosas que no sabía e insultaba.

¿Quién de un sector político distinto al suyo lo sorprendió para bien?

Benito Baranda. Muy consistente con los derechos del pueblo.

¿A quién no le gustaría ver más?

A Francisco Encina. Para los que no se acuerdan, fue el primer secretario técnico nombrado por el Presidente Piñera y no hizo nada. Duró poquito porque no hizo nada.

¿Cuál era la mejor picada gastronómica del sector?

De manera transversal, concurrida por todas y todos y todos los sectores políticos, El rápido. Las empanadas son maravillosas y el Dos es a dos, no sé cómo es, pero es el que está al ladito.

¿Cuál fue el momento más freak?

Al inicio de la Convención Constituyente no había nada. No había computador, no había ni una cosa. Entonces mis asesores en la mochila me guardaban una zapatilla con diez enchufes, extensiones, cables, por si había que hacer cualquier mariguanza para poder conectarse. Era muy freak.

Definan un concepto a La lista del pueblo.

Voluntad emergente de cambio.

¿Qué artículo eliminaría?

No. ¿Qué artículo incorporaría? Yo siempre he lamentado que se haya perdido por un voto, tuvo 102 votos, una norma que regulaba la función de las notarías y de los notarios.

¿El sistema político y el sistema de justicia, ¿solo grandes temas que debieron haberse hecho distinto?

No, yo creo que son temas que son fruto de grandes acuerdos y consensos al interior de la Convención Constituyente. Perfilan de mejor manera el país.

¿Fue una convención partisana?

No, fue una convención de acuerdos, de encuentros. Pero, de paso, aprovecho de decir que los partisanos en Italia son héroes porque combatieron al fascismo y al nazismo. Entonces, para quienes les gusta utilizar la palabra para denostar, no han leído mucho de Historia.

¿En qué aportó la derecha al proceso?

Hubo una derecha que trató de aportar, pero fue sometida permanentemente por la ultra derecha y la extrema derecha. La aplastaron. Quedó demostrado que no existían derechas disonantes en la derecha.

¿Hubiese preferido que la Convención Constitucional funcionara más tiempo?

Funcionó el tiempo que tenía que funcionar de acuerdo a las urgencias que tiene el país. No es un problema de preferencias personales.

¿Qué le pareció el acuerdo al que llegaron los partidos del oficialismo para hacer cambios a la nueva Constitución propuesta?

Un acuerdo razonable. Permite ir perfilando los contenidos para las futuras leyes que tiene que presentar el Poder Ejecutivo, a saber, el Presidente de la República. Y eso también le da más claridad a la ciudadanía respecto de cómo se va a perfeccionar el texto constitucional.

¿En algún momento tuvo ganas de no ir a la Convención?

No, tenía un mandato clarito por parte de la ciudadanía y un sentido de la responsabilidad alto. Así que, con la cara llena de risa, todos los días yendo la Convención Constituyente.

¿Quedó conforme con su desempeño?

Sí. Puse lo mejor de mí. Espero haber estado a la altura del desafío y el mandato social.

¿Quién aportó menos y quién aportó más al debate?

La derecha, la extrema derecha. ¿Quién aportó más? Quiénes estábamos por los acuerdos y por los consensos dentro de la Convención Constituyente.

Diga un secreto sobre la Convención.

En los jardines del ex Congreso, o más bien dicho, de la sede del Congreso en la Región Metropolitana, hay una familia de conejos y conejas que, si uno está en silencio, los ve cuando salen al pasto. Es muy bonito.

Si gana el Rechazo: ¿otra convención, reforma constitucional o comisión de expertos.

No me pongo en la hipótesis del Rechazo. Yo creo que va a triunfar el Apruebo porque tiene legitimidad y es la aspiración popular.

Si partiera de nuevo la Convención, ¿qué haría distinto?

No sé.

Después de la tarea realizada, ¿cree que la ciudadanía quiere a los convencionales?

Sí. De hecho, me salió una pequeña carnosidad en el dedo, porque firmo muchas convenciones y sé que todos mis compañeros y compañeras constituyentes firman muchas. La gente valora mucho el trabajo realizado.

¿De qué se arrepiente de su trabajo?

Uno siempre cree que puede ser más asertivo. Me gustaría ser siempre más asertivo.

¿Cuál fue el momento más bochornoso en la convención?

Arturo Zúñiga denostando a las personas por sus convicciones ideológicas o por ser comunista. O Teresa Marinovic, insultando con racismo a los pueblos originarios. Horrible.

¿Cuál fue el momento más honorable de la convención?

El 4 de julio del 2022, cuando se entrega el texto constitucional propuesto al país. Creo que fue un gran día para Chile.