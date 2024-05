Tras cierre de causa por filtración de audio: diputado Mellado dice que “no ameritaba seguir adelante por un tema tan mínimo”

El diputado Miguel Mellado (RN) se refirió la mañana de este miércoles a su formalización tras filtrar un audio de una reunión con el Presidente Gabriel Boric, en la cual participaron otras 17 personas.

En específico, el Ministerio Público acusó el delito de difundir una conversación política privada, delito contemplado en el Artículo 161 A del Código Penal. Eso sí, como el diputado por la Región de La Araucanía cuenta con fuero parlamentario, la fiscalía no solicitó medidas cautelares.

El encuentro ocurrió el 23 de junio en Cerro Castillo, Valparaíso, y tuvo como eje abordar la violencia rural de la Región de La Araucanía. El parlamentario admitió su responsabilidad en la filtración del audio, pero argumentó haber actuado “de buena fe”, porque desconocía que no estaba permitido compartir el contenido de la conversación.

La causa terminó la tarde de este martes con una suspensión condicional del procedimiento por un año, fijando el domicilio del parlamentario, donando $500.000 a alguna institución de beneficencia dependiente de Carabineros de Chile y enviando una carta de disculpas al Presidente.

Bajo ese marco, el parlamentario profundizó sobre este tema en conversación con Radio Agricultura. Ahí, señaló que “es un caso cerrado ya”.

“Los fiscales tienen cosas mucho más importantes que preocuparse. Tienen alrededir de 1.700, 1.800 causas por fiscal y creo que esto no ameritaba seguir adelante porque era un tema tan mínimo al lado de las cosas importantes del país. Así que llegamos a un buen acuerdo con la fiscalía y para mí es un caso cerrado”, agregó.

En ese sentido, aseguró que la cita “no era secreta ni privada (...) puede haber sido reservada, pero no era privada. No estábamos hablando de cosas privadas del Presidente ni tampoco de cosas secretas. Además, todos los que salimos de la reunión de Cerro Castillo dimos cuñas de lo que pasó adentro, así que no era un secreto”.

Así las cosas, el parlamentario explicó que fue formalizado debido a que compartió “con periodistas las conclusiones de lo que ahí se trataba”.

“Luego se hace la suspensión condicional, porque no había mérito para seguir investigando, no había mérito para sancionar, no había absolutamente nada más”, agregó.

Para cerrar, el diputado reforzó en que “se termina el tema en ese mismo momento, porque hay que preocuparse de otras cosas. Yo tengo que preocuparme de legislar. Llegué a las 10 de la mañana a legislar inmediatamente y el fiscal se dedica a las cosas importantes que tiene que hacer”.