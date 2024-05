$500 mil para viudas de Carabineros y carta de disculpas a Boric: la formalización del diputado Mellado por filtrar audio de reunión con el Presidente

Minutos antes de las 9.00 de este martes, comenzó a desarrollarse la formalización del diputado RN Miguel Mellado, quien fue imputado por la fiscalía por haber filtrado un audio de una reunión que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric, en la cual participaron otras 17 personas.

En específico, el Ministerio Público acusó el delito de difundir una conversación política privada, delito contemplado en el Artículo 161 A del Código Penal. Eso sí, como el diputado por la Región de La Araucanía cuenta con fuero parlamentario, la fiscalía no solicitó medidas cautelares.

La reunión ocurrió el 23 de junio en Cerro Castillo, Valparaíso, y tuvo como eje abordar la violencia rural de la Región de La Araucanía. El parlamentario admitió su responsabilidad en la filtración del audio, pero argumentó haber actuado “de buena fe”, porque desconocía que no estaba permitido compartir el contenido de la conversación.

De acuerdo al abogado del parlamentario, Juan Carlos Manríquez, en la audiencia la fiscalía “reconoció que la reunión no era sesión secreta ni confidencial”. Así las cosas, la causa terminó hoy con una suspensión condicional del procedimiento por un año, fijando el domicilio del parlamentario, donando $500.000 a alguna institución de beneficencia dependiente de Carabineros de Chile y enviando una carta de disculpas al Presidente.

La magistrada Aída Torres Salgado señaló: “El Ministerio Público es una salida a continuar de manera ordinaria con el proceso penal. Usted hoy no va a quedar ni condenado ni absuelto por los hechos que le acaba de imputar el Ministerio Público, sino que se le ofrece, por cumplir usted los requisitos legales para esta otra forma de término de la causa, que cumpla ciertas condiciones y que cumpliendo eso y transcurrido el plazo que ofrece el Ministerio Público que es de un año, luego de ocurrido eso, este antecedente se sobreseerá definitivamente. Si usted no cumple aquellas condiciones y se da aviso de que las condiciones no fueron cumplidas, la causa se retrotrae y vuelve a tomar el curso normal y seguimos con el proceso ordinario penal”.

En dicha misiva, Mellado sostiene que no conocía de la prohibición de grabar la reunión y que no actuó con “mala intención personal”. “Lo anterior se produjo en el marco de la profunda convicción que tenemos usted y yo de proteger y representar de la mejor forma que podamos a nuestros distritos y sus personas”.

“El diputado declaró en la causa días atrás, por lo que la fiscalía le reconoció la colaboración sustancial a esclarecer el caso, así como su irreprochable conducta previa”, señalaron desde su defensa.