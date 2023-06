¿31 o 51 millones? Los aportes de campaña del Apruebo que Daniel Andrade informó fuera del plazo legal

“No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas”. Así era la firma del correo electrónico de Daniel Andrade (exRD) -fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)- cuando el 18 de octubre del año pasado envió un email al Servicio Electoral (Servel) para informar de los ingresos que esa entidad recibió para hacer campaña por el Apruebo en el pasado plebiscito de salida.

La misiva enviada es objeto de cuestionamientos, pues en ésta Andrade informó que Democracia Viva recibió $51.763.098 aportes para donaciones en campaña, lo que contradice la cifra oficial del Servel y que está consignada en el balance de su página web: $31.540.000. Una diferencia que abrió las alarmas, luego de que el excoordinador de la campaña del Apruebo, Felipe Heusser, fuera el primero en informar estos $51 millones que contradecían la cifra oficial. Desde su entorno, sostuvieron que el Servel estaba desactualizado, lo que fue descartado desde el órgano encargado de las elecciones.

¿Qué es lo que pasó? Fuentes del Servel dicen que la cifra válida es la que está disponible en el balance de la web, es decir, los $31 millones. Y que lo que ocurrió fue que Andrade informó los aportes fuera del plazo legal. Esto quiere decir que hay cerca de $20 millones que no fueron informados dentro de las fechas que el Servel establece como plazo y, por lo mismo, no son considerados como aportes válidos. De todas maneras, ello no quiere decir que los aportes se hayan realizado fuera del periodo legal de campaña, sino que el momento en que se informó fue desactualizado.

La disposición cuadragésimo segunda transitoria de la Constitución Política de la República, en su numeral 2, establece que las organizaciones de la sociedad civil -como Democracia Viva- que reciban aportes dentro del periodo de campaña “deberán informarlo, dentro de los tres días siguientes a la fecha de su recepción”.

De acuerdo al cronograma inicial del Servel para la campaña del plebiscito del 2022, el 1 de septiembre venció el periodo de campaña, por lo que se deben sumar adicional los “tres días siguientes” para calcular la fecha final. Pero Andrade envió el correo mucho más tarde, el 18 de octubre. En esa misiva, consignó erróneamente que adjuntaba los datos “conforme a lo establece la ley y dentro del plazo legal del 18 de octubre del 2022″.

Daniel Andrade. Foto: Luis Sevilla Fajardo

Las dudas que quedan

Fuentes que han visto el proceso, dicen que hay detalles que deberán ser materia de la investigación del Servel. Por ejemplo, si acaso Democracia Viva gastó más dinero de los $31 millones declarados legalmente, considerando que informaron una cifra mayor. De todas maneras, para esa elección las organizaciones de la sociedad civil no estaban obligadas a declarar un reporte de gastos, por lo que no se puede contrastar legalmente si acaso gastaron más de lo que declararon.

Democracia Viva y Andrade informaron al Servel un detalle con la glosa de gastos en el mismo correo, pero de acuerdo a fuentes conocedoras esto no sería más que un “dato” pues al no tener la obligación legal de declarar estos gastos.

Con todo, el Servel se espera enviar durante esta jornada un comunicado informando sobre a qué se debe la diferencia de montos entre ambas cifras.