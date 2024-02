¿Aló, Bukele? Boric aún no llama al Presidente del Salvador por su triunfo en la reelección

“El gobierno de Chile felicita al pueblo de El Salvador por la jornada electoral llevada a cabo este domingo 4 y saluda al Presidente Nayib Bukele, quien ejercerá el cargo por un segundo periodo”. Con esas palabras el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado de prensa, se refirió a la reelección del actual Mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

“Chile expresa su voluntad de continuar fortaleciendo la relación bilateral con El Salvador, con énfasis en la defensa de la democracia y sus instituciones; la promoción y protección de los derechos humanos, y la profundización de la cooperación entre nuestros países”, finaliza la declaración.

Pese a esto, más allá de Cancillería, el Presidente Gabriel Boric no se ha contactado ni se ha referido personalmente a la reelección de su par en El Salvador. Esto, a diferencia de otros mandatarios de la región como Santiago Peña de Paraguay, Bernardo Arévalo de Guatemala, Rodrigo Chávez de Costa Rica y Xiomara Castro de Honduras.

Consultados en Presidencia por las razones del Jefe de Estado, se limitaron a transmitir solo que Boric no se ha contactado con su par de El Salvador.

Tampoco precisaron si lo hará durante los próximos días. Lo cierto, es que el Jefe de Estado ha estado concentrando sus esfuerzos en la crisis de los incendios y de seguridad del país.

Boric, en todo caso, en reiteradas ocasiones se ha mostrado crítico de la administración de Bukele, sobre todo apuntando en contra de la estrategia con la que el salvadoreño ha perseguido a las pandillas de su país, el que está bajo un estado de excepción desde el 27 de marzo de 2022.

Las primeras críticas las deslizó en junio de 2021, en un perfil en La Cuarta, donde, antes de asumir la Presidencia, dijo sentirse lejos del salvadoreño y describió su forma como “un autoritarismo populista que destruye instituciones”.

Poco más de un año después -en agosto de 2022, ya estando en La Moneda- la revista TIME le consultó a Boric sobre las comparaciones que se le hacía con Bukele, a lo que respondió que “no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí”.

Y agregó: “Él no ha participado en las cumbres. Y si uno no participa por opción a las instancias multilaterales, genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de tus pares?”.

Las declaraciones provocaron la reacción del presidente salvadoreño, generando el primer intercambio entre ambas autoridades. “Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él”, señaló Bukele en su cuenta de X.

Otro encontrón entre las dos autoridades se dio después de una entrevista de Boric con la BBC, en julio del año pasado, donde manifestó que “cuando solo se enfoca desde la cuña de quién es el más duro o categórico, o las medidas más extremas para combatir la delincuencia, al final no estamos solucionando el tema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana”.

“Yo por lo menos tengo la convicción de que para enfrentar la delincuencia tenemos que, por un lado, ser duros en la persecución del delito (...); y por otro, entender cuáles son los motivos profundos que generan que el narcotráfico tenga espacio donde avanzar”, agregó Boric en esa ocasión.

“Este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito. Qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente”, respondió Bukele en sus redes sociales.

Pese a la compleja relación que han sostenido ambos mandatarios, en Chile, Bukele es el líder internacional con mejor evaluación. Según información de Plaza Pública Cadem, el presidente de El Salvador cuenta con 85% de conocimiento, mientras que con un 78% de imagen positiva, superando a otros mandatarios como Justin Trudeau de Canadá (66%), Volodímir Zelenski de Ucrania (62%) y Luis Lacalle Pou de Uruguay (57%).

Reacciones de otras autoridades

Al comunicado de Cancillería se suman otros gobiernos que se han referido a la reelección de Bukele. De los países latinoamericanos, los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina, Perú, Ecuador y México felicitaron al mandatario salvadoreño por alcanzar un segundo periodo al mando del país.

Desde Argentina, por ejemplo, a través de un comunicado, señalaron que “el gobierno de la República Argentina felicita al pueblo y al gobierno de la República de El Salvador por la jornada electoral llevada a cabo el domingo 4 de febrero, al tiempo que extiende sus felicitaciones y saludos al presidente electo Nayib Bukele”.

Eso sí, Milei -a quien Bukele ha elogiado y le ha ofrecido su apoyo- tampoco felicitó la reelección del salvadoreño.

Por su parte, ni las cancillerías de Colombia, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela se han referido al tema.

Entre las otras autoridades de la región que han saludado al mandatario salvadoreño están el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.