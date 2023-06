“Convencí a Putin de no matar” a Prigozhin: Lukashenko entrega detalles de su mediación con líder mercenario

Cuando han pasado tres días desde que el jefe de la empresa de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin liderara un fallido motín, el Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko dio a conocer este martes detalles de las 36 horas de rebelión que tuvieron a Rusia en vilo y que él habría ayudado a aplacar.

Tras un acuerdo negociado por Lukashenko, quien había recibido previamente autorización del Presidente ruso Vladimir Putin para mediar, Prigozhin acordó el sábado por la noche detener lo que describió como una “marcha de la justicia” y aceptó, al menos por ahora, ir a Bielorrusia.

En un acto público en Minsk, Lukashenko dijo el martes que había ofrecido su mediación porque Bielorrusia no habría sobrevivido a los conflictos en Rusia, su principal aliado. “Mi posición es: si Rusia se derrumba, todos estaremos bajo sus restos y todos moriremos”, afirmó.

Un jet Embraer Legacy 600 afiliado a Wagner fue visto por los servicios de monitoreo de vuelo que salía de la ciudad de Rostov, en el sur de Rusia, que había sido incautada por Prigozhin el sábado, y aterrizaba en el aeropuerto bielorruso de Machulishchy, cerca de Minsk, el martes.

El Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pronuncia su discurso durante una ceremonia de entrega de condecoraciones en Minsk, el martes. Foto: AP

Posteriormente, Lukashenko confirmó que Prigozhin ya se encontraba en el país. “Se han proporcionado garantías de seguridad, como prometió ayer (lunes) Putin. Veo que Prigozhin ya está volando en este avión. Sí, de hecho, él está en Bielorrusia hoy. Como le prometí: ‘si quieres cambiar de rincón y estar con nosotros un rato, así, te ayudaremos’. Naturalmente, a expensas de ellos (los miembros del grupo Wagner, que la prensa rusa ha apodado wagneritas)”, dijo el mandatario bielorruso.

En su alocución Lukashenko dio detalles de la mediación, la que fue citada por el medio ruso The Bell. “A las 10:10 a.m. me llamó (el Presidente ruso, Vladimir Putin) y me informó en detalle sobre la situación que estaba pasando en Rusia... Le hice varias preguntas, incluso sobre cómo contrarrestar esto, y me di cuenta de que la situación era complicada. No daré más detalles sobre esta parte de la conversación”, señaló.

Según Lukashenko, fue él quien sugirió a Putin que no se apresurara a tomar una decisión difícil hasta que Prigozhin se pusiera en contacto. Al respecto, el diario ucraniano Ukraínskaya Pravda señala -citando al jerarca de Minsk- que fue el mandatario bielorruso quien “convenció a Putin de no matar” al líder de Wagner.

“Vamos, le digo, hablemos con Prigozhin, con sus comandantes. A lo que me respondió: “Oye, Sasha (diminutivo de Alexander), es inútil. Ni siquiera contesta el teléfono, no quiere hablar con nadie”.

El mandatario bielorruso aseguró que él fue quien, a través del FSB (ex KGB), obtuvo el contacto de Prigozhin y lo ubicó en la localidad de Rostov del Don. “Le digo a (Putin): ‘¿Cómo puedo contactarlo? Dame el teléfono’”. Él señala: “Lo más probable es que el FSB tenga un teléfono”, indicó. Fue así que a mediodía se habían instalado hasta tres canales de comunicación.

Yevgeny Prigozhin, propietario del grupo militar privado Grupo Wagner, graba un mensaje en video desde Rostov del Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. Foto: AP

“A las 11.00 Prigozhin contestó inmediatamente el teléfono. Es decir, (Yunus-bek) Yevkurov (viceministro de Defensa ruso) lo llamó y le dijo: ‘Aquí, el Presidente de Bielorrusia está llamando, ¿quieres hablar? Estaré con Alexander Grigoryevich (patronímico de Lukashenko)’. Escucho su conversación. Tomó el teléfono. La conversación es de euforia. Yevgeny está en completa en euforia”, detalló.

“La primera ronda de conversaciones se produjo durante 30 minutos en lenguaje obsceno. Exclusivamente. Había 10 veces más palabrotas (luego las analicé) que el vocabulario normal”, añadió.

“Los chicos están solos en el frente. Vieron miles de sus hijos muertos. Los muchachos están muy ofendidos, especialmente los comandantes... Y en esta situación, después de haber saltado de allí a Rostov, están en un estado tan medio loco”, dijo Prigozhin.

Ante esto Lukashenko dice que respondió: “Zhenya (diminutivo de Yevgeny), nadie te dará (al ministro de Defensa, Sergei) Shoigu o (al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri) Gerasimov, especialmente en esta situación. Conoces a Putin tanto como yo. En segundo lugar, no solo se reunirá con usted, sino que no hablará por teléfono debido a esta situación”.

“¡Pero queremos justicia! ¡Quieren estrangularnos! ¡Iremos a Moscú!”, contestó Prigozhin. Y Lukashenko replicó: “A mitad de camino serás aplastado como un insecto. A pesar de que las tropas (Putin me habló de esto durante mucho tiempo) se desvíen en el frente correspondiente. Piénsalo”.

Lukashenko afirma que estaba listo para desplegar tropas bielorrusas. “Me tomó mucho tiempo convencerlo. Y al final dijo: ‘Sabes, puedes hacer lo que quieras. Pero no te ofendas por mí. La brigada está lista para ser trasladada a Moscú. Y, como en 1941, defenderemos Moscú. Debido a que esta situación no es solo en Rusia… Dios no lo quiera, esta agitación se extendería por toda Rusia, y los requisitos previos para esto eran colosales, nosotros seríamos los siguientes’”, indicó el líder bielorruso, aunque no entregó mayores detalles de la negociación con Prigozhin.

Las fuerzas de Yevgeny Prigozhin ondean banderas rusas y de Wagner sobre un edificio dañado en Bajmut, Ucrania. Foto: AP

Por otro lado, uno de los aliados de Putin dijo el martes que los amotinados de Wagner pudieron avanzar tan rápido hacia Moscú porque las fuerzas leales al Estado se habían concentrado en reforzar las defensas de la capital.

“Es muy simple: concentramos toda nuestra fuerza en Moscú”, dijo a Reuters Viktor Zolotov, quien se desempeñó como jefe de la guardia personal presidencial de 2000 a 2013 y a veces se le vio portando un arma automática para proteger a Putin en viajes peligrosos.

Zolotov, de 69 años, detalló que había estado en contacto constante con Putin el viernes y el sábado. Los guardias, aseguró, estarán equipados en el futuro con armamento pesado y tanques después de tener que prepararse para defender la capital de Rusia contra los combatientes de Wagner.

Wagner entrega sus armas

Lukashenko no se quedó corto en sus declaraciones y señaló que una parte significativa de las armas nucleares rusas ya ha sido entregada a Bielorrusia.

“Los polacos y otros creen que Wagner protegerá las armas nucleares y demás. Wagner no protegerá las armas nucleares. Las armas (sin decir cuántas), la mayoría de ellas fueron traídas a Bielorrusia. Es sorprendente que no lo hayan rastreado. Los rusos y los bielorrusos las están custodiando”, dijo el mandatario.

“Estamos trabajando juntos. No tenemos tal experiencia. Los rusos están sirviendo. Estamos ayudando a reparar estas armas nucleares. Resulta que esta no es una tarea fácil”, agregó Lukashenko.

Los combatientes del grupo mercenario privado de Wagner desplegados en una calle cerca de la sede del Distrito Militar del Sur en la ciudad de Rostov del Don, Rusia, el 24 de junio de 2023. Foto: Reuters

Moscú tomó medidas para reforzar sus fuerzas de seguridad internas cuando el Ministerio de Defensa dijo que el mencionado grupo paramilitar se preparaba para entregar sus armas pesadas.

El diario The Wall Street Journal informó que la Guardia Nacional Rusa, una fuerza principalmente responsable de mantener el orden dentro de Rusia, obtendrá tanques y artillería de largo alcance, según su comandante, Viktor Zolotov. Esta entidad fue superada en armas por Wagner el sábado y no opuso una resistencia notable cuando los amotinados tomaron la ciudad sureña de Rostov y avanzaron rápidamente hacia Moscú.

La medida de entrega de armas fue considerada como una indicación de que Wagner podría disolverse como fuerza autónoma en los próximos días.

El Presidente Vladimir Putin volvió a comparecer ante la opinión pública –por tercera vez desde el sábado- y reunió el martes a los líderes de seguridad del país en el Kremlin para una ceremonia en las que los felicitó por “proteger a nuestra patria de los golpes y, de hecho, detener la guerra civil”.

Si bien Putin ofreció una amnistía a las tropas y líderes de Wagner por el intento de motín, el martes insinuó que Prigozhin y otros líderes podrían ser procesados por corrupción.

Miembros de la compañía militar Wagner cargan su tanque en un camión en una calle de Rostov del Don, Rusia, el 24 de junio de 2023, antes de abandonar un área en la sede del Distrito Militar Sur. Foto: AP

El gobierno ruso proporcionó a Wagner 86.000 millones de rublos (US$ 1.000 millones), para pagar sueldos y seguros a sus hombres entre mayo de 2022 y mayo de 2023, mientras que el negocio de catering de Prigozhin, Concord, ganó otros 80.000 millones de rublos en contratos para proporcionar alimentos y otros servicios. a las Fuerzas Armadas rusas, dijo el mandatario ruso.

“El mantenimiento del grupo Wagner fue financiado en su totalidad por el Estado”, enfatizó Putin, y agregó con tono amenazante: “Espero que nadie haya robado nada, o que no haya robado tanto; investigaremos todo esto”.

Haciendo una distinción entre Prigozhin y los combatientes regulares, Putin ha elogiado repetidamente el coraje de las bases del grupo. Los miembros de Wagner que quieran firmar contratos con el Ejército ruso regular podrán unirse, dijo Putin el lunes, mientras que otros podrán irse a casa o seguir a Prigozhin al exilio en Bielorrusia.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, que reemplazó al KGB) dijo que cerró el caso penal contra los amotinados de Wagner.