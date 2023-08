Yevgeny Prigozhin y larga lista de críticos de Putin que encontraron una muerte temprana

Con la muy posible muerte durante el miércoles de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo mercenario Wagner que en junio de este año se rebeló contra la cúpula militar iniciando un fallido motín, las teorías sobre una posible orquestación premeditada por parte del Kremlin surgieron rápidamente. No es el primer rival político del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ve sus días acabados de forma prematura, y si bien Prigozhin fue un aliado férreo, su rebelión armada lo puso en la vereda contraria.

Es una “mentira absoluta”, salió a responder este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Hay muchas especulaciones en torno al accidente aéreo y la trágica muerte de los pasajeros, entre ellos Yevgeny Prigozhin... Todo esto es una absoluta mentira”, dijo a la prensa en una entrevista telefónica.

El lugar donde se estrelló un jet privado cerca del pueblo de Kuzhenkino, donde Yevgeny Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros. Foto: AP

Pero no fueron pocos los que recordaron una entrevista que Putin dio años atrás.

—¿Es necesario poder perdonar?— le preguntaron aquella vez.

—Sí… Pero no todo— agregó tras una breve pausa.

—¿Qué es lo que no se puede perdonar?

—La traición— respondió rápida y decididamente Putin.

El video rápidamente rescatado por periodistas e internautas que recordaron las palabras de Putin como una suerte de amenaza. “Putin nunca perdona y nunca olvida”, coincidió Bill Browder en X, antiguamente Twitter, quien fue el mayor inversor extranjero en Rusia hasta antes de 2005, fecha en que fue expulsado del país. ¿Perdonó realmente Putin al hombre que lideró las operaciones rusas en África por años, y que se convirtió en persona clave de la guerra en Ucrania?

Las consecuencias del accidente

Durante el jueves, y tras 24 horas de silencio, Vladimir Putin se refirió al accidente calificando a Prigozhin como “un hombre de talento” y un buen empresario que “cometió graves errores durante su vida, pero logró los resultados necesarios”.

Prigozhin figuraba en la lista de pasajeros de avión que se estrelló el miércoles, y si bien aún no se puede asegurar a ciencia cierta que se encontraba en la aeronave, agencias de noticias y autoridades de inteligencia aseguran que es lo más probable. El Kremlin anunció una investigación para esclarecer las razones del hecho, mientras que Putin dijo que los exámenes técnicos y genéticos tomarán “algún tiempo”, informó Deutsche Welle.

Durante la fallida rebelión del “chef de Putin”, el mandatario ruso aseguró que aplastaría el motín, comparando el hecho con la agitación que dio paso a la revolución de 1917, recordó The Guardian. Horas después, un acuerdo acabó con el accionar de Wagner, permitiéndole a Prigozhin y a combatientes del grupo mercenario irse a Bielorrusia.

Fue allí donde el Presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, aconsejó a Yevgeny Prigozhin y Dmitry Utkin, cofundador de Wagner y otra de las víctimas del fatal accidente, que se quedaran en su país. Debían tener cuidado ante posibles amenazas contra sus vidas, declaró este viernes Lukashenko, consignó The Guardian.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, junto a su par bielorruso, Alexander Lukashenko, durante una reunión en la ciudad turística de Sochi, Rusia, en junio de 2023. Foto: AP

“Muchachos, tengan cuidado”, les habría dicho el mandatario bielorruso, según recogió la agencia estatal de noticias Belta, sin detallar la fecha de la conversación, agregó Reuters. “Es una persona calculadora, muy tranquila e incluso lenta a la hora de tomar decisiones sobre otros asuntos menos complicados, así que no puedo imaginar que Putin lo hiciera, que Putin sea el culpable. Es un trabajo demasiado rudo y poco profesional, en todo caso”, cerró Lukashenko, según Belta.

En Occidente, en tanto, ya se estudia la posibilidad de un sabotaje, detalló Al Jazeera. Una evaluación preliminar de los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que una explosión intencionada fue la causante del accidente. Bajo condición de anonimato, un funcionario aseguró que “muy probablemente” fue Prigozhin el objetivo del atentado, y que coincide con el “largo historial de Putin de intentar silenciar a sus críticos”. En cambio, Pat Ryder, portavoz del Pentágono, declinó a precisar si Estados Unidos sospechaba de un ataque premeditado o si existía una bomba.

Quien fue más directo fue el propio Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien deslizó dudas sobre el accidente el miércoles, tras saberse del hecho. “No me sorprende”, dijo a la prensa. “No hay muchas cosas que ocurran en Rusia en las que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente para conocer la respuesta”.

La respuesta llegó de manos del viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, quien aseguró que las palabras del mandatario eran una muestra de desprecio de Washington por la diplomacia, consignó la agencia de noticias estatal rusa TASS. “En mi opinión, no corresponde al presidente de EE.UU. hablar de sucesos trágicos de este tipo”.

Un hombre llora de pie ante un monumento en memoria del propietario de la empresa militar privada Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, en San Petersburgo. Foto: AP

Lo cierto es que, a lo largo de la historia reciente, no son pocos los rivales, antiguos aliados o incluso científicos, empresarios y periodistas quienes han perecido de manera extraña y, muchas veces, en medio de investigaciones o procesos judiciales relativos a Rusia.

Una larga lista

Asesinado a tiros en febrero de 2015, mientras paseaba por el centro de Moscú junto a su pareja. Así terminaron los días de Boris Nemtsov, quien llegó a ser viceprimer ministro durante la presidencia de Boris Yeltsin, a finales de la década de los 90.

Nemtsov, quien fue en un abierto crítico de Putin, también formaba parte de la cúpula del Partido Republicano de Rusia/Partido de la Libertad del Pueblo, detalló CNN, una agrupación liberal opositora al actual mandatario. A raíz de sus críticas, el político fue numerosas veces detenido.

“Debido a la política de Vladimir Putin, un país con un potencial sin parangón se está hundiendo, una economía que acumulaba incalculables reservas de divisas se está derrumbando”, dijo en una entrevista a la revista Newsweek, concedida horas antes de su asesinato. También alegó que su país, bajo el mando de Putin, se estaba convirtiendo rápidamente en un Estado fascista.

Gente se reúne en memoria del líder de la oposición Boris Nemtsov en San Petersburgo, asesinado en 2015. Foto: AP

Tras su muerte, Ilya Yashin, amigo y líder de la oposición, declaró que Nemtsov estaba trabajando en un informe sobre las tropas rusas y su implicación en Ucrania, detalló la cadena televisiva. Dos años después, en 2017, cinco hombres chechenos fueron condenados a largas penas como autores del asesinato, pero en el entorno del político siempre se mantuvo la sospecha de una supuesta implicancia del gobierno de Putin.

Una muerte con tintes cinematográficos fue la de Alexander Litvinenko, un exagente ruso que trabajó para el FSB, la agencia rusa sucesora de la KGB, y que se convirtió en un crítico del Kremlin. Para el 2000, Litvinenko empezó a trabajar para los servicios de seguridad británicos, y fue precisamente en un bar de un hotel londinense en 2006 donde ingirió polonio 210, altamente radiactivo.

Una investigación británica posterior concluiría que el veneno fue depositado en su té verde por dos agentes rusos, lo que le provocó una muerte lenta y dolorosa que se alargó por semanas. “Puede que consiga silenciar a un hombre, pero el aullido de protesta de todo el mundo resonará, señor Putin, en sus oídos durante el resto de su vida”, dijo Litvinenko en una declaración en su lecho de muerte.

Robert Owen, juez encargado de la investigación, aseguró que Putin “probablemente aprobó” la operación. El Kremlin ha negado siempre las acusaciones, y se ha negado a extraditar a los dos agentes.

Tras retirarse del FSB, Litvinenko acusó a sus antiguos jefes de orquestar atentados en Rusia en 1999 que dejaron cientos de muertos como saldo, y que propiciaron la invasión rusa de Chechenia en ese año, informó CNN.

La lista se extiende por nombres como Anna Politkovskaya, periodista crítica de la guerra de Rusia en Chechenia que fue asesinada a tiros en la puerta de su departamento en Moscú, en octubre de 2006, cuyo resultado fue la condena contra cinco hombres en 2014.

El líder del partido liberal Yabloko, Grigory Yavlinsky, sostiene un retrato de Yuri Shchekochikhin durante una concentración no autorizada para conmemorar a los periodistas asesinados en Rusia en diciembre de 2006. Foto: AP

Las autoridades aseguraron que un hombre no identificado pidió a Lom-Ali Gaitukayev, persona indicada como autora intelectual del crimen, que matara a Politkovskaya a cambio de 150.000 dólares. El motivo: sus informes de violaciones a los derechos humanos, dijeron en el tribunal de la ciudad de Moscú.

El propio Putin negó cualquier relación con la muerte de la periodista, afirmando que la “muerte en sí misma de Politkovskaya es más perjudicial para las actuales autoridades tanto de Rusia como de la República de Chechenia... que sus actividades”.

Boris Berezovsky, antaño poderoso hombre de negocios, se enemistó con el Kremlin y debió huir a Inglaterra. Desde allí, inició una campaña contra Putin, incluso pidiendo un golpe militar contra el mandatario, pero en 2007, un tribunal ruso lo condenó por fraude y evasión fiscal, misma época en que Berezovsky acusó al Kremlin de amenazas de muerte.

Cinco años después fue encontrado muerto en el suelo del baño de su propia casa con una soga alrededor del cuello.

La lista suma y sigue. Al menos 13 empresarios rusos de alto nivel han muerto o en circunstancias misteriosas o se han suicidado en el último año, aseguró CNN, donde seis de ellos han estado vinculados a las dos empresas más grandes de energía en Rusia: Gazprom y Lukoil. En un accionar inusual, esta última tomó una posición poco común en el contexto actual y pidió el fin del conflicto con Ucrania, además de denunciar la guerra.